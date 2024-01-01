-
Gülmüyor yüzün, böyle değildin
Başın öne düşmüş, kime eğildin?
Hangi savaşta, kime yenildin?
Sen ki neler gördün, nelere direndin
***
Saçların yanmış, ateş mi içtin?
Yüzün, rengin solmuş, zehir mi içtin?
Taşları günahtan yollar mı geçtin?
Belki de böyle olmayı sen seçtin
***
Levlâ gözünde yaşlarla vazgeçti
Levlâ gözünde yaşlarla vazgeçti
Levlâ sil yaşını, bunlar da geçti
Gülümse biraz, bahar geldi
***
Çıkmıyor sesin, sözün mü gitti?
Sustu bülbüller, mevsim değişti
Küstah baharlar, güze dönüştü
Örtün üstünü, gün ışığı söndü
***
Levlâ gözünde yaşlarla vazgeçti
Levlâ gözünde yaşlarla vazgeçti
Levlâ sil yaşını, bunlar da geçti
Gülümse biraz, bahar geldi
***
Efsanelerin dizelerinde
Sahte bir tanrı gibi
Uyduruk mucizelerimle
Kandırırım kendimi, bitti
Ben kabullenmesem de gitti
Beğensem de beğenmesem de
***
Levlâ gözünde yaşlarla vazgeçti
Levlâ gözünde yaşlarla vazgeçti
Levlâ sil yaşını, bunlar da geçti
Gülümse biraz, bahar geldi
***
Gülümse biraz, bahar geldi
-
Kaç zaman oldu, ben hala gittiğine inanmadım
Unutmam imkansız, döneceğin güne hazırlandım
Bir yas bahçesi içim, anılar soluk çiçekler
Bakıp büyütmesem her gün, elbet ölüp gidecekler
***
Zaman dondu sanki, her şey sıradandı
İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı
Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı
Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı
Ağlamam zaman aldı
***
Bir eski zaman kadınının mektubundaki zarafet
Tutsak bir şairin göz pınarlarındaki hasret
O kadar kırılgan içimdeki çocuk sana inanan
O kadar naif ki hala gittiğini anlayamayan
***
Zaman dondu sanki, her şey sıradandı
İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı
Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı
Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı
Ağlamam zaman aldı
***
Zaman dondu sanki, her şey sıradandı
İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı
***
Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı
Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı
Zaman dondu sanki, her şey sıradandı
İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı
Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı
Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı
Ağlamam zaman aldı
-
Bir aşk daha biterken
Baş başayım yine gözyaşımla
Her savaştan çıkarken
Kuşandığım şeffaf zırhımla
***
Çok yoruldum
Bu saf hâllerimden
Arayıp arayıp buldum sanıp
Kaybettiklerimden
***
Hep aynı şarkıyı çalmış
Bir müzik kutusu gibi sarardım
Her kapağım açıldığında
Bu kez farklı olur sandım
***
Farklı olur sandım bu kez
Farklı olur sandım
***
Yıllar geçer usulca
Küflü yalnızlıklarımızdan
Unutur insan sorulunca
Ne kaldı yaşadıklarımızdan
***
Anlarsın ki
Hepsi aynı hikâye
Döne döne yıpranmış
Yıllanmış dilimizde
***
Eski bir liman
Yıkık bir han gibiyim
İzlerken geçenleri
Unuttum ben hangisiyim
-
İçin yaralı küçüğüm daha büyüyeceksin
Önce uzun bir yol yürüyeceksin
Neyin varsa seni tutan söküp atacaksın
Çıplak kalınca yola çıkacaksın
***
Çiçekleri azaptan bi bahçe görecek
Zehrini akıtıp beş günde geçeceksin
***
Söyleyin bana ne olur, söyleyin bana
Çok mu yolum var daha
Söyleyin bana ne olur söyleyin bana
Yeter mi nefesim kıyıya vurmaya
***
İlk defa birinin canına son olacaksın
Canın yanacak başında yas tutacaksın
Gün gelip eski bir köşke varınca
Orada tanıdık bir ses duyacaksın
***
Ömrü boyunca hep seni beklemiş
Biri yaşıyor orda
Ona sonunda kavuşacaksın
***
Söyleyin bana ne olur, söyleyin bana
Çok mu yolum var daha
Söyleyin bana ne olur söyleyin bana
Yeter mi nefesim kıyıya vurmaya
***
Söyleyin bana ne olur söyleyin bana
Yeter mi nefesim kıyıya vurmaya
-
Bir ninni söyle, anne
Uyumak ne zor sensiz
Geceler emanet sessiz
Şefkatsiz kollarda
***
Uzat bana elini, anne
Duramam ayakta sensiz
Hayat zor, eller tekinsiz
Kirlenmiş yalanlarla
***
Belki gözyaşı yoktur gittiğim yerde
Buluşur muyuz seninle meleklerin güldüğü yerde?
***
Benim için üzülme, anne
Önümde bir yol var sensiz
Umutlar çağırır bedensiz
Uykusuz sabahlarda
***
Belki gözyaşı yoktur gittiğim yerde
Buluşur muyuz seninle meleklerin güldüğü yerde?
-
Annem anlatırdı bu masalı
Bir kuğu hakkında, ruhu yaralı
Hiç sesi çıkmamış yaşarken
Yalnızca bir şarkı söylemiş ölürken
***
O kuğu gibi ben de sükûneti bozuyorum
Sesim kısık bu yerde veda ediyorum
***
Ben gidiyorum
Gözümde yaşlarım, kalbimde aşklarım
Şimdi ben gidiyorum
Bitmedi savaşlarım, siler yeniden başlarım her şeyi
***
Şarkılar söylerdim küçükken
Hepsi ağıt oldu büyürken
Geçmiş cebimde ölü toprağı
Zihnim anılara ziyafet verirken
***
O kuğu gibi ben de sükûneti bozuyorum
Sesim kısık bu yerde veda ediyorum
***
Ben gidiyorum
Gözümde yaşlarım, kalbimde aşklarım
Şimdi ben gidiyorum
Bitmedi savaşlarım, siler yeniden başlarım her şeyi
***
O kuğu gibi ben de sükûneti bozuyorum
Sesim kısık bu yerde veda ediyorum
***
Ben gidiyorum
Gözümde yaşlarım, kalbimde aşklarım
Şimdi ben gidiyorum
Bitmedi savaşlarım, siler yeniden başlarım her şeyi
-
Dün gece yaralı küçük bir kız bulunmuş
Etrafına sarı kurdeleler sarılmış
Son bir kez süslemek istemiş onu büyükler
Yine yasaklarıyla
***
Yaklaşıp yakından bakınca gördüm
Yatan benim küçüklüğüm ve ben büyüdüm
***
Mevsimlik elbisemle, cenaze alayını izlerken
Geçtim meyveli ağaçlarla, mis kokan bahçelerden
Bir çiçek kopardım, son kez ona baktım
Çiçeğimi taktım, göğsüme
***
Kimse yeni yara açamaz artık
Çok canım yandı acımaz artık
Bugün düşerse yarın kalkar
Bu kız kendine acımaz artık
***
Kimse yeni yara açamaz artık
Çok canım yandı acımaz artık
Bugün düşerse yarın kalkar
Bu kız kendine acımaz artık
***
Ardımdan konuşulurken
Fısıltılar duydum tesadüfen
Sordum tanır mıydınız bu yatan kızı
Henüz nefes alırken?
***
Mutluluk başka kalplerde saklı sanırdı
Hep yarımdı, yanıldı
***
Kimse yeni yara açamaz artık
Çok canım yandı acımaz artık
Bugün düşerse yarın kalkar
Bu kız kendine acımaz artık
***
Kimse yeni yara açamaz artık
Çok canım yandı acımaz artık
Bugün düşerse yarın kalkar
Bu kız kendine acımaz artık
***
Bir yol yürüdüm evimizden
Yol büyüktü hepimizden
Ölümden, ikimizden
Ve zavallı sevgimizden
***
Dün gece ufacık bir çiçek solmuş
Bugün yeniden güneş doğmuş
Bak burada küçük bir kız ölmüş
Ruhu büyüyüp kadın olmuş
***
Kimse yeni yara açamaz artık
Çok canım yandı acımaz artık
Bugün düşerse yarın kalkar
Bu kız kendine acımaz artık
***
Kimse yeni yara açamaz artık
Çok canım yandı acımaz artık
Bugün düşerse yarın kalkar
Bu kız kendine acımaz artık
-
Ah ne tatlı sözler hazırladım kim bilir kaç aydır
Kimse seni dinlemiyorken konuşmak kolaydır
Kafamda durmadan bağırıp çağıran bir yabancının sesi
Yüzümde kocaman, yalandan bir antidepresan gülümsemesi
***
Böyle gitme nolur
Böyle gitme nolur
Biraz yanımda otur diyemedim
Başımı yaslasaydım omzuna
Ağlasaydım
Öpüp koklasaydım, yapamadım
Yapmadım
Utandım
***
Sen bana bakma ben parçalı bulutluyum
Sen mutluysan ben mutluyum
Eski iyi bir dostum yalnızca
Bu gece nasıl olsa
***
Kafamda durmadan bağırıp çağıran bir yabancının sesi
Yüzümde kocaman, yalandan bir antidepresan gülümsemesi
***
Böyle gitme nolur
Böyle gitme nolur
Biraz yanımda otur diyemedim
Başımı yaslasaydım omzuna
Ağlasaydım
Öpüp koklasaydım, yapamadım
Yapmadım
Utandım
***
Her canın yandığında ara derdim yine beni, yapabilseydim
Gözyaşlarını yine silerdim, diyemedim
***
Böyle gitme nolur
Böyle gitme nolur
Biraz yanımda otur diyemedim
Başımı yaslasaydım omzuna
Ağlasaydım
Öpüp koklasaydım, yapamadım
Yapmadım
Utandım
-
Öl kal ama bu gece yatmam yanında
İhanetin zehri var hala kanında
Kır dök ama yakışmaz benim adamıma
Acizliğin yarığı var hala damağında
***
Kelimeler bıçaktır bazen, kanatır dilini dudağını
Kayıp düşer sükunet elinden
Sadakat bir çocuktur bazen, açar zaafa kucağını
Ölüm hafiftir sözün bedelinden
***
Git şimdi yoksa
Günlerimiz karışır
Sus şimdi
Bize susmak yakışır
***
Dur kalbim artık
Bize de durmak yakışır
***
Ölü doğmuş bir aşkın göbek bağıyla
Tırmanmaya çalıştık yeniden hayata
Merhamet girer bazen güzel bir kalp kılığına
Bir korkak saklar teninin altında
***
Sevişmek girer bazen yasak elma kılığına
Lekeleri saklar tenden yamasıyla
***
Git şimdi yoksa
Günlerimiz karışır
Sus şimdi
Bize susmak yakışır
***
Dur kalbim artık
Bize de durmak yakışır
-
Demek bugün yeni bir hikayeye başlıyorsun
Dilerim bunun sonu bizimkinden mutlu olsun
Çok şey unutturması gerekiyor şimdi sana
İşi de biraz zor benden sonra aslında
***
Şarkınız falan olacak, yeni bir diziye başlanacak
Tatiller planlanacak, fotoğraflar konulacak
Neyse seni çok seviyormuş ne tatlı
Ona de her şeyim demişsin bana ne kaldı?
***
Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın
Sen ona aşıksın, tek bir söz söyleme boş ver
Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın
Sen ona aşıksın, öyle güzel gülme yeter
Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın
Sen ona aşıksın, böyle bitecekmiş meğer
***
Çok şey var öğreneceği senin hakkında
Kahveyi şekersiz sütlü seversin mesela
Saçınla oynayınca hemen uyursun
Sebze yemezsin içince çok konuşursun
***
Umarım onu annene, sevdirmeyi becerirsin
Çünkü kendisi benden, haz etmezdi bilirsin
Neyse biz de taktık o yüzükleri
Ona da verme, tutamayacağın sözleri
***
Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın
Sen ona aşıksın, tek bir söz söyleme boş ver
Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın
Sen ona aşıksın, öyle güzel gülme yeter
Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın
Sen ona aşıksın, böyle bitecekmiş meğer
***
Ne pişman, ne düşman, ne de kahraman olmaya değer
Savaşmam, yarışmam, kalbin onunla çarpıyorsa eğer
***
Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın
Sen ona aşıksın, tek bir söz söyleme boş ver
Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın
Sen ona aşıksın, öyle güzel gülme yeter
Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın
Sen ona aşıksın, böyle bitecekmiş meğer