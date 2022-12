Yeah Yeah Sus Ve Dinle Bu Bir HaYat Bu bir hayat yow Sizin İçin ise sadece bi şarkı bak Yak Bu Bedeni Külünü Sakla Ölüm Nedeni Kayıp Ününü Arayıp Bulamasın Hiç Kimse Piç Duyguları Duman Seansları Kabus Anıları Ve Kaçan Uykuları Acıyla Dans Et Bak Bu Gece zamanı geldi ve Rap Son Yaprak İdi Dilimde Küfrübaz Elimde Üçlü As Tutulan Tek Mateminin adı yas Kefen Beyaz Sela Bu Seveni Defnet Sokmuşum Aşka İçimdeki Nefret Boştur Odam Ve Kapalı Gişe Bu Dram Bekle Kahbe Gelecek Bigün Sıram İşkence Olsada Güneş Bu Bedeni Savaşında Son Nefes Son Uykuda Mutluluğun Gercek Anlamı Nedirki Bir Sözmüdür Yazılacak Mezar Taşına Kalk Ayağa Savaşıma Tanık Ol Dünya Kafesinde Sayılı Nefesin var Sevgiye Dair Ne Kaldı Şair Bu Rap te Kitaba Yazılan Son Yaprak Kalk Ayağa Savaşıma Tanık Ol Dünya Kafesinde Sayılı Nefesin Bak Sevgiye Dair Ne Kaldı Şair Bırak O Kitaba Yazılan Son Yaprak Uyku Sorunu Çeken Her Yürek Tutulan Bir Dilek Gibi Yarını Bekler Güneşi Batıdan Doğar Bu Kefeni Sar Tar Tarlasına Hergün O Umut Eker Fotojenik Bir Demi Bu Gercek Benim Resmim Anılara Format Atamazsın Yazamazsın Geçmişi Baştan Elimdeki Tek Dostum Bak Zehirli Duman Boş Yarınlara Koş Yalanlarla Coş Sonra Dününü Ağla Bugünü Dağla Çığlık Atıp Alış Yankıyla Tanış Yok Bi Kaçış Yanlızlıkla Barış Gidene Dur Demem Ben Sorma Neden O İsimsiz Bi Kahbeydi Zaten Ama Kalmadı Zerren Gözümden Aktın Bu Laneti Sen Yarattın(Dinle) Çok Ezildim Ezmeyi Öğrendim Sevdim Acıyı Hiç Bırakmadı Beni Ve Seni YaLan Yapan BU PEYDAH RİTİM, SÖZLERİM YETİM, BEN ve RAPİM(Yow) Aynada Tanımadığım Bi Yüz Var Atamadığım Bu Çığlık Sizden Yadigar Ve Tek Tek Herkes Terk Ediyor Ölen için Sadece Melekler Ağlıyor Kalk Ayağa Savaşıma Tanık Ol Dünya Kafesinde Sayılı Nefesin Bak Sevgiye Dair Ne Kaldı Şair Bırak O Kitaba Yazılan Son Yaprak Kalk Ayağa Savaşıma Tanık Ol Dünya Kafesinde Sayılı Nefesin Bak Sevgiye Dair Ne Kaldı Şair Bırak O Kitaba Yazılan Son Yaprak Kalk Ayağa Savaşıma Tanık Ol Dünya Kafesinde Sayılı Nefesin Bak Sevgiye Dair Ne Kaldı Şair Bırak O Kitaba Yazılan Son Yaprak Kalk Ayağa Savaşıma Tanık Ol Dünya Kafesinde Sayılı Nefesin Bak Sevgiye Dair Ne Kaldı Şair Bırak O Kitaba Yazılan Son Yaprak