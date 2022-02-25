Çığrık Çığrık ince tel ince, n'olur bize gelince Çığrık ince tel ince, n'olur bize gelince Kız imanından mı gider, yar imanından mı gider Bir kerecik görünce, bir kerecik görünce Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim *** Çığrığın urganıyam, al üstün yorganıyam Çığrığın urganıyam, al üstün yorganıyam Annem beni büyüttü, ninem beni büyüttü El kızı kurbanıyam, el kızı kurbanıyam Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim *** Çığrığın başı kara, ağlarım yana yana Çığrığın başı kara, ağlarım yana yana Vefasız aşka düştüm, vefasız derde düştüm Çilem de böyle kara, çilem de böyle kara Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim *** Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim Çığrık benim tel benim, kahyam mıdır el benim

Alarm Dünyanın tepesi himalayalar Yamaçlarında kalmamış birtek ağaç Kışın biriken kar suları Baharda bengal deltasına saldırıyor Kardeş bengaldeş sular altıda Bengaldeş sular altında Dünyanın ciğeri yanmış soluk alamıyor Altımızda arabalar biz gaza basıyoruz Donmuş bozulmamış bir kıta antartika Göz koymuşuz madenlerine paylaşamıyoruz Bindokuzyüzdoksandokuz Belki bir pazar sabahı Amsterdam sular altında, amazonlar yanıyor Afrika açlık grevinde, insanlar sürünüyor Kimsesiz çocuklar güney Amerikada Öldürülüyor, öldürüyorlar Zararlı haşereler gibi, sokak köpekleri gibi Her gün daha fazla insan dünyada Her gün daha fazla kirlenme etrafımızda Her gün daha hızlı dünkünden Her gün daha az zamanımız kalıyor Anlat bunları herkese Mümkünse anlaşılır bir şekilde Gezegenimiz ellerimizde Yaşatabilrsek, kurtarabilirsek eğer Düşün bir an geleceğini Düşün bir an çocuklarını Düşün bir an şu yaşadığın dünyayı Çünkü başka hiçbir şansın yok Başka hiçbir şansımız kalmadı artık

Bişey Yapmalı Derin uykudaydım Sesine uyandım Ter içinde kaldım Uyku tutmadı *** Yolun ortasında Henüz on altısında Vuruyorlar oysa Bi şey yapmadı *** Sanki onlar hancı Halkına yabancı Biz ise kiracıyız da Evden atmalı *** Birisi oy peşinde Öteki rant işinde Kıyamet değilse bile Bi şey kopmalı *** Bi şey yapmalı Hey bi şey yapmalı Hey bi şey yapmalı *** Herkesin fikrince Farkımız çok ince Yutmaya gelince Demir lokmayı *** Hileli terazi Han hamam arazi Konuşanı asi deyip İçeri tıkmalı Faili meçhuller Çöple beslenenler Çalıp duran ziller Uyandırmalı *** Yolun ortasında Henüz onaltısında İnsan, insanım diyorsa Bi şey yapmalı *** Bi şey yapmalı Hey bi şey yapmalı Hey bi şey yapmalı

Dağ Ve Çocuk Yemyeşil ovaları Buz gibi pınarları Kuşlar öter ormanlarda Zümrüt yeşili çayırlarda yatmayı özledim *** Bırakın beni, gideyim Anam babam yok gayri Kaldım tek başıma ben Her yerde arıyorum yemyeşil dağlarımı *** Güneş doğacak Kuşlar uçacak *** Dağ dün beni çağırdı Kader beni yuvamdan ayırdı Koş, dedi, eteklerimde yat Üzüntünü sök, içinden at *** Geç kalma, koş ona Sana mutlu bir yuva

Dinleyiverin Gari Baylar bayanlar Kayacak merdiven bulamayanlar Sizlere bir manimiz var dinleyiverin gari *** Paralar oldu yeşil mani Tanımıyor engel mani Yok insafı imani Bol keriz bol enayi ütüverirler gari Gari de gari gari *** Gemisini kurtaran fedakar ve cefakar Kaptanın yüzdüğü deniz Biziz abicim biziz Yüzdürmeyin gari Gari de gari gari *** Kıl olmadan dinleyiverin gari Gari de gari Hayret bir şey oluvermeyin gari Gari de gari Zilleri takıverip oynayıverin gari Gari de gari Şıkıdım da mıkıdım şıkıdım mıkıdım gari Gari de gari *** Kul hakkı yetim hakkı palavradır palavra Niyazidir şehitler sızlamaz bu kemikler İnilerler gari Gari de gari gari *** Yeşili inekler yedi Denizi de timsahlar Hazineyi yamyamlar Memleketin içine ediverdiler gari Gari de gari gari *** Kıl olmadan dinleyiverin gari Gari de gari Hayret bir şey oluvermeyin gari Gari de gari Zilleri takıverip oynayıverin gari Gari de gari Şıkıdım da mıkıdım şıkıdım mıkıdım gari Gari de gari *** Ne şiş yansın ne kebap Diye diye olduk harap Kalmadı başka örecek çorap Ya Rabb bizim başlara akıl veriver gari Gari de gari gari *** Şimdi eller havada Oylar yandı tavada Yok eksilme cakada Cek caklı vaatlere tok karnımız gari Gari de gari gari *** Kıl olmadan dinleyiverin gari Gari de gari Hayret bir şey oluvermeyin gari Gari de gari Zilleri takıverip oynayıverin gari Gari de gari Şıkıdım da mıkıdım şıkıdım mıkıdım gari Gari de gari *** Kıl olmadan dinleyiverin gari Gari de gari Hayret bir şey oluvermeyin gari Gari de gari Zilleri takıverip oynayıverin gari Gari de gari Şıkıdım da mıkıdım şıkıdım mıkıdım gari Gari de gari

Gam Yükü Gine Gam Yükünün Kervanı Geldi Çekemem Bu Derdi (De Yavrum) Bölek Seninle Eremem Lokman'a Çaresiz Kaldım Çekemem Bu Derdi (De Yavrum) Bölek Seninle *** Bağımıza Gazel Düştü Güz Oldu Geçti Bu Vakitler (Yavrum) Ne De Tez Oldu Derdim Bin Bir İken Binbeşyüz Oldu Çekemem Bu Derdi (De Yavrum) Bölek Seninle