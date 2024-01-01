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Beni hor görme kardaşım
Beni hor görme kardaşım
Sen altınsın, ben tunç muyum?
***
Aynı vardan var olmuşuz
Sen gümüşsün, ben sac mıyım?
Aynı vardan var olmuşuz
Sen gümüşsün, ben sac mıyım?
***
Ne var ise sende, bende
Ne var ise sende, bende
Aynı varlık her bedende
***
Yarın mezara giren de
Sen toksun da ben aç mıyım?
Yarın mezara giren de
Sen toksun da ben aç mıyım?
***
Kimi molla kimi derviş
Kimi molla kimi derviş
Allah bize neler vermiş
***
Kimi arı çiçek dermiş
Sen balsın da ben çeç miyim?
Kimi arı çiçek dermiş
Sen balsın da ben çeç miyim?
***
Topraktandır cümle beden
Topraktandır cümle beden
Nefsini öldür ölmeden
***
Böyle emretmiş yaradan
Sen kalemsin, ben uç muyum?
Böyle emretmiş yaradan
Sen kalemsin, ben uç muyum?
***
"Tabiat" der Veysel Âşık
"Tabiat" der Veysel Âşık
Topraktan olduk, kardaşık
***
Aynı yolcuyuz, yoldaşık
Sen yolcusun, ben baç mıyım?
Aynı yolcuyuz, yoldaşık
Sen yolcusun, ben baç mıyım?
-
Dünyanın tepesi Himalayalar
Yamaçlarında kalmamış bir tek ağaç
Kışın biriken kar suları
Baharda Bengal Deltası'na saldırıyor
***
Kardeş Bengaldeş sular altında
Bengaldeş sular altında
Dünyanın ciğeri yanmış, soluk alamıyor
Altımızda arabalar, biz gaza basıyoruz
***
Donmuş bozulmamış bir kıta Antarktika
Göz koymuşuz madenlerine, paylaşamıyoruz
1999 belki bir pazar sabahı
Amsterdam sular altında, Amazonlar yanıyor
***
Afrika açlık grevinde, insanlar sürünüyor
Kimsesiz çocuklar Güney Amerika'da öldürülüyor
Öldürüyorlar, zararlı haşereler gibi
Sokak köpekleri gibi
***
Her gün daha fazla insan dünyada
Her gün daha fazla kirlenme etrafımızda
Her gün daha hızlı dünkünden
Her gün daha az zamanımız kalıyor
***
Anlat bunları herkese
Mümkünse anlaşılır bir şekilde
Gezegenimiz ellerimizde
Yaşatabilirsek, kurtarabilirsek eğer
***
Düşün bir an geleceğini
Düşün bir an çocuklarını
Düşün bir an şu yaşadığın dünyayı
Çünkü başka hiçbir şansın yok
Başka hiçbir şansın yok
Başka hiçbir şansımız kalmadı artık
-
Derin uykudaydım
Sesine uyandım
Ter içinde kaldım
Uyku tutmadı
***
Yolun ortasında
Henüz on altısında
Vuruyorlar oysa
Bi şey yapmadı
***
Sanki onlar hancı
Halkına yabancı
Biz ise kiracıyız da
Evden atmalı
***
Birisi oy peşinde
Öteki rant işinde
Kıyamet değilse bile
Bi şey kopmalı
***
Bi şey yapmalı
Hey bi şey yapmalı
Hey bi şey yapmalı
***
Herkesin fikrince
Farkımız çok ince
Yutmaya gelince
Demir lokmayı
***
Hileli terazi
Han hamam arazi
Konuşanı asi deyip
İçeri tıkmalı
Faili meçhuller
Çöple beslenenler
Çalıp duran ziller
Uyandırmalı
***
Yolun ortasında
Henüz onaltısında
İnsan, insanım diyorsa
Bi şey yapmalı
***
Bi şey yapmalı
Hey bi şey yapmalı
Hey bi şey yapmalı
-
Yemyeşil ovaları
Buz gibi pınarları
Kuşlar öter ormanlarda
Zümrüt yeşili çayırlarda yatmayı özledim
***
Bırakın beni, gideyim
Anam babam yok gayri
Kaldım tek başıma ben
Her yerde arıyorum yemyeşil dağlarımı
***
Güneş doğacak
Kuşlar uçacak
***
Dağ dün beni çağırdı
Kader beni yuvamdan ayırdı
Koş, dedi, eteklerimde yat
Üzüntünü sök, içinden at
***
Geç kalma, koş ona
Sana mutlu bir yuva
-
Baylar bayanlar
Kayacak merdiven bulamayanlar
Sizlere bir manimiz var dinleyiverin gari
***
Paralar oldu yeşil mani
Tanımıyor engel mani
Yok insafı imani
Bol keriz bol enayi ütüverirler gari
Gari de gari gari
***
Gemisini kurtaran fedakar ve cefakar
Kaptanın yüzdüğü deniz
Biziz abicim biziz
Yüzdürmeyin gari
Gari de gari gari
***
Kıl olmadan dinleyiverin gari
Gari de gari
Hayret bir şey oluvermeyin gari
Gari de gari
Zilleri takıverip oynayıverin gari
Gari de gari
Şıkıdım da mıkıdım şıkıdım mıkıdım gari
Gari de gari
***
Kul hakkı yetim hakkı palavradır palavra
Niyazidir şehitler sızlamaz bu kemikler
İnilerler gari
Gari de gari gari
***
Yeşili inekler yedi
Denizi de timsahlar
Hazineyi yamyamlar
Memleketin içine ediverdiler gari
Gari de gari gari
***
Kıl olmadan dinleyiverin gari
Gari de gari
Hayret bir şey oluvermeyin gari
Gari de gari
Zilleri takıverip oynayıverin gari
Gari de gari
Şıkıdım da mıkıdım şıkıdım mıkıdım gari
Gari de gari
***
Ne şiş yansın ne kebap
Diye diye olduk harap
Kalmadı başka örecek çorap
Ya Rabb bizim başlara akıl veriver gari
Gari de gari gari
***
Şimdi eller havada
Oylar yandı tavada
Yok eksilme cakada
Cek caklı vaatlere tok karnımız gari
Gari de gari gari
***
Kıl olmadan dinleyiverin gari
Gari de gari
Hayret bir şey oluvermeyin gari
Gari de gari
Zilleri takıverip oynayıverin gari
Gari de gari
Şıkıdım da mıkıdım şıkıdım mıkıdım gari
Gari de gari
***
Kıl olmadan dinleyiverin gari
Gari de gari
Hayret bir şey oluvermeyin gari
Gari de gari
Zilleri takıverip oynayıverin gari
Gari de gari
Şıkıdım da mıkıdım şıkıdım mıkıdım gari
Gari de gari
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Gine Gam Yükünün Kervanı Geldi
Çekemem Bu Derdi (De Yavrum) Bölek Seninle
Eremem Lokman'a Çaresiz Kaldım
Çekemem Bu Derdi (De Yavrum) Bölek Seninle
***
Bağımıza Gazel Düştü Güz Oldu
Geçti Bu Vakitler (Yavrum) Ne De Tez Oldu
Derdim Bin Bir İken Binbeşyüz Oldu
Çekemem Bu Derdi (De Yavrum) Bölek Seninle
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Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın
Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın
Baharla yeryüzünde, güzellerin bağısın
Baharla yeryüzünde, güzellerin bağısın
***
Yalçın kayalıkların göklere yükseliyor
Yalçın kayalıkların göklere yükseliyor
Senin dumanlı başın, bulutları deliyor
Senin dumanlı başın, bulutları deliyor
***
Yükseklerden akıyor, ne güzel berrak sular
Yükseklerden akıyor, ne güzel berrak sular
Eteklerinde otlar, sürülerle kuzular
Eteklerinde otlar, sürülerle kuzular
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Çığrık ince tel ince, n'olur bize gelince
Çığrık ince tel ince, n'olur bize gelince
Kız imanından mı gider, yar imanından mı gider
Bir kerecik görünce, bir kerecik görünce
Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim
Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim
***
Çığrığın urganıyam, al üstün yorganıyam
Çığrığın urganıyam, al üstün yorganıyam
Annem beni büyüttü, ninem beni büyüttü
El kızı kurbanıyam, el kızı kurbanıyam
Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim
Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim
***
Çığrığın başı kara, ağlarım yana yana
Çığrığın başı kara, ağlarım yana yana
Vefasız aşka düştüm, vefasız derde düştüm
Çilem de böyle kara, çilem de böyle kara
Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim
Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim
***
Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim
Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim
-
Şimdi size sunacağımız parçaya
Ben Cem Karaca olarak
Akrabalık bağları açısından özel bir ilgi
Ve de sevgi duymaktayım
Evet, parçamızın adı "Alageyik"
Bilmem anlatabildim mi
Ben karaca, o da alageyik
E kendisi uzaktan yeğenim olur biraz
***
Ben de gittim bir geyiğin avına
Ben de gittim bir geyiğin avına
Geyik de çekti beni kendi dağına
***
Geyik de çekti beni kendi dağına
Dağına
***
Bundan çağlar önceydi
Toros yaylarının yüksek dağ köylerinde kişiler
Akıllı, uslu ve mutlu sürdürürlerdi geleneksel yaşantılarını
Öykümüze konu olan gençte bu mutlu kişilerden biriydi
Ve tüm yaşıtları gibi terler terlemez bıyıkları
Atına atladığı gibi geyik avına giderdi
Bu avlar, çok kere günler, günler boyu sürer
Ve onu sütüyle besleyip beşiklerde beleyen anası
Bakarken gözünden kıskanarak, sakınarak bakan sevdalısı
Yaşlı gözlerle beklerlerdi dönüşünü
Gel etme, gel vazgeç şu geyik avından, bunun sonu hayretmez
Derlerse de dinletemezlerdi ki
Önceleri onları dinler sanırdın yiğidimi
Hele oturup çamdan bardaklar oyarken görünce onu
Bardaklar da bardaktı hani
Belle ki Toros'un tüm güzellikleri nakış olmuş üstüne
Kız oğlan kız bardaklar oyardı ince belli
Ama birden durulur günlerden birinde
Ve sanki çağırırmış gibi Toros'un tüm geyikleri birlik olmuşçasına onu
Kopar giderdi ansızın
Ve kambur felek etti sonunda edeceğini
Güzel bir ala geyiğin peşinde soluk soluğa sıçrarken koyaklardan yukarı
Daha yukarı, daha yukarı...
***
Devrisi günü daş dibinde yatar buldular onu, kanlı, upuzun
Gün o gündür bu öykü kulaktak kulağa, kuşaktan kuşağa
Toros yaylarının kekik otlarının, dağ çiçeklerinin kokusuna karışarak
Bize kadar vardı
Bizden sonra da varacak her hâl, bizden sonrakilere
Ve soruldukta nedir deyu ol hikayât, ol kara sevda, ol destan...
Dememiz "Alageyik Destanı'dır" yarenler
***
Ak bilekler daş dibinde çürüdü
Ak bilekler daş dibinde çürüdü
Kurban siz gidin avcılar, galdım kaya başında
Aman aman aman, kayalar başında
Siz gidin gardaşlar, kaldım kaya başında
Aman aman, kayalar başında
***
Sabahtan kalktım ki, ezan okunur
***
Ezan sesi yâr, yâr, yâr, yâr, yâr
Yüreğime, yüreğime dokunur
***
Duyar düşmanların
Öldün deyi kınalar, kınalar, kınalar, kınalar yakılır
Uyan Mehmed'im, uyan Mehmed'im, sinem, bülbülüm
***
Yüksek yaylalarda yâri, yâri, yâri, yâri, yâri, yâri
Beşiğini, beşiğini beledim
***
İndim alçaklara ölük ölük eledim
Gittin geyik avına, gel etme eyleme
Gel etme eyleme, dedim de
Dinletemedim de kurban olayım şahan oğlum, yiğit oğlum
Şimdi ne yatarsın daş dibinde yâri, yâri, yâri
Kanlı upuzun
Uyan Mehmed'im, sinem, bülbülüm
Etme uyan
Etme kalk
Yâr
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Bir düş gördüm geçenlerde
Görmez olsaydım ah olsaydım
İçime şeytan girdi sandım
Keşke hiç uyumasaydım
Keşke hiç uyumasaydım
***
Birdenbire
Ateş ve duman
Feryadı figan
Sanki elele
Geliyor habire
Üstümüze, üstümüze
***
Canlar, sazlar
Kan oldular
Kesildi teller
Durdu nefesler
Ama hala
Dimdik ayakta
Ayaktalar
Dimdik ayakta
Ayaktalar
***
Çığlık kalleş
Sessizlik mi dost
Ateş ve duman
Hain düşman
Issızlığın ortasında
Issızlığın ortasında
***
Çığlık kalleş
Sessizlik mi dost
Ateş ve duman
Hain düşman
Issızlığın ortasında
Issızlığın ortasında
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