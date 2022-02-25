Moğollar Best Of / 1968-2000 Şarkı Sözleri
Moğollar Moğollar Best Of / 1968-2000 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Moğollar Moğollar Best Of / 1968-2000 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Moğollar Best Of / 1968-2000 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Moğollar
Moğollar Best Of / 1968-2000
-
Dünyanın tepesi himalayalar
Yamaçlarında kalmamış birtek ağaç
Kışın biriken kar suları
Baharda bengal deltasına saldırıyor
Kardeş bengaldeş sular altıda
Bengaldeş sular altında
Dünyanın ciğeri yanmış soluk alamıyor
Altımızda arabalar biz gaza basıyoruz
Donmuş bozulmamış bir kıta antartika
Göz koymuşuz madenlerine paylaşamıyoruz
Bindokuzyüzdoksandokuz
Belki bir pazar sabahı
Amsterdam sular altında, amazonlar yanıyor
Afrika açlık grevinde, insanlar sürünüyor
Kimsesiz çocuklar güney Amerikada
Öldürülüyor, öldürüyorlar
Zararlı haşereler gibi, sokak köpekleri gibi
Her gün daha fazla insan dünyada
Her gün daha fazla kirlenme etrafımızda
Her gün daha hızlı dünkünden
Her gün daha az zamanımız kalıyor
Anlat bunları herkese
Mümkünse anlaşılır bir şekilde
Gezegenimiz ellerimizde
Yaşatabilrsek, kurtarabilirsek eğer
Düşün bir an geleceğini
Düşün bir an çocuklarını
Düşün bir an şu yaşadığın dünyayı
Çünkü başka hiçbir şansın yok
Başka hiçbir şansımız kalmadı artık
-
Derin uykudaydım
Sesine uyandım
Ter içinde kaldım
Uyku tutmadı
***
Yolun ortasında
Henüz on altısında
Vuruyorlar oysa
Bi şey yapmadı
***
Sanki onlar hancı
Halkına yabancı
Biz ise kiracıyız da
Evden atmalı
***
Birisi oy peşinde
Öteki rant işinde
Kıyamet değilse bile
Bi şey kopmalı
***
Bi şey yapmalı
Hey bi şey yapmalı
Hey bi şey yapmalı
***
Herkesin fikrince
Farkımız çok ince
Yutmaya gelince
Demir lokmayı
***
Hileli terazi
Han hamam arazi
Konuşanı asi deyip
İçeri tıkmalı
Faili meçhuller
Çöple beslenenler
Çalıp duran ziller
Uyandırmalı
***
Yolun ortasında
Henüz onaltısında
İnsan, insanım diyorsa
Bi şey yapmalı
***
Bi şey yapmalı
Hey bi şey yapmalı
Hey bi şey yapmalı
-
Yemyeşil ovaları
Buz gibi pınarları
Kuşlar öter ormanlarda
Zümrüt yeşili çayırlarda yatmayı özledim
***
Bırakın beni, gideyim
Anam babam yok gayri
Kaldım tek başıma ben
Her yerde arıyorum yemyeşil dağlarımı
***
Güneş doğacak
Kuşlar uçacak
***
Dağ dün beni çağırdı
Kader beni yuvamdan ayırdı
Koş, dedi, eteklerimde yat
Üzüntünü sök, içinden at
***
Geç kalma, koş ona
Sana mutlu bir yuva
-
Baylar bayanlar
Kayacak merdiven bulamayanlar
Sizlere bir manimiz var dinleyiverin gari
***
Paralar oldu yeşil mani
Tanımıyor engel mani
Yok insafı imani
Bol keriz bol enayi ütüverirler gari
Gari de gari gari
***
Gemisini kurtaran fedakar ve cefakar
Kaptanın yüzdüğü deniz
Biziz abicim biziz
Yüzdürmeyin gari
Gari de gari gari
***
Kıl olmadan dinleyiverin gari
Gari de gari
Hayret bir şey oluvermeyin gari
Gari de gari
Zilleri takıverip oynayıverin gari
Gari de gari
Şıkıdım da mıkıdım şıkıdım mıkıdım gari
Gari de gari
***
Kul hakkı yetim hakkı palavradır palavra
Niyazidir şehitler sızlamaz bu kemikler
İnilerler gari
Gari de gari gari
***
Yeşili inekler yedi
Denizi de timsahlar
Hazineyi yamyamlar
Memleketin içine ediverdiler gari
Gari de gari gari
***
Kıl olmadan dinleyiverin gari
Gari de gari
Hayret bir şey oluvermeyin gari
Gari de gari
Zilleri takıverip oynayıverin gari
Gari de gari
Şıkıdım da mıkıdım şıkıdım mıkıdım gari
Gari de gari
***
Ne şiş yansın ne kebap
Diye diye olduk harap
Kalmadı başka örecek çorap
Ya Rabb bizim başlara akıl veriver gari
Gari de gari gari
***
Şimdi eller havada
Oylar yandı tavada
Yok eksilme cakada
Cek caklı vaatlere tok karnımız gari
Gari de gari gari
***
Kıl olmadan dinleyiverin gari
Gari de gari
Hayret bir şey oluvermeyin gari
Gari de gari
Zilleri takıverip oynayıverin gari
Gari de gari
Şıkıdım da mıkıdım şıkıdım mıkıdım gari
Gari de gari
***
Kıl olmadan dinleyiverin gari
Gari de gari
Hayret bir şey oluvermeyin gari
Gari de gari
Zilleri takıverip oynayıverin gari
Gari de gari
Şıkıdım da mıkıdım şıkıdım mıkıdım gari
Gari de gari
-
-
Gine Gam Yükünün Kervanı Geldi
Çekemem Bu Derdi (De Yavrum) Bölek Seninle
Eremem Lokman'a Çaresiz Kaldım
Çekemem Bu Derdi (De Yavrum) Bölek Seninle
***
Bağımıza Gazel Düştü Güz Oldu
Geçti Bu Vakitler (Yavrum) Ne De Tez Oldu
Derdim Bin Bir İken Binbeşyüz Oldu
Çekemem Bu Derdi (De Yavrum) Bölek Seninle
-
-
-
Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın
Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın
Baharla yeryüzünde, güzellerin bağısın
Baharla yeryüzünde, güzellerin bağısın
***
Yalçın kayalıkların göklere yükseliyor
Yalçın kayalıkların göklere yükseliyor
Senin dumanlı başın, bulutları deliyor
Senin dumanlı başın, bulutları deliyor
***
Yükseklerden akıyor, ne güzel berrak sular
Yükseklerden akıyor, ne güzel berrak sular
Eteklerinde otlar, sürülerle kuzular
Eteklerinde otlar, sürülerle kuzular
-
-
Çığrık ince tel ince, n'olur bize gelince
Çığrık ince tel ince, n'olur bize gelince
Kız imanından mı gider, yar imanından mı gider
Bir kerecik görünce, bir kerecik görünce
Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim
Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim
***
Çığrığın urganıyam, al üstün yorganıyam
Çığrığın urganıyam, al üstün yorganıyam
Annem beni büyüttü, ninem beni büyüttü
El kızı kurbanıyam, el kızı kurbanıyam
Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim
Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim
***
Çığrığın başı kara, ağlarım yana yana
Çığrığın başı kara, ağlarım yana yana
Vefasız aşka düştüm, vefasız derde düştüm
Çilem de böyle kara, çilem de böyle kara
Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim
Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim
***
Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim
Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim
-
-
-
-
-
-
-