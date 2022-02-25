Çaya Kaç Şeker Şarkı Sözleri
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Yalnızlığa dayanırım da, bir başınalığa asla
Yalnızlığa dayanırım da, bir başınalığa asla
Yaşlanmak hoş değil duvarlara baka, baka
Bir dost göz arayışıyla, saat tıkırtısıyla
***
Yaşlanmak hoş değil duvarlara baka, baka
Bir dost göz arayışıyla, saat tıkırtısıyla
***
Korkmam, geçinip gideriz biz mutlulukla
Ama "Günün aydın, akşamın iyi olsun" diyen biri olmalı
Korkmam, geçinip gideriz biz mutlulukla
Ama "Günün aydın, akşamın iyi olsun" diyen biri olmalı
***
Bir telefon sesi çalmalı ara sıra da olsa kulağımda
Yoksa, zor değil, hiç zor değil, demli çayı bardakta
Karıştırıp bir başına yudumlamak doyasıya
Ama "Çaya kaç şeker alırsın?" diye bir ses sormalı ya
***
Ara sıra of
Ara sıra, ara sıra, ara sıra
"Çaya kaç şeker alırsın?" diye bir ses sormalı ya
Ara sıra, ara sıra, ara sıra, ara sıra
***
"Çaya kaç şeker alırsın?" diye bir ses sormalı ya
Ara sıra, ara sıra, ara sıra, ara sıra
"Çaya kaç şeker alırsın?" diye bir ses sormalı ya
Ara sıra, ara sıra, ara sıra, ara sıra