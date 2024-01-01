-
İyi düşün, ben biraz tehlikeliyim
***
Ağımı kurar avımı beklerim
***
Farketmeden kanına karışır zehirim
***
Önce çok severim, sonra tek lokmada yerim
Ben, ben, ben, ben
***
Ben bir karadul, görmem para pul, aklım hep yemimde
Ben bir karadul, elimde bi' bavul, duramam ki yerimde
Ben bir karadul, görmem para pul, aklım hep yemimde
Ben bir karadul, elimde bi' bavul, duramam ki yerimde
***
Şimdi istersen benimle gelebilirsin
***
Sonrasına karışmam, sen bilirsin
***
Ben istemez miyim sabit bir ilişki?
***
Benimki de böyle yaman bi' çelişki
Ben, ben, ben, ben
***
Ben bir karadul, görmem para pul, aklım hep yemimde
Ben bir karadul, elimde bi' bavul, duramam ki yerimde
Ben bir karadul, görmem para pul, aklım hep yemimde
Ben bir karadul, elimde bi' bavul, duramam ki yerimde
***
Yok o kadar da kötü bi' niyetim
Sonradan üzülme diye dedim
Aslında iyi biri bile sayılırım
Ama kan görünce bayılırım
Ben, ben, ben, ben
***
Ben bir karadul, görmem para pul, aklım hep yemimde
Ben bir karadul, elimde bi' bavul, duramam ki yerimde
Ben bir karadul, görmem para pul, aklım hep yemimde
Ben bir karadul, elimde bi' bavul, duramam ki yerimde
***
Ben bir karadul, görmem para pul, aklım hep yemimde
Ben bir karadul, elimde bi' bavul, duramam ki yerimde
Ben bir karadul, görmem para pul, aklım hep yemimde
Ben bir karadul, elimde bi' bavul, duramam ki yerimde
-
Herkes yalnızdır kendi buzdan şatosunda,
Biri gelip duvarları eritsin ister.
Herkes denizci fırtınalı okyanusta,
Bir limana yelkenleri indirmek ister.
***
Herkes bir savaşçıdır kendi savaşında,
Birisi için gardını indirmek ister.
Herkes yorgundur yaşamaktan bu hayatta,
Dizine yatıp birinin uyumak ister.
***
Ben çırılçıplak bir kadın karşında…
***
Attım dertleri hep içime içime,
En sonunda kaldım tek başıma.
Koy gidelim saki, koy kadehin içine!
Vuralım bu gece bu şişenin dibine!
***
Yastığımda hala ılık nefesin var,
Yanımda olsan şimdi nasıl sevesim var!
Her şeyi darmadağın edip gidesim var.
Durmadan içiyorsam bir sebebim var!
-
Ah ne zormuş bitsin demek
Hala severken seni
Dudaklarını öpmemek
Bir yabancı gibi
***
Bilirsin ayrılık konusunda
İyi değiliz ikimiz de
Bir kıvılcım yeterdi her zaman
Koşup geri dönmemize
***
Değmesin ellerimiz
Buluşmasın bu gözler
Yine erir gideriz
Unutulur yeminler
***
Biz hiç beceremedik
Sevmeyi de terk etmeyi de
Aşk kokan dudakların
Karşısında direnmeyi de
***
Biz hiç beceremedik
Sevmeyi de terk etmeyi de
Aşk dolu mısraların
Karşısında direnmeyi de
***
İşte bir kez daha
Durup karşında
Belki de son defa
Soruyorum sana
***
Bitti mi hikayemiz?
Bu ne biçim son böyle?
Değmez miydi sevgimiz
Savaşıp direnmeye?
***
Değmesin ellerimiz
Buluşmasın bu gözler
Yine erir gideriz
Unutulur yeminler
***
Biz hiç beceremedik
Sevmeyi de terk etmeyi de
Kendimize sahip çıkıp
Dünyayla yüzleşmeyi de
***
Biz hiç beceremedik
Sevmeyi de terk etmeyi de
Korktuğumuz o gözlerin
Karşısında direnmeyi de
***
Bitmesin hikayemiz...
-
Anladım sonu yok yalnızlığın
Her gün çoğalacak
Her zaman böyle miydi bilmiyorum
Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak
Alışır her insan, alışır zamanla
Kırılıp incinmeye
Çünkü olağan yıkılıp, yıkılıp
Yeniden ayağa kalkmak
***
Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte
Acılar gözlerini dikmiş üstüme, nöbette
Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum
Hadi gelin üstüme korkmuyorum
***
Anladım sonu yok yalnızlığın
Her gün çoğalacak
Her zaman böyle miydi bilmiyorum
Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak
Alışır her insan, alışır zamanla
Kırılıp incinmeye
Çünkü olağan yıkılıp, yıkılıp
Yeniden ayağa kalkmak
***
Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte
Acılar gözlerini dikmiş üstüme, nöbette
Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum
Hadi gelin üstüme korkmuyorum
***
Bulutlar yüklü ha yağdı ha yağacak üstümüze hasret
Yokluğunla ben baş başayız nihayet
-
Günden güne soluyoruz
İçten içe eriyoruz
Ne kaçış var ne bir umut
Yine de onsuz yapamıyoruz
Bu aşk bir kanser hücresi
Belli yok tedavisi
Sardıkça her yerimizi
Tutkuyla bağlanıyoruz
Bu kanlı yaratık nereni sardıysa
Hiç düşünmeden hani kesip atarsın ya
Tut ki bu illet kalbne dadandıysa
Kalbini de söküp atamazsın ya
***
Varsın solsun çiçeklerim
Ben ölmeyi de beklerim
Yine de kesip atamam seni
Benim tatlı kanserim
Varsın solsun çiçeklerim
Ben ölmeyi de beklerim
Yine de kesip atamam seni
Benim tatlı kanserim
Benim tatlı kanserim
Günden güne soluyoruz
İçten içe eriyoruz
Ne kaçış var ne bir umut
Yine de onsuz yapamıyoruz
Bu kanlı yaratık nereni sardıysa
***
Hiç düşünmeden hani kesip atarsın ya
Tut ki bu illet kalbne dadandıysa
Kalbini de söküp atamazsın ya
***
Varsın solsun çiçeklerim
Ben ölmeyi de beklerim
Yine de kesip atamam seni
Benim tatlı kanserim
Varsın solsun çiçeklerim
Ben ölmeyi de beklerim
Yine de kesip atamam seni
Benim tatlı kanserim
Benim tatlı kanserim
Varsın solsun çiçeklerim
Ben ölmeyi de beklerim
Yine de kesip atamam seni
Benim tatlı kanserim
Varsın solsun çiçeklerim
Ben ölmeyi de beklerim
-
Bir melek vardı,
Aşkı fısıldardı.
Elimde o büyülü ellerin hayali kaldı.
Uyku imkansız,
Umut vicdansız,
Güneş bile dedi ki kendine doğmak anlamsız .
***
Ağladım delice,
Elimde boş bir şişe,
Kutladım bu gece,
Sarılmanı başka kollara.
***
Yapayalnız bir çare,
Ölüyorsam kime ne?
Benzedim bu gece,
Yine boş sokaklara.
***
Bir melek vardı,
Aşkı fısıldardı.
Elimde o büyülü ellerin hayali kaldı.
Uyku imkansız,
Umut vicdansız,
Güneş bile dedi ki kendine doğmak anlamsız.
***
Ağladım delice,
Elimde boş bir şişe,
Kutladım bu gece,
Sarılmanı başka kollara.
***
Yapayalnız bir çare,
Ölüyorsam kime ne?
Benzedim bu gece,
Yine boş sokaklara.
-
Ah ne zormuş bitsin demek
Hala severken seni
Dudaklarını öpmemek
Bir yabancı gibi
***
Bilirsin ayrılık konusunda
İyi değiliz ikimiz de
Bir kıvılcım yeterdi her zaman
Koşup geri dönmemize
***
Değmesin ellerimiz
Buluşmasın bu gözler
Yine erir gideriz
Unutulur yeminler
***
Biz hiç beceremedik
Sevmeyi de terk etmeyi de
Aşk kokan dudakların
Karşısında direnmeyi de
***
Biz hiç beceremedik
Sevmeyi de terk etmeyi de
Aşk dolu mısraların
Karşısında direnmeyi de
***
İşte bir kez daha
Durup karşında
Belki de son defa
Soruyorum sana
***
Bitti mi hikayemiz?
Bu ne biçim son böyle?
Değmez miydi sevgimiz
Savaşıp direnmeye?
***
Değmesin ellerimiz
Buluşmasın bu gözler
Yine erir gideriz
Unutulur yeminler
***
Biz hiç beceremedik
Sevmeyi de terk etmeyi de
Kendimize sahip çıkıp
Dünyayla yüzleşmeyi de
***
Biz hiç beceremedik
Sevmeyi de terk etmeyi de
Korktuğumuz o gözlerin
Karşısında direnmeyi de
***
Bitmesin hikayemiz...
-
Çok uğraştım inan unutmak için seni
O gün sarıldığımızda söz verdiğim gibi
Son bir öpücüğü çok görmüştün bana
Biliyorum demiştin ben gideceğim
***
Bu sabah çok erken kalktım, sevdiğin tatlıdan yaptım
Yerken onu tek başıma, sessiz sedasız ağladım
Kalktım bir çay demledim, açtım bir film izledim
Zaman bir türlü geçmedi, bütün evi temizledim..
***
Sıkıldım kendimden aptalmıyım neyim ben
Neyin var böyle neden kurtulamıyorum senden?
***
Geçmiyor günler, burda senden uzakta
Yığıldı şişeler, her gün mutfakta
Tiksindim makyajdan, aynalarımı çöpe attım
Durmadan yedim, e biraz kilo aldım
***
Affet beni sevgilim unutamadım seni
Hiç halim yok uyanmaya
Sevemem sensiz günleri
***
Sıkıldım kendimden aptalmıyım neyim ben
Neyin var böyle neden kurtulamıyorum senden?
***
Geçmiyor günler, burda senden uzakta
Yığıldı şişeler, her gün mutfakta
Tiksindim makyajdan, aynalarımı çöpe attım
Durmadan yedim, e biraz kilo aldım
-
Tenin sinmiş yastığıma
Dün gece terk etmeden önce
İçimde bıraktığın acıyla
Kokunla uyudum bu gece
***
Pembe bir mezarlık gördüm rüyamda
Aşık cesetler şekerden tabutta
Gezinirken ciğerim doldu bir anda
Çürük çilek kokusuyla
***
Kalbi atan ölü bedenlerdi hepsi
Hepsinin başında birer ölüm perisi
Soluk birer pembe gül kokluyorlar, karanlıkta
***
Affet bu gece ölmek istedim
Pembe bir mezarlık olmak istedim
Karanlığı elimle bölmek istedim
Seni çok özledim
Çok istedim bu gece kendimi asmak
Ellerimle kendi mezarımı kazmak
Elimden gelen oturup evimde
Sana şarkılar yazmak
***
Tenin sinmiş yastığıma
Dün gece terk etmeden önce
İçimde bıraktığın acıyla
Kokunla uyudum bu gece
***
Affet bu gece ölmek istedim
Pembe bir mezarlık olmak istedim
Karanlığı elimle bölmek istedim
Seni çok özledim
Çok istedim bu gece kendimi asmak
Ellerimle kendi mezarımı kazmak
Elimden gelen oturup evimde
Sana şarkılar yazmak
***
Affet bu gece ölmek istedim
Pembe bir mezarlık olmak istedim
Karanlığı elimle bölmek istedim
Seni çok özledim
Çok istedim bu gece kendimi asmak
Ellerimle kendi mezarımı kazmak
Elimden gelen oturup evimde
Sana şarkılar yazmak
***
Affet bu gece ölmek istedim
Pembe bir mezarlık olmak istedim
Karanlığı elimle bölmek istedim
Seni çok özledim
***
Seni çok özledim
Seni çok özledim
Seni çok özledim
Seni çok özledim
-
Ben bugün tatlı, masum bir peri
Yarın kızgın, vahşi bir kedi
Bazen hülyalı âşık Leyla
Bazen cilveli, hızlı, hovarda
***
Bugün kimseden mesaj gelmemiş
Yarın telefonu susmak bilmemiş
Şimdi gözü görmez, aptal âşık
Sonra belki, kafam çok karışık
***
Bi' gün pespaye, asık suratlı
Bi' gün tatlı, güzel, alımlı
Çoğu zaman ağlak ve gözleri yaşlı
Kimi zaman güçlü, cesur bakışlı
***
Ben bugün bütün makyajı akmış
Yarınsa şımarık, -tü kalkmış
Her zaman eciş bücüş, sönmüş feri
Arada kibirli, dünya güzeli
***
Al ya da git, ben böyleyim işte
Doğruymuş, yanlışmış, bana ne?
Ben adam olmazsam bu gidişle
Günahı benim boynumadır, sana ne?
***
Al ya da git, ben böyleyim işte
Doğruymuş, yanlışmış, bana ne?
Ben adam olmazsam bu gidişle
Günahı benim boynumadır, sana ne?
***
Ben bugün biraz fazla nazlı
Yarın baksan dünden razı
Ben bugün hünerli ev hanımı
Yarın dolunay kaynatır kanımı
***
Bugün pes etmiş, depresyonda
Yarın tam gaz direksiyonda
Ben bugün süzülen narin kelebek
Yarın egom, çelik bir yelek
***
Bugün, git ya da kal, sen bilirsin
Yarın nası' olsa geri gelirsin
***
Al ya da git, ben böyleyim işte
Doğruymuş, yanlışmış, bana ne?
Ben adam olmazsam bu gidişle
Günahı benim boynumadır, sana ne?
***
Al ya da git, ben böyleyim işte
Doğruymuş, yanlışmış, bana ne?
Ben adam olmazsam bu gidişle
Günahı benim boynumadır, sana ne?
***
Ben hâlâ tek parçayım
Sen üzülme
Hep kendi yolumdayım
Sen üzülme
***
Al ya da git, ben böyleyim işte (ben)
Doğruymuş, yanlışmış, bana ne? (Hâlâ tek parçayım)
Ben adam olmazsam bu gidişle
Günahı benim boynumadır, sana ne? (Sen üzülme)
***
Al ya da git, ben böyleyim işte (hep)
Doğruymuş, yanlışmış, bana ne? (Kendi yolumdayım)
Ben adam olmazsam bu gidişle
Günahı benim boynumadır, sana ne? (Sen üzülme)
-
Küçük kızların bebekleri
Fırfırlı şirin etekleri
Yastıktan yapılmış evleri
Bir de hayali prensleri var
***
Plastik mutfak setleri
Kısa tırnaklı küçük elleri
Makyajsız güzel yüzleri
Bir de gelinlik hayalleri var
***
Bataklıkta bir gül gibi
Solup gitsin güzelliğim
Neyleyim sensiz saadeti
Çürüsün gelinliğim
***
İster yas tut benim için
Ben çoktan ölüp gitmişim
Aşkımızın tabutunda
Çürüsün gelinliğim
***
Küçük kızların bebekleri
Fırfırlı şirin etekleri
Yastıktan yapılmış evleri
Bir de gelinlik hayalleri var
***
Plastik mutfak setleri
Kısa tırnaklı küçük elleri
Makyajsız güzel yüzleri
Bir de gelinlik hayalleri var
***
Bataklıkta bir gül gibi
Solup gitsin güzelliğim
Neyleyim sensiz saadeti
Çürüsün gelinliğim
***
İster yas tut benim için
Ben çoktan ölüp gitmişim
Aşkımızın tabutunda
Çürüsün gelinliğim
***
Yıllar geçer eller büyür
Boyanır yüzler hayaller küçülür
Bir adam çıkar kanatır gönlünü
Ne prens kalır ne düğünü
***
Çürüsün gelinliğim
Çürüsün gelinliğim
***
Bataklıkta bir gül gibi
Solup gitsin güzelliğim
Neyleyim sensiz saadeti
Çürüsün gelinliğim
***
İster yas tut benim için
Ben çoktan ölüp gitmişim
Aşkımızın tabutunda
Çürüsün gelinliğim
-
Bağlanmak korkutur beni
Ama aldatmam seni
Şey, belki
Özür dilesem şimdi burada
Bir şey fark eder mi?
***
Ne var sağa sola bakmışım?
Oğlanlara gülmüşüm
Seni küçük düşürmüşüm
Ben daha çok küçükmüşüm
***
Sen hep verip ben almışım
Hiç tatmin olmazmışım
Gideceksen kapıyı vur vur vur
Beni terk edemezsin dur
***
Bağlanmak korkutur beni
Ama aldatmam seni
Şey, belki
Özür dilesem şimdi burada
Bir şey fark eder mi?
***
Sevgi açlığı benimki
Arsız değilim
Şey, belki
Kim bilir, belki ilk kez terk edildiğimden mi?
***
Ne var sağa sola bakmışım?
Oğlanlara gülmüşüm
Seni küçük düşürmüşüm
Ben daha çok küçükmüşüm
***
Sen hep verip ben almışım
Hiç tatmin olmazmışım
Gideceksen kapıyı vur vur vur
Hadi terk edemezsin dur
***
Bağlanmak korkutur beni
Ama aldatmam seni
Şey, belki
Özür dilesem şimdi burada
Bir şey fark eder mi?
***
Sevgi açlığı benimki
Arsız değilim
Şey, belki
Kim bilir, belki ilk kez terk edildiğimden mi?
***
Kabul etmem asla yenilgiyi
Şımarmadım ki
Şey, belki
Yine de öyle çekip gitmen
Hiç hoş değildi
***
Ellerimdeki yaş seninki
Yıkasam geçer mi?
Şey, belki
Ama unutmam, unutamam
Şimdi intikam vakti
***
Bağlanmak korkutur beni
Ama aldatmam seni
Şey, belki
Özür dilesem şimdi burada
Bir şey fark eder mi?
***
Sevgi açlığı benimki
Arsız değilim
Şey, belki
Kim bilir, belki ilk kez terk edildiğimden mi?
Kim bilir, belki ilk kez terk edildiğimden mi?
Kim bilir, belki ilk kez terk edildiğimden mi?