Dün gece yaralı küçük bir kız bulunmuş Etrafına sarı kurdeleler sarılmış Son bir kez süslemek istemiş onu büyükler Yine yasaklarıyla *** Yaklaşıp yakından bakınca gördüm Yatan benim küçüklüğüm ve ben büyüdüm *** Mevsimlik elbisemle, cenaze alayını izlerken Geçtim meyveli ağaçlarla, mis kokan bahçelerden Bir çiçek kopardım, son kez ona baktım Çiçeğimi taktım, göğsüme *** Kimse yeni yara açamaz artık Çok canım yandı acımaz artık Bugün düşerse yarın kalkar Bu kız kendine acımaz artık *** Kimse yeni yara açamaz artık Çok canım yandı acımaz artık Bugün düşerse yarın kalkar Bu kız kendine acımaz artık *** Ardımdan konuşulurken Fısıltılar duydum tesadüfen Sordum tanır mıydınız bu yatan kızı Henüz nefes alırken? *** Mutluluk başka kalplerde saklı sanırdı Hep yarımdı, yanıldı *** Kimse yeni yara açamaz artık Çok canım yandı acımaz artık Bugün düşerse yarın kalkar Bu kız kendine acımaz artık *** Kimse yeni yara açamaz artık Çok canım yandı acımaz artık Bugün düşerse yarın kalkar Bu kız kendine acımaz artık *** Bir yol yürüdüm evimizden Yol büyüktü hepimizden Ölümden, ikimizden Ve zavallı sevgimizden *** Dün gece ufacık bir çiçek solmuş Bugün yeniden güneş doğmuş Bak burada küçük bir kız ölmüş Ruhu büyüyüp kadın olmuş *** Kimse yeni yara açamaz artık Çok canım yandı acımaz artık Bugün düşerse yarın kalkar Bu kız kendine acımaz artık *** Kimse yeni yara açamaz artık Çok canım yandı acımaz artık Bugün düşerse yarın kalkar Bu kız kendine acımaz artık