Annem anlatırdı bu masalı Bir kuğu hakkında, ruhu yaralı Hiç sesi çıkmamış yaşarken Yalnızca bir şarkı söylemiş ölürken *** O kuğu gibi ben de sükûneti bozuyorum Sesim kısık bu yerde veda ediyorum *** Ben gidiyorum Gözümde yaşlarım, kalbimde aşklarım Şimdi ben gidiyorum Bitmedi savaşlarım, siler yeniden başlarım her şeyi *** Şarkılar söylerdim küçükken Hepsi ağıt oldu büyürken Geçmiş cebimde ölü toprağı Zihnim anılara ziyafet verirken *** O kuğu gibi ben de sükûneti bozuyorum Sesim kısık bu yerde veda ediyorum *** Ben gidiyorum Gözümde yaşlarım, kalbimde aşklarım Şimdi ben gidiyorum Bitmedi savaşlarım, siler yeniden başlarım her şeyi *** O kuğu gibi ben de sükûneti bozuyorum Sesim kısık bu yerde veda ediyorum *** Ben gidiyorum Gözümde yaşlarım, kalbimde aşklarım Şimdi ben gidiyorum Bitmedi savaşlarım, siler yeniden başlarım her şeyi

Kaç zaman oldu, ben hala gittiğine inanmadım Unutmam imkansız, döneceğin güne hazırlandım Bir yas bahçesi içim, anılar soluk çiçekler Bakıp büyütmesem her gün, elbet ölüp gidecekler *** Zaman dondu sanki, her şey sıradandı İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı Ağlamam zaman aldı *** Bir eski zaman kadınının mektubundaki zarafet Tutsak bir şairin göz pınarlarındaki hasret O kadar kırılgan içimdeki çocuk sana inanan O kadar naif ki hala gittiğini anlayamayan *** Zaman dondu sanki, her şey sıradandı İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı Ağlamam zaman aldı *** Zaman dondu sanki, her şey sıradandı İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı *** Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı Zaman dondu sanki, her şey sıradandı İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı Ağlamam zaman aldı