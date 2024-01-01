Beni Hor Görme Kardaşım Beni hor görme kardaşım Beni hor görme kardaşım Sen altınsın, ben tunç muyum? *** Aynı vardan var olmuşuz Sen gümüşsün, ben sac mıyım? Aynı vardan var olmuşuz Sen gümüşsün, ben sac mıyım? *** Ne var ise sende, bende Ne var ise sende, bende Aynı varlık her bedende *** Yarın mezara giren de Sen toksun da ben aç mıyım? Yarın mezara giren de Sen toksun da ben aç mıyım? *** Kimi molla kimi derviş Kimi molla kimi derviş Allah bize neler vermiş *** Kimi arı çiçek dermiş Sen balsın da ben çeç miyim? Kimi arı çiçek dermiş Sen balsın da ben çeç miyim? *** Topraktandır cümle beden Topraktandır cümle beden Nefsini öldür ölmeden *** Böyle emretmiş yaradan Sen kalemsin, ben uç muyum? Böyle emretmiş yaradan Sen kalemsin, ben uç muyum? *** "Tabiat" der Veysel Âşık "Tabiat" der Veysel Âşık Topraktan olduk, kardaşık *** Aynı yolcuyuz, yoldaşık Sen yolcusun, ben baç mıyım? Aynı yolcuyuz, yoldaşık Sen yolcusun, ben baç mıyım?

Alarm Dünyanın tepesi Himalayalar Yamaçlarında kalmamış bir tek ağaç Kışın biriken kar suları Baharda Bengal Deltası'na saldırıyor *** Kardeş Bengaldeş sular altında Bengaldeş sular altında Dünyanın ciğeri yanmış, soluk alamıyor Altımızda arabalar, biz gaza basıyoruz *** Donmuş bozulmamış bir kıta Antarktika Göz koymuşuz madenlerine, paylaşamıyoruz 1999 belki bir pazar sabahı Amsterdam sular altında, Amazonlar yanıyor *** Afrika açlık grevinde, insanlar sürünüyor Kimsesiz çocuklar Güney Amerika'da öldürülüyor Öldürüyorlar, zararlı haşereler gibi Sokak köpekleri gibi *** Her gün daha fazla insan dünyada Her gün daha fazla kirlenme etrafımızda Her gün daha hızlı dünkünden Her gün daha az zamanımız kalıyor *** Anlat bunları herkese Mümkünse anlaşılır bir şekilde Gezegenimiz ellerimizde Yaşatabilirsek, kurtarabilirsek eğer *** Düşün bir an geleceğini Düşün bir an çocuklarını Düşün bir an şu yaşadığın dünyayı Çünkü başka hiçbir şansın yok Başka hiçbir şansın yok Başka hiçbir şansımız kalmadı artık

Bişey Yapmalı Derin uykudaydım Sesine uyandım Ter içinde kaldım Uyku tutmadı *** Yolun ortasında Henüz on altısında Vuruyorlar oysa Bi şey yapmadı *** Sanki onlar hancı Halkına yabancı Biz ise kiracıyız da Evden atmalı *** Birisi oy peşinde Öteki rant işinde Kıyamet değilse bile Bi şey kopmalı *** Bi şey yapmalı Hey bi şey yapmalı Hey bi şey yapmalı *** Herkesin fikrince Farkımız çok ince Yutmaya gelince Demir lokmayı *** Hileli terazi Han hamam arazi Konuşanı asi deyip İçeri tıkmalı Faili meçhuller Çöple beslenenler Çalıp duran ziller Uyandırmalı *** Yolun ortasında Henüz onaltısında İnsan, insanım diyorsa Bi şey yapmalı *** Bi şey yapmalı Hey bi şey yapmalı Hey bi şey yapmalı

Dağ Ve Çocuk Yemyeşil ovaları Buz gibi pınarları Kuşlar öter ormanlarda Zümrüt yeşili çayırlarda yatmayı özledim *** Bırakın beni, gideyim Anam babam yok gayri Kaldım tek başıma ben Her yerde arıyorum yemyeşil dağlarımı *** Güneş doğacak Kuşlar uçacak *** Dağ dün beni çağırdı Kader beni yuvamdan ayırdı Koş, dedi, eteklerimde yat Üzüntünü sök, içinden at *** Geç kalma, koş ona Sana mutlu bir yuva

Dinleyiverin Gari Baylar bayanlar Kayacak merdiven bulamayanlar Sizlere bir manimiz var dinleyiverin gari *** Paralar oldu yeşil mani Tanımıyor engel mani Yok insafı imani Bol keriz bol enayi ütüverirler gari Gari de gari gari *** Gemisini kurtaran fedakar ve cefakar Kaptanın yüzdüğü deniz Biziz abicim biziz Yüzdürmeyin gari Gari de gari gari *** Kıl olmadan dinleyiverin gari Gari de gari Hayret bir şey oluvermeyin gari Gari de gari Zilleri takıverip oynayıverin gari Gari de gari Şıkıdım da mıkıdım şıkıdım mıkıdım gari Gari de gari *** Kul hakkı yetim hakkı palavradır palavra Niyazidir şehitler sızlamaz bu kemikler İnilerler gari Gari de gari gari *** Yeşili inekler yedi Denizi de timsahlar Hazineyi yamyamlar Memleketin içine ediverdiler gari Gari de gari gari *** Kıl olmadan dinleyiverin gari Gari de gari Hayret bir şey oluvermeyin gari Gari de gari Zilleri takıverip oynayıverin gari Gari de gari Şıkıdım da mıkıdım şıkıdım mıkıdım gari Gari de gari *** Ne şiş yansın ne kebap Diye diye olduk harap Kalmadı başka örecek çorap Ya Rabb bizim başlara akıl veriver gari Gari de gari gari *** Şimdi eller havada Oylar yandı tavada Yok eksilme cakada Cek caklı vaatlere tok karnımız gari Gari de gari gari *** Kıl olmadan dinleyiverin gari Gari de gari Hayret bir şey oluvermeyin gari Gari de gari Zilleri takıverip oynayıverin gari Gari de gari Şıkıdım da mıkıdım şıkıdım mıkıdım gari Gari de gari *** Kıl olmadan dinleyiverin gari Gari de gari Hayret bir şey oluvermeyin gari Gari de gari Zilleri takıverip oynayıverin gari Gari de gari Şıkıdım da mıkıdım şıkıdım mıkıdım gari Gari de gari

Gam Yükü Gine Gam Yükünün Kervanı Geldi Çekemem Bu Derdi (De Yavrum) Bölek Seninle Eremem Lokman'a Çaresiz Kaldım Çekemem Bu Derdi (De Yavrum) Bölek Seninle *** Bağımıza Gazel Düştü Güz Oldu Geçti Bu Vakitler (Yavrum) Ne De Tez Oldu Derdim Bin Bir İken Binbeşyüz Oldu Çekemem Bu Derdi (De Yavrum) Bölek Seninle

Ilgaz Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın Baharla yeryüzünde, güzellerin bağısın Baharla yeryüzünde, güzellerin bağısın *** Yalçın kayalıkların göklere yükseliyor Yalçın kayalıkların göklere yükseliyor Senin dumanlı başın, bulutları deliyor Senin dumanlı başın, bulutları deliyor *** Yükseklerden akıyor, ne güzel berrak sular Yükseklerden akıyor, ne güzel berrak sular Eteklerinde otlar, sürülerle kuzular Eteklerinde otlar, sürülerle kuzular

Çığrık Çığrık ince tel ince, n'olur bize gelince Çığrık ince tel ince, n'olur bize gelince Kız imanından mı gider, yar imanından mı gider Bir kerecik görünce, bir kerecik görünce Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim *** Çığrığın urganıyam, al üstün yorganıyam Çığrığın urganıyam, al üstün yorganıyam Annem beni büyüttü, ninem beni büyüttü El kızı kurbanıyam, el kızı kurbanıyam Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim *** Çığrığın başı kara, ağlarım yana yana Çığrığın başı kara, ağlarım yana yana Vefasız aşka düştüm, vefasız derde düştüm Çilem de böyle kara, çilem de böyle kara Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim *** Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim

Alageyik Destanı Şimdi size sunacağımız parçaya Ben Cem Karaca olarak Akrabalık bağları açısından özel bir ilgi Ve de sevgi duymaktayım Evet, parçamızın adı "Alageyik" Bilmem anlatabildim mi Ben karaca, o da alageyik E kendisi uzaktan yeğenim olur biraz *** Ben de gittim bir geyiğin avına Ben de gittim bir geyiğin avına Geyik de çekti beni kendi dağına *** Geyik de çekti beni kendi dağına Dağına *** Bundan çağlar önceydi Toros yaylarının yüksek dağ köylerinde kişiler Akıllı, uslu ve mutlu sürdürürlerdi geleneksel yaşantılarını Öykümüze konu olan gençte bu mutlu kişilerden biriydi Ve tüm yaşıtları gibi terler terlemez bıyıkları Atına atladığı gibi geyik avına giderdi Bu avlar, çok kere günler, günler boyu sürer Ve onu sütüyle besleyip beşiklerde beleyen anası Bakarken gözünden kıskanarak, sakınarak bakan sevdalısı Yaşlı gözlerle beklerlerdi dönüşünü Gel etme, gel vazgeç şu geyik avından, bunun sonu hayretmez Derlerse de dinletemezlerdi ki Önceleri onları dinler sanırdın yiğidimi Hele oturup çamdan bardaklar oyarken görünce onu Bardaklar da bardaktı hani Belle ki Toros'un tüm güzellikleri nakış olmuş üstüne Kız oğlan kız bardaklar oyardı ince belli Ama birden durulur günlerden birinde Ve sanki çağırırmış gibi Toros'un tüm geyikleri birlik olmuşçasına onu Kopar giderdi ansızın Ve kambur felek etti sonunda edeceğini Güzel bir ala geyiğin peşinde soluk soluğa sıçrarken koyaklardan yukarı Daha yukarı, daha yukarı... *** Devrisi günü daş dibinde yatar buldular onu, kanlı, upuzun Gün o gündür bu öykü kulaktak kulağa, kuşaktan kuşağa Toros yaylarının kekik otlarının, dağ çiçeklerinin kokusuna karışarak Bize kadar vardı Bizden sonra da varacak her hâl, bizden sonrakilere Ve soruldukta nedir deyu ol hikayât, ol kara sevda, ol destan... Dememiz "Alageyik Destanı'dır" yarenler *** Ak bilekler daş dibinde çürüdü Ak bilekler daş dibinde çürüdü Kurban siz gidin avcılar, galdım kaya başında Aman aman aman, kayalar başında Siz gidin gardaşlar, kaldım kaya başında Aman aman, kayalar başında *** Sabahtan kalktım ki, ezan okunur *** Ezan sesi yâr, yâr, yâr, yâr, yâr Yüreğime, yüreğime dokunur *** Duyar düşmanların Öldün deyi kınalar, kınalar, kınalar, kınalar yakılır Uyan Mehmed'im, uyan Mehmed'im, sinem, bülbülüm *** Yüksek yaylalarda yâri, yâri, yâri, yâri, yâri, yâri Beşiğini, beşiğini beledim *** İndim alçaklara ölük ölük eledim Gittin geyik avına, gel etme eyleme Gel etme eyleme, dedim de Dinletemedim de kurban olayım şahan oğlum, yiğit oğlum Şimdi ne yatarsın daş dibinde yâri, yâri, yâri Kanlı upuzun Uyan Mehmed'im, sinem, bülbülüm Etme uyan Etme kalk Yâr