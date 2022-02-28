Demek bugün yeni bir hikayeye başlıyorsun Dilerim bunun sonu bizimkinden mutlu olsun Çok şey unutturması gerekiyor şimdi sana İşi de biraz zor benden sonra aslında *** Şarkınız falan olacak, yeni bir diziye başlanacak Tatiller planlanacak, fotoğraflar konulacak Neyse seni çok seviyormuş ne tatlı Ona de her şeyim demişsin bana ne kaldı? *** Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın Sen ona aşıksın, tek bir söz söyleme boş ver Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın Sen ona aşıksın, öyle güzel gülme yeter Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın Sen ona aşıksın, böyle bitecekmiş meğer *** Çok şey var öğreneceği senin hakkında Kahveyi şekersiz sütlü seversin mesela Saçınla oynayınca hemen uyursun Sebze yemezsin içince çok konuşursun *** Umarım onu annene, sevdirmeyi becerirsin Çünkü kendisi benden, haz etmezdi bilirsin Neyse biz de taktık o yüzükleri Ona da verme, tutamayacağın sözleri *** Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın Sen ona aşıksın, tek bir söz söyleme boş ver Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın Sen ona aşıksın, öyle güzel gülme yeter Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın Sen ona aşıksın, böyle bitecekmiş meğer *** Ne pişman, ne düşman, ne de kahraman olmaya değer Savaşmam, yarışmam, kalbin onunla çarpıyorsa eğer *** Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın Sen ona aşıksın, tek bir söz söyleme boş ver Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın Sen ona aşıksın, öyle güzel gülme yeter Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın Sen ona aşıksın, böyle bitecekmiş meğer