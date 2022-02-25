Kapalıçarşı Şarkı Sözleri
Moğollar Kapalıçarşı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Moğollar Kapalıçarşı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kapalıçarşı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Yeah Yeah Sus Ve Dinle
Bu Bir HaYat
Bu bir hayat yow
Sizin İçin ise sadece bi şarkı bak
Yak Bu Bedeni Külünü
Sakla Ölüm Nedeni
Kayıp Ününü Arayıp
Bulamasın Hiç Kimse
Piç Duyguları Duman Seansları
Kabus Anıları Ve Kaçan Uykuları
Acıyla Dans Et Bak
Bu Gece zamanı geldi ve
Rap Son Yaprak İdi Dilimde Küfrübaz
Elimde Üçlü As
Tutulan Tek Mateminin adı yas
Kefen Beyaz Sela Bu Seveni Defnet
Sokmuşum Aşka İçimdeki Nefret
Boştur Odam Ve Kapalı Gişe Bu Dram
Bekle Kahbe Gelecek Bigün Sıram
İşkence Olsada
Güneş Bu Bedeni Savaşında
Son Nefes Son Uykuda
Mutluluğun Gercek Anlamı Nedirki Bir Sözmüdür Yazılacak Mezar Taşına
Kalk Ayağa Savaşıma Tanık Ol
Dünya Kafesinde Sayılı Nefesin var
Sevgiye Dair Ne Kaldı Şair
Bu Rap te Kitaba Yazılan Son Yaprak
Kalk Ayağa Savaşıma Tanık Ol
Dünya Kafesinde Sayılı Nefesin Bak
Sevgiye Dair Ne Kaldı Şair
Bırak O Kitaba Yazılan Son Yaprak
Uyku Sorunu Çeken Her Yürek
Tutulan Bir Dilek Gibi Yarını Bekler
Güneşi Batıdan Doğar
Bu Kefeni Sar Tar
Tarlasına Hergün O Umut Eker
Fotojenik Bir Demi
Bu Gercek Benim Resmim
Anılara Format Atamazsın
Yazamazsın Geçmişi Baştan
Elimdeki Tek Dostum Bak Zehirli Duman
Boş Yarınlara Koş Yalanlarla Coş
Sonra Dününü Ağla Bugünü Dağla
Çığlık Atıp Alış Yankıyla Tanış
Yok Bi Kaçış Yanlızlıkla Barış
Gidene Dur Demem Ben
Sorma Neden O İsimsiz Bi Kahbeydi Zaten
Ama Kalmadı Zerren
Gözümden Aktın
Bu Laneti Sen Yarattın(Dinle)
Çok Ezildim Ezmeyi Öğrendim
Sevdim Acıyı Hiç Bırakmadı Beni Ve Seni
YaLan Yapan BU PEYDAH RİTİM,
SÖZLERİM YETİM,
BEN ve RAPİM(Yow)
Aynada Tanımadığım Bi Yüz Var
Atamadığım Bu Çığlık Sizden Yadigar
Ve Tek Tek Herkes Terk Ediyor
Ölen için Sadece Melekler Ağlıyor
Kalk Ayağa Savaşıma Tanık Ol
Dünya Kafesinde Sayılı Nefesin Bak
Sevgiye Dair Ne Kaldı Şair Bırak O Kitaba Yazılan Son Yaprak
Kalk Ayağa Savaşıma Tanık Ol
Dünya Kafesinde Sayılı Nefesin Bak
Sevgiye Dair Ne Kaldı Şair Bırak O Kitaba Yazılan Son Yaprak
Kalk Ayağa Savaşıma Tanık Ol
Dünya Kafesinde Sayılı Nefesin Bak
Sevgiye Dair Ne Kaldı Şair Bırak O Kitaba Yazılan Son Yaprak
Kalk Ayağa Savaşıma Tanık Ol
Dünya Kafesinde Sayılı Nefesin Bak Sevgiye Dair Ne Kaldı Şair Bırak O Kitaba Yazılan Son Yaprak