Bir aşk daha biterken Baş başayım yine gözyaşımla Her savaştan çıkarken Kuşandığım şeffaf zırhımla *** Çok yoruldum Bu saf hâllerimden Arayıp arayıp buldum sanıp Kaybettiklerimden *** Hep aynı şarkıyı çalmış Bir müzik kutusu gibi sarardım Her kapağım açıldığında Bu kez farklı olur sandım *** Farklı olur sandım bu kez Farklı olur sandım *** Yıllar geçer usulca Küflü yalnızlıklarımızdan Unutur insan sorulunca Ne kaldı yaşadıklarımızdan *** Anlarsın ki Hepsi aynı hikâye Döne döne yıpranmış Yıllanmış dilimizde *** Eski bir liman Yıkık bir han gibiyim İzlerken geçenleri Unuttum ben hangisiyim

Kaç zaman oldu, ben hala gittiğine inanmadım Unutmam imkansız, döneceğin güne hazırlandım Bir yas bahçesi içim, anılar soluk çiçekler Bakıp büyütmesem her gün, elbet ölüp gidecekler *** Zaman dondu sanki, her şey sıradandı İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı Ağlamam zaman aldı *** Bir eski zaman kadınının mektubundaki zarafet Tutsak bir şairin göz pınarlarındaki hasret O kadar kırılgan içimdeki çocuk sana inanan O kadar naif ki hala gittiğini anlayamayan *** Zaman dondu sanki, her şey sıradandı İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı Ağlamam zaman aldı *** Zaman dondu sanki, her şey sıradandı İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı *** Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı Zaman dondu sanki, her şey sıradandı İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı Ağlamam zaman aldı