Kadınlarımız Ayın altında kağnılar gidiyordu kağnılar gidiyordu Akşehir üstünden afyona doğru Gece aydınlık ve sıcak ve kağnılarda tahta yataklarında Koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı Ve kadınlar Birbirlerinden gizleyerek Bakıyorlardı ayın altında Geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine. Ve kadınlar Bizim kadınlarımız: Korkunç ve mübarek elleri İnce, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle Anamız, avradımız, yarimiz Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen Ve soframızdaki yeri Öküzümüzden sonra gelen Ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız Ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki Ve kara sabana koşulan ve ışıltısında yere saplı bıçakların Oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan Kadınlar, Bizim kadınlarımız Şimdi ayın altında Kağnıların ve hartuçların peşinde Harman yerine kehriban başaklı sap çeker gibi Aynı yürek ferahlığı, Aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve onbeşlik şaraplenin çeliğinde İnce boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kağnılar Yürüyordu Akşehir üstünden Afyon’a doğru. Ayın altında kağnılar gidiyordu kağnılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon’a doğru

Ağlamazsam Uyuyamam Bir sen söyle birde beni dinler misin ey kardeşim Yıllar yılı bu yollarda ömrümü harcamışım Yıllar yılı aşk uğruna hayatımı kaybetmişim *** Hangimiz usanıp hangimiz bıkacağız Hangimiz yıkılmadan sabahı bulacağız Ben usanmam ben bıkmam ben onsuz yaşayamam Ben her gece gizli gizli ağlamazsam uyuyamam Ben her gece sessiz sessiz hıçkırmazsam uyuyamam *** Her sabaha umut dolu adımlarla koşuyorum Bunca çile dertten sonra hayret nasıl yaşıyorum Bunca çile dertten sonra şaştım nasıl yaşıyorum *** Çok şey var anlatacak sevgiden aşktan yana Teselliye kalkışma faydası olmaz bana Öyle sevdim sevilmedim sevenimi bilemedim Kim yüzüme güldüyse onu bana dost bildim Kim yüzüme güldüyse onu bana dost bildim *** Bırakalım bu mevzuyu sonu gelmez sözlerin Bak doluverdi ağlamam diyen gözlerin Haydi kalk sigaranı unutma burası kapanıyor Bu saatte bulamayız sigarasız da sabah olmuyor

Söz Veriyorum Bırak gururu bitsin dargınlık Gel de kucaklasın bizi mutluluk Hayatta darılıp barışanlar var Kaderle baş başa yarışanlar var *** Söz veriyorum artık içmek yok İçip de kapından canım gelip geçmek yok İlk göz ağrımsın, sen hayatımsın Başkasına bakıp gönül vermek yok El âlemin kızlarına gönül vermek yok *** Aşkın kanunu benim bu halim İster miydim her gün hep sürüneydim? Dünyamda sensiz çırpınıyorum Gel tut ellerimden çıkamıyorum *** Söz veriyorum artık içmek yok İçip de kapından canım gelip geçmek yok İlk göz ağrımsın, sen hayatımsın Başkasına bakıp gönül vermek yok El âlemin kızlarına gönül vermek yok Başkasına bakıp gönül vermek yok