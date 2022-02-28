Sen Ona Aşıksın Şarkı Sözleri
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Demek bugün yeni bir hikayeye başlıyorsun
Dilerim bunun sonu bizimkinden mutlu olsun
Çok şey unutturması gerekiyor şimdi sana
İşi de biraz zor benden sonra aslında
***
Şarkınız falan olacak, yeni bir diziye başlanacak
Tatiller planlanacak, fotoğraflar konulacak
Neyse seni çok seviyormuş ne tatlı
Ona de her şeyim demişsin bana ne kaldı?
***
Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın
Sen ona aşıksın, tek bir söz söyleme boş ver
Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın
Sen ona aşıksın, öyle güzel gülme yeter
Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın
Sen ona aşıksın, böyle bitecekmiş meğer
***
Çok şey var öğreneceği senin hakkında
Kahveyi şekersiz sütlü seversin mesela
Saçınla oynayınca hemen uyursun
Sebze yemezsin içince çok konuşursun
***
Umarım onu annene, sevdirmeyi becerirsin
Çünkü kendisi benden, haz etmezdi bilirsin
Neyse biz de taktık o yüzükleri
Ona da verme, tutamayacağın sözleri
***
Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın
Sen ona aşıksın, tek bir söz söyleme boş ver
Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın
Sen ona aşıksın, öyle güzel gülme yeter
Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın
Sen ona aşıksın, böyle bitecekmiş meğer
***
Ne pişman, ne düşman, ne de kahraman olmaya değer
Savaşmam, yarışmam, kalbin onunla çarpıyorsa eğer
***
Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın
Sen ona aşıksın, tek bir söz söyleme boş ver
Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın
Sen ona aşıksın, öyle güzel gülme yeter
Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın
Sen ona aşıksın, böyle bitecekmiş meğer