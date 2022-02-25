Merak Etme Sen Şarkı Sözleri
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Ayın altında kağnılar gidiyordu kağnılar gidiyordu
Akşehir üstünden afyona doğru
Gece aydınlık ve sıcak ve kağnılarda tahta yataklarında
Koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı
Ve kadınlar
Birbirlerinden gizleyerek
Bakıyorlardı ayın altında
Geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine.
Ve kadınlar
Bizim kadınlarımız:
Korkunç ve mübarek elleri
İnce, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
Anamız, avradımız, yarimiz
Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen
Ve soframızdaki yeri
Öküzümüzden sonra gelen
Ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız
Ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
Ve kara sabana koşulan ve ışıltısında yere saplı bıçakların
Oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan
Kadınlar,
Bizim kadınlarımız
Şimdi ayın altında
Kağnıların ve hartuçların peşinde
Harman yerine kehriban başaklı sap çeker gibi
Aynı yürek ferahlığı,
Aynı yorgun alışkanlık içindeydiler.
Ve onbeşlik şaraplenin çeliğinde
İnce boyunlu çocuklar uyuyordu.
Ve ayın altında kağnılar
Yürüyordu Akşehir üstünden Afyon’a doğru.
Ayın altında kağnılar gidiyordu kağnılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon’a doğru
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Bir sen söyle birde beni dinler misin ey kardeşim
Yıllar yılı bu yollarda ömrümü harcamışım
Yıllar yılı aşk uğruna hayatımı kaybetmişim
***
Hangimiz usanıp hangimiz bıkacağız
Hangimiz yıkılmadan sabahı bulacağız
Ben usanmam ben bıkmam ben onsuz yaşayamam
Ben her gece gizli gizli ağlamazsam uyuyamam
Ben her gece sessiz sessiz hıçkırmazsam uyuyamam
***
Her sabaha umut dolu adımlarla koşuyorum
Bunca çile dertten sonra hayret nasıl yaşıyorum
Bunca çile dertten sonra şaştım nasıl yaşıyorum
***
Çok şey var anlatacak sevgiden aşktan yana
Teselliye kalkışma faydası olmaz bana
Öyle sevdim sevilmedim sevenimi bilemedim
Kim yüzüme güldüyse onu bana dost bildim
Kim yüzüme güldüyse onu bana dost bildim
***
Bırakalım bu mevzuyu sonu gelmez sözlerin
Bak doluverdi ağlamam diyen gözlerin
Haydi kalk sigaranı unutma burası kapanıyor
Bu saatte bulamayız sigarasız da sabah olmuyor
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Bırak gururu bitsin dargınlık
Gel de kucaklasın bizi mutluluk
Hayatta darılıp barışanlar var
Kaderle baş başa yarışanlar var
***
Söz veriyorum artık içmek yok
İçip de kapından canım gelip geçmek yok
İlk göz ağrımsın, sen hayatımsın
Başkasına bakıp gönül vermek yok
El âlemin kızlarına gönül vermek yok
***
Aşkın kanunu benim bu halim
İster miydim her gün hep sürüneydim?
Dünyamda sensiz çırpınıyorum
Gel tut ellerimden çıkamıyorum
***
Söz veriyorum artık içmek yok
İçip de kapından canım gelip geçmek yok
İlk göz ağrımsın, sen hayatımsın
Başkasına bakıp gönül vermek yok
El âlemin kızlarına gönül vermek yok
Başkasına bakıp gönül vermek yok
-
Duyarsan ağlama canım sevgilim
Ben her gün ölüp dirilmeye alıştım
Bazen şehirlerde, bazen köylerde
Bir yırtık resminle aramaya alıştım
***
Dediler "Aşk için yakma kendini"
Bilmezler içimdeki sevgimi
Sana bağlamışım ben kaderimi
Derbeder etsen de sürünmeye alıştım
***
Sana bağlamışım ben hayatımı
Perişan etsen de bu hayata alıştım
***
Karanlık gecelerin sessizliğinde
Geçiyorum kendimden, can kalmaz bende
Bazen vadilerde, bazen çöllerde
İsmini haykırıp ağlamaya alıştım
***
Bir garip aşığım sevdim gönülden
Felek yar etmedi seni aldı elimden
Derdim yetmez gibi elin dilinden
Her gün binbir türlü söyleyene alıştım
***
Derdim yetmez gibi elin dilinden
Her gün acı tatlı söyleyene alıştım
***
Gücüm yetmez dağ başında kalırsam
Ferhat gibi kayaları delersem
Kerem olur aşklarla yanarsam
Bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım, alıştım, alıştım
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