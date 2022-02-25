Anlardır adam eden adamı Aydınlıklardır önümüzde gider Sizi de bir ana doğurmadı mı Analara kıymayın efendiler *** Koşuyor altı yaşında bir oğlan Uçurtması geçiyor ağaçlardan Siz de böyle koşmuştunuz bir zaman Çocuklara kıymayın efendiler *** Bulutlar adam öldürmesin Bulutlar adam öldürmesin Bulutlar adam öldürmesin Bulutlar adam öldürmesin *** Gelinler aynada saçını tarar Aynanın içinde birini arar Elbet böyle sizi de aradılar Gelinlere kıymayın efendiler *** İhtiyarlıkta aklına insanın Tatlı anıları gelmeli yalnız Yazıktır ihtiyarlara kıymayın Efendiler siz de ihtiyarsınız *** Bulutlar adam öldürmesin Bulutlar adam öldürmesin Bulutlar adam öldürmesin Bulutlar adam öldürmesin *** 1979 Three Miles Island Amerika Birleşik Devletleri 880 megawatt basınçlı su reaktörü Çekirdek evresi 1986 Çernobil 4, Ukrayna 1000 megawatt basınçlı su soğutmalı reaktör Güç patlaması, yangın Yakıtın %70'i dünyaya yayıldı *** Bulutlar adam öldürmesin Bulutlar adam öldürmesin Bulutlar adam öldürmesin Bulutlar adam öldürmesin *** Bulutlar adam öldürmesin Bulutlar adam öldürmesin Bulutlar adam öldürmesin