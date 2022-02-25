Yalnızlığa dayanırım da, bir başınalığa asla Yalnızlığa dayanırım da, bir başınalığa asla Yaşlanmak hoş değil duvarlara baka, baka Bir dost göz arayışıyla, saat tıkırtısıyla *** Yaşlanmak hoş değil duvarlara baka, baka Bir dost göz arayışıyla, saat tıkırtısıyla *** Korkmam, geçinip gideriz biz mutlulukla Ama "Günün aydın, akşamın iyi olsun" diyen biri olmalı Korkmam, geçinip gideriz biz mutlulukla Ama "Günün aydın, akşamın iyi olsun" diyen biri olmalı *** Bir telefon sesi çalmalı ara sıra da olsa kulağımda Yoksa, zor değil, hiç zor değil, demli çayı bardakta Karıştırıp bir başına yudumlamak doyasıya Ama "Çaya kaç şeker alırsın?" diye bir ses sormalı ya *** Ara sıra of Ara sıra, ara sıra, ara sıra "Çaya kaç şeker alırsın?" diye bir ses sormalı ya Ara sıra, ara sıra, ara sıra, ara sıra *** "Çaya kaç şeker alırsın?" diye bir ses sormalı ya Ara sıra, ara sıra, ara sıra, ara sıra "Çaya kaç şeker alırsın?" diye bir ses sormalı ya Ara sıra, ara sıra, ara sıra, ara sıra