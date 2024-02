Bana birşeyler anlat Canım çok sıkılıyor Bana birşeyler anlat İçim içimden geçiyor Yanımdasın susuyorsun Susuyor konuşmuyorsun Bakıyor görmüyorsun Dokunsan donacağım İçimde intihar korkusu var Bir gülsen ağlayacağım Bir gülsen, kendimi bulacağım Depremler oluyor beynimde Dışarda siren sesi var Her yanımda susmuş insanlar susmuş İçimde ölen biri var Haydi birşeyler söyle Çocuk gözlerim dolsun İçinden geç diyorsun duyuyorum Gideceğim son olsun Yanımdasın susuyorsun Susuyor konuşmuyorsun Bakıyor görmüyorsun Dokunsan donacağım İçimde intihar korkusu var Bir gülsen ağlayacağım Bir gülsen, kendimi bulacağım Depremler oluyor beynimde Dışarda siren sesi var Her yanımda susmuş insanlar susmuş İçimde ölen biri var İçimde soluyorsun İki can var içimde Korkular salıyorsun üstüme Her an bir başka biçimde Depremler oluyor beynimde Dışarda siren sesi var Her yanımda susmuş insanlar susmuş İçimde ölen biri var

Geldik sona, geldik sona Son şarkı bu, Turan Emeksiz Bir yürüyüş eylediler sabahtan Ilgıt ılgıt kan gidiyor, loy loy ** Bir yürüyüş eylediler sabahtan Ilgıt ılgıt kan gidiyor, loy loy Dayan dizlerim dayan Ağla gözlerim ağla ** Namlu puşt olmuş At ayağı puşt Dayan dizlerim dayan Ağla gözlerim ağla ** Namlu puşt olmuş At ayağı puşt Vay anam vay vay, bu belalı başınan ben nere gidem? Vay anam vay vay, bu belalı başınan kime ne diyem? ** Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman Ya katlime ferman Vay anam vay vay, bu belalı başınan ben nere gidem? Of anam of of, bu belalı başınan kime ne diyem? ** Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman Ya katlime ferman Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman Ya katlime ferman ** Ayağı değince Yılmaz'ın baktı atacak taşı yoktu Eli durmuş, ayağı durmuştu, durulmuştu Çıkardı yüreğini kan içinde Çarptı kötünün kafasına, kafasına ** Hay bu nasıl devran? Hay bu nasıl devran? 28 Nisan'dı yavri hey Ham meyveyi kopardılar dalından ** Vay anam vay vay, bu belalı başınan ben nere gidem? Of anam of of, bu belalı başınan kime ne diyem? Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman ** Ya katlime ferman Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman ** Ya katlime ferman Ya derdime derman ya derdime derman, ya derdime derman ** Ya katlime ferman Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman Ya katlime ferman, vay