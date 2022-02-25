Haydarpaşa Merdivenleri Şarkı Sözleri
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Moğollar
Haydarpaşa Merdivenleri
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Galip usta tuhaf şeyler düşünmekle meşhurdur
"kâat helvası yesem her gün"
Diye düşündü 5 yaşında
"mektebe gitsem"
Diye düşündü 10 yaşında.
"babamın bıçakçı dükkânından
Akşam ezanından önce çıksam"
Diye düşündü 11 yaşında.
"sarı iskarpinlerim olsa kızlar bana baksalar
Diye düşündü 15 yaşında.
"babam neden kapattı dükkânını?"
Ve fabrika benzemiyor babamın dükkânına
Diye düşündü 16 yaşında.
"gündeliğim artar mı?"
***
Diye düşündü 20 yaşında.
"babam ellisinde öldü,
Ben de böyle tez mi öleceğim?"
Diye düşündü 21 yaşındayken.
"işsiz kalırsam" diye düşündü
22 yaşında.
"işsiz kalırsam" diye düşündü
23 yaşında.
"işsiz kalırsam" diye düşündü
24 yaşında.
Ve zaman zaman işsiz kalarak
"işsiz kalırsam" diye düşündü
50 yaşına kadar.
51 yaşında "ihtiyarladım" dedi,
"babamdan bir yıl fazla yaşadım."
Şimdi 52 yaşında
İşsiz