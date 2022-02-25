Bulutlar Adam Öldürmesin Şarkı Sözleri
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Moğollar
Bulutlar Adam Öldürmesin
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Anlardır adam eden adamı
Aydınlıklardır önümüzde gider
Sizi de bir ana doğurmadı mı
Analara kıymayın efendiler
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Koşuyor altı yaşında bir oğlan
Uçurtması geçiyor ağaçlardan
Siz de böyle koşmuştunuz bir zaman
Çocuklara kıymayın efendiler
***
Bulutlar adam öldürmesin
Bulutlar adam öldürmesin
Bulutlar adam öldürmesin
Bulutlar adam öldürmesin
***
Gelinler aynada saçını tarar
Aynanın içinde birini arar
Elbet böyle sizi de aradılar
Gelinlere kıymayın efendiler
***
İhtiyarlıkta aklına insanın
Tatlı anıları gelmeli yalnız
Yazıktır ihtiyarlara kıymayın
Efendiler siz de ihtiyarsınız
***
Bulutlar adam öldürmesin
Bulutlar adam öldürmesin
Bulutlar adam öldürmesin
Bulutlar adam öldürmesin
***
1979 Three Miles Island
Amerika Birleşik Devletleri
880 megawatt basınçlı su reaktörü
Çekirdek evresi
1986 Çernobil 4, Ukrayna
1000 megawatt basınçlı su soğutmalı reaktör
Güç patlaması, yangın
Yakıtın %70'i dünyaya yayıldı
***
Bulutlar adam öldürmesin
Bulutlar adam öldürmesin
Bulutlar adam öldürmesin
Bulutlar adam öldürmesin
***
Bulutlar adam öldürmesin
Bulutlar adam öldürmesin
Bulutlar adam öldürmesin