Çok uğraştım inan unutmak için seni O gün sarıldığımızda söz verdiğim gibi Son bir öpücüğü çok görmüştün bana Biliyorum demiştin ben gideceğim *** Bu sabah çok erken kalktım, sevdiğin tatlıdan yaptım Yerken onu tek başıma, sessiz sedasız ağladım Kalktım bir çay demledim, açtım bir film izledim Zaman bir türlü geçmedi, bütün evi temizledim.. *** Sıkıldım kendimden aptalmıyım neyim ben Neyin var böyle neden kurtulamıyorum senden? *** Geçmiyor günler, burda senden uzakta Yığıldı şişeler, her gün mutfakta Tiksindim makyajdan, aynalarımı çöpe attım Durmadan yedim, e biraz kilo aldım *** Affet beni sevgilim unutamadım seni Hiç halim yok uyanmaya Sevemem sensiz günleri *** Sıkıldım kendimden aptalmıyım neyim ben Neyin var böyle neden kurtulamıyorum senden? *** Geçmiyor günler, burda senden uzakta Yığıldı şişeler, her gün mutfakta Tiksindim makyajdan, aynalarımı çöpe attım Durmadan yedim, e biraz kilo aldım

Anladım sonu yok yalnızlığın Her gün çoğalacak Her zaman böyle miydi bilmiyorum Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak Alışır her insan, alışır zamanla Kırılıp incinmeye Çünkü olağan yıkılıp, yıkılıp Yeniden ayağa kalkmak *** Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte Acılar gözlerini dikmiş üstüme, nöbette Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum Hadi gelin üstüme korkmuyorum *** Anladım sonu yok yalnızlığın Her gün çoğalacak Her zaman böyle miydi bilmiyorum Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak Alışır her insan, alışır zamanla Kırılıp incinmeye Çünkü olağan yıkılıp, yıkılıp Yeniden ayağa kalkmak *** Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte Acılar gözlerini dikmiş üstüme, nöbette Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum Hadi gelin üstüme korkmuyorum *** Bulutlar yüklü ha yağdı ha yağacak üstümüze hasret Yokluğunla ben baş başayız nihayet