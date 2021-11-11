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En Çok Dinlenen Model Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Pembe Mezarlık

Model 04:16
02

Antidepresan Gülümsemesi

Model 04:17
03

Sen Ona Aşıksın

Model 03:51
04

Değmesin Ellerimiz

Model 04:27
05

Yalnızlık Senfonisi

Model 05:09

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