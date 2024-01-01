Ah ne zormuş bitsin demek Hala severken seni Dudaklarını öpmemek Bir yabancı gibi *** Bilirsin ayrılık konusunda İyi değiliz ikimiz de Bir kıvılcım yeterdi her zaman Koşup geri dönmemize *** Değmesin ellerimiz Buluşmasın bu gözler Yine erir gideriz Unutulur yeminler *** Biz hiç beceremedik Sevmeyi de terk etmeyi de Aşk kokan dudakların Karşısında direnmeyi de *** Biz hiç beceremedik Sevmeyi de terk etmeyi de Aşk dolu mısraların Karşısında direnmeyi de *** İşte bir kez daha Durup karşında Belki de son defa Soruyorum sana *** Bitti mi hikayemiz? Bu ne biçim son böyle? Değmez miydi sevgimiz Savaşıp direnmeye? *** Değmesin ellerimiz Buluşmasın bu gözler Yine erir gideriz Unutulur yeminler *** Biz hiç beceremedik Sevmeyi de terk etmeyi de Kendimize sahip çıkıp Dünyayla yüzleşmeyi de *** Biz hiç beceremedik Sevmeyi de terk etmeyi de Korktuğumuz o gözlerin Karşısında direnmeyi de *** Bitmesin hikayemiz...