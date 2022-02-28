Pembe Mezarlık Tenin sinmiş yastığıma Dün gece terk etmeden önce İçimde bıraktığın acıyla Kokunla uyudum bu gece *** Pembe bir mezarlık gördüm rüyamda Aşık cesetler şekerden tabutta Gezinirken ciğerim doldu bir anda Çürük çilek kokusuyla *** Kalbi atan ölü bedenlerdi hepsi Hepsinin başında birer ölüm perisi Soluk birer pembe gül kokluyorlar, karanlıkta *** Affet bu gece ölmek istedim Pembe bir mezarlık olmak istedim Karanlığı elimle bölmek istedim Seni çok özledim Çok istedim bu gece kendimi asmak Ellerimle kendi mezarımı kazmak Elimden gelen oturup evimde Sana şarkılar yazmak *** Tenin sinmiş yastığıma Dün gece terk etmeden önce İçimde bıraktığın acıyla Kokunla uyudum bu gece *** Affet bu gece ölmek istedim Pembe bir mezarlık olmak istedim Karanlığı elimle bölmek istedim Seni çok özledim Çok istedim bu gece kendimi asmak Ellerimle kendi mezarımı kazmak Elimden gelen oturup evimde Sana şarkılar yazmak *** Affet bu gece ölmek istedim Pembe bir mezarlık olmak istedim Karanlığı elimle bölmek istedim Seni çok özledim Çok istedim bu gece kendimi asmak Ellerimle kendi mezarımı kazmak Elimden gelen oturup evimde Sana şarkılar yazmak *** Affet bu gece ölmek istedim Pembe bir mezarlık olmak istedim Karanlığı elimle bölmek istedim Seni çok özledim *** Seni çok özledim Seni çok özledim Seni çok özledim Seni çok özledim

Buzdan Şato Herkes yalnızdır kendi buzdan şatosunda, Biri gelip duvarları eritsin ister. Herkes denizci fırtınalı okyanusta, Bir limana yelkenleri indirmek ister. *** Herkes bir savaşçıdır kendi savaşında, Birisi için gardını indirmek ister. Herkes yorgundur yaşamaktan bu hayatta, Dizine yatıp birinin uyumak ister. *** Ben çırılçıplak bir kadın karşında… *** Attım dertleri hep içime içime, En sonunda kaldım tek başıma. Koy gidelim saki, koy kadehin içine! Vuralım bu gece bu şişenin dibine! *** Yastığımda hala ılık nefesin var, Yanımda olsan şimdi nasıl sevesim var! Her şeyi darmadağın edip gidesim var. Durmadan içiyorsam bir sebebim var!

Değmesin Ellerimiz Ah ne zormuş bitsin demek Hala severken seni Dudaklarını öpmemek Bir yabancı gibi *** Bilirsin ayrılık konusunda İyi değiliz ikimiz de Bir kıvılcım yeterdi her zaman Koşup geri dönmemize *** Değmesin ellerimiz Buluşmasın bu gözler Yine erir gideriz Unutulur yeminler *** Biz hiç beceremedik Sevmeyi de terk etmeyi de Aşk kokan dudakların Karşısında direnmeyi de *** Biz hiç beceremedik Sevmeyi de terk etmeyi de Aşk dolu mısraların Karşısında direnmeyi de *** İşte bir kez daha Durup karşında Belki de son defa Soruyorum sana *** Bitti mi hikayemiz? Bu ne biçim son böyle? Değmez miydi sevgimiz Savaşıp direnmeye? *** Değmesin ellerimiz Buluşmasın bu gözler Yine erir gideriz Unutulur yeminler *** Biz hiç beceremedik Sevmeyi de terk etmeyi de Kendimize sahip çıkıp Dünyayla yüzleşmeyi de *** Biz hiç beceremedik Sevmeyi de terk etmeyi de Korktuğumuz o gözlerin Karşısında direnmeyi de *** Bitmesin hikayemiz...

Yalnızlık Senfonisi Anladım sonu yok yalnızlığın Her gün çoğalacak Her zaman böyle miydi bilmiyorum Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak Alışır her insan, alışır zamanla Kırılıp incinmeye Çünkü olağan yıkılıp, yıkılıp Yeniden ayağa kalkmak *** Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte Acılar gözlerini dikmiş üstüme, nöbette Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum Hadi gelin üstüme korkmuyorum *** Anladım sonu yok yalnızlığın Her gün çoğalacak Her zaman böyle miydi bilmiyorum Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak Alışır her insan, alışır zamanla Kırılıp incinmeye Çünkü olağan yıkılıp, yıkılıp Yeniden ayağa kalkmak *** Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte Acılar gözlerini dikmiş üstüme, nöbette Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum Hadi gelin üstüme korkmuyorum *** Bulutlar yüklü ha yağdı ha yağacak üstümüze hasret Yokluğunla ben baş başayız nihayet

Bir Melek Vardı Bir melek vardı, Aşkı fısıldardı. Elimde o büyülü ellerin hayali kaldı. Uyku imkansız, Umut vicdansız, Güneş bile dedi ki kendine doğmak anlamsız . *** Ağladım delice, Elimde boş bir şişe, Kutladım bu gece, Sarılmanı başka kollara. *** Yapayalnız bir çare, Ölüyorsam kime ne? Benzedim bu gece, Yine boş sokaklara. *** Bir melek vardı, Aşkı fısıldardı. Elimde o büyülü ellerin hayali kaldı. Uyku imkansız, Umut vicdansız, Güneş bile dedi ki kendine doğmak anlamsız. *** Ağladım delice, Elimde boş bir şişe, Kutladım bu gece, Sarılmanı başka kollara. *** Yapayalnız bir çare, Ölüyorsam kime ne? Benzedim bu gece, Yine boş sokaklara.