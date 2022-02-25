Galip usta tuhaf şeyler düşünmekle meşhurdur "kâat helvası yesem her gün" Diye düşündü 5 yaşında "mektebe gitsem" Diye düşündü 10 yaşında. "babamın bıçakçı dükkânından Akşam ezanından önce çıksam" Diye düşündü 11 yaşında. "sarı iskarpinlerim olsa kızlar bana baksalar Diye düşündü 15 yaşında. "babam neden kapattı dükkânını?" Ve fabrika benzemiyor babamın dükkânına Diye düşündü 16 yaşında. "gündeliğim artar mı?" *** Diye düşündü 20 yaşında. "babam ellisinde öldü, Ben de böyle tez mi öleceğim?" Diye düşündü 21 yaşındayken. "işsiz kalırsam" diye düşündü 22 yaşında. "işsiz kalırsam" diye düşündü 23 yaşında. "işsiz kalırsam" diye düşündü 24 yaşında. Ve zaman zaman işsiz kalarak "işsiz kalırsam" diye düşündü 50 yaşına kadar. 51 yaşında "ihtiyarladım" dedi, "babamdan bir yıl fazla yaşadım." Şimdi 52 yaşında İşsiz