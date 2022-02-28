Levla'nın Hikayesi Şarkı Sözleri
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Bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne
Toplamış yine bütün güneşi üstüne
Kamaşıyor gözlerim bebeğim
Öyle gülmek olur mu gözünü seveyim?
Cennet dudaklarınmış öpte öleyim
***
Aşkmış adı nerden bileyim
Böyle zulüm olur mu gözünü seveyim
Adımı sorsan söyleyemem yemin ederim
***
Ah ellerim titriyor
Of bir ateş basıyor
Özlemek bu dokunmakla geçmiyor
Ah (doldur sevgilim) öyle sev ki beni
(Yaramaz sevgilim)
Mey diye içeyim
(Doldur sevgilim)
Kalbim tekliyor ah gel hasta gibiyim
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Kaç zaman oldu, ben hala gittiğine inanmadım
Unutmam imkansız, döneceğin güne hazırlandım
Bir yas bahçesi içim, anılar soluk çiçekler
Bakıp büyütmesem her gün, elbet ölüp gidecekler
***
Zaman dondu sanki, her şey sıradandı
İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı
Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı
Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı
Ağlamam zaman aldı
***
Bir eski zaman kadınının mektubundaki zarafet
Tutsak bir şairin göz pınarlarındaki hasret
O kadar kırılgan içimdeki çocuk sana inanan
O kadar naif ki hala gittiğini anlayamayan
***
Zaman dondu sanki, her şey sıradandı
İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı
Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı
Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı
Ağlamam zaman aldı
***
Zaman dondu sanki, her şey sıradandı
İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı
***
Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı
Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı
Zaman dondu sanki, her şey sıradandı
İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı
Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı
Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı
Ağlamam zaman aldı
-
Bir aşk daha biterken
Baş başayım yine gözyaşımla
Her savaştan çıkarken
Kuşandığım şeffaf zırhımla
***
Çok yoruldum
Bu saf hâllerimden
Arayıp arayıp buldum sanıp
Kaybettiklerimden
***
Hep aynı şarkıyı çalmış
Bir müzik kutusu gibi sarardım
Her kapağım açıldığında
Bu kez farklı olur sandım
***
Farklı olur sandım bu kez
Farklı olur sandım
***
Yıllar geçer usulca
Küflü yalnızlıklarımızdan
Unutur insan sorulunca
Ne kaldı yaşadıklarımızdan
***
Anlarsın ki
Hepsi aynı hikâye
Döne döne yıpranmış
Yıllanmış dilimizde
***
Eski bir liman
Yıkık bir han gibiyim
İzlerken geçenleri
Unuttum ben hangisiyim
-
İçin yaralı küçüğüm daha büyüyeceksin
Önce uzun bir yol yürüyeceksin
Neyin varsa seni tutan söküp atacaksın
Çıplak kalınca yola çıkacaksın
Çiçekleri azaptan bi bahçe görecek
Zehrini akıtıp beş günde geçeceksin
***
Söyleyin bana ne olur, söyleyin bana
Çok mu yolum var daha
Söyleyin bana ne olur söyleyin bana
Yeter mi nefesim kıyıya vurmaya
***
İlk defa birinin canına son olacaksın
Canın yanacak başında yas tutacaksın
Gün gelip eski bir köşke varınca
Orada tanıdık bir ses duyacaksın
Ömrü boyunca hep seni beklemiş
Biri yaşıyor orda
Ona sonunda kavuşacaksın
***
Söyleyin bana ne olur, söyleyin bana
Çok mu yolum var daha
Söyleyin bana ne olur söyleyin bana
Yeter mi nefesim kıyıya vurmaya
-
Bir ninni söyle, anne
Uyumak ne zor sensiz
Geceler emanet sessiz
Şefkatsiz kollarda
***
Uzat bana elini, anne
Duramam ayakta sensiz
Hayat zor, eller tekinsiz
Kirlenmiş yalanlarla
***
Belki gözyaşı yoktur gittiğim yerde
Buluşur muyuz seninle meleklerin güldüğü yerde?
***
Benim için üzülme, anne
Önümde bir yol var sensiz
Umutlar çağırır bedensiz
Uykusuz sabahlarda
***
Belki gözyaşı yoktur gittiğim yerde
Buluşur muyuz seninle meleklerin güldüğü yerde?
-
Annem anlatırdı bu masalı
Bir kuğu hakkında, ruhu yaralı
Hiç sesi çıkmamış yaşarken
Yalnızca bir şarkı söylemiş ölürken
***
O kuğu gibi ben de sükûneti bozuyorum
Sesim kısık bu yerde veda ediyorum
***
Ben gidiyorum
Gözümde yaşlarım, kalbimde aşklarım
Şimdi ben gidiyorum
Bitmedi savaşlarım, siler yeniden başlarım her şeyi
***
Şarkılar söylerdim küçükken
Hepsi ağıt oldu büyürken
Geçmiş cebimde ölü toprağı
Zihnim anılara ziyafet verirken
***
O kuğu gibi ben de sükûneti bozuyorum
Sesim kısık bu yerde veda ediyorum
***
Ben gidiyorum
Gözümde yaşlarım, kalbimde aşklarım
Şimdi ben gidiyorum
Bitmedi savaşlarım, siler yeniden başlarım her şeyi
***
O kuğu gibi ben de sükûneti bozuyorum
Sesim kısık bu yerde veda ediyorum
***
Ben gidiyorum
Gözümde yaşlarım, kalbimde aşklarım
Şimdi ben gidiyorum
Bitmedi savaşlarım, siler yeniden başlarım her şeyi
-
Dün gece yaralı küçük bir kız bulunmuş
Etrafına sarı kurdeleler sarılmış
Son bir kez süslemek istemiş onu büyükler
Yine yasaklarıyla
***
Yaklaşıp yakından bakınca gördüm
Yatan benim küçüklüğüm ve ben büyüdüm
***
Mevsimlik elbisemle, cenaze alayını izlerken
Geçtim meyveli ağaçlarla, mis kokan bahçelerden
Bir çiçek kopardım, son kez ona baktım
Çiçeğimi taktım, göğsüme
***
Kimse yeni yara açamaz artık
Çok canım yandı acımaz artık
Bugün düşerse yarın kalkar
Bu kız kendine acımaz artık
***
Kimse yeni yara açamaz artık
Çok canım yandı acımaz artık
Bugün düşerse yarın kalkar
Bu kız kendine acımaz artık
***
Ardımdan konuşulurken
Fısıltılar duydum tesadüfen
Sordum tanır mıydınız bu yatan kızı
Henüz nefes alırken?
***
Mutluluk başka kalplerde saklı sanırdı
Hep yarımdı, yanıldı
***
Kimse yeni yara açamaz artık
Çok canım yandı acımaz artık
Bugün düşerse yarın kalkar
Bu kız kendine acımaz artık
***
Kimse yeni yara açamaz artık
Çok canım yandı acımaz artık
Bugün düşerse yarın kalkar
Bu kız kendine acımaz artık
***
Bir yol yürüdüm evimizden
Yol büyüktü hepimizden
Ölümden, ikimizden
Ve zavallı sevgimizden
***
Dün gece ufacık bir çiçek solmuş
Bugün yeniden güneş doğmuş
Bak burada küçük bir kız ölmüş
Ruhu büyüyüp kadın olmuş
***
Kimse yeni yara açamaz artık
Çok canım yandı acımaz artık
Bugün düşerse yarın kalkar
Bu kız kendine acımaz artık
***
Kimse yeni yara açamaz artık
Çok canım yandı acımaz artık
Bugün düşerse yarın kalkar
Bu kız kendine acımaz artık
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