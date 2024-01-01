-
Metris'in önünde durdum
Hasretim yerlere vurdum
Metris'in önünde durdum
Hasretim yerlere vurdum
***
Ben dağlarda uçan kuştum, uçan kuştum
Kanatlarımdan vuruldum
Ben dağlarda uçan kuştum, uçan kuştum
Kanatlarımdan vuruldum
***
Yıllar var ki yorgunum ben
Gökyüzüne vurgunum ben
Yıllar var ki yorgunum ben
Gökyüzüne vurgunum ben
***
Maphuslarda durgunum ben, durgunum ben
Maphuslarda durgunum ben, durgunum ben
***
Metris'in önü kahveler
Kahvede can annem bekler
Metris'in önü kahveler
Kahvede can dostalar bekler
***
Dağlar köyler türkü söyler, türkü söyler
Dağlar köyler yolum gözler
Dağlar köyler türkü söyler, türkü söyler
Dağlar köyler yolum gözler
***
Geze geze yoruldum ben
Gökyüzüne vuruldum ben
Geze geze yoruldum ben
Gökyüzüne vuruldum ben
***
Maphuslarda duruldum ben, duruldum ben
Maphuslarda duruldum ben, duruldum ben
Maphuslarda duruldum ben, duruldum ben
Maphuslarda duruldum ben, duruldum ben
-
Gözüm baharlara
Yüzüm yağmurlara
Hüznüm dağlara küs
Gözüm sabahlara
Ömrüm topraklara
Hüznüm dağlara küs
Geceden karanlık sebebim
Geceden mülteci kederim
Korkarım dönmez yüreğim
Korkarım güzelim korkarım
Geceden karanlık sebebim
Geceden mülteci kederim
Korkarım dönmez yüreğim
Korkarım güzelim korkarım
Beni soracaklar
Beni bulacaklar
Beni yoracaklar yar
Beni tutacaklar
Beni yakacaklar
Bana kıyacaklar yar
Sorulur karanlık sebebim
Vurulur mülteci kederim
Korkarım dönmez yüreğim
Korkarım güzelim korkarım
Sorulur karanlık sebebim
Vurulur mülteci kederim
Korkarım dönmez yüreğim
Korkarım güzelim korkarım
Sorulur karanlık sebebim
Vurulur mülteci kederim
Korkarım dönmez yüreğim
-
Bana birşeyler anlat
Canım çok sıkılıyor
Bana birşeyler anlat
İçim içimden geçiyor
Yanımdasın susuyorsun
Susuyor konuşmuyorsun
Bakıyor görmüyorsun
Dokunsan donacağım
İçimde intihar korkusu var
Bir gülsen ağlayacağım
Bir gülsen, kendimi bulacağım
Depremler oluyor beynimde
Dışarda siren sesi var
Her yanımda susmuş insanlar susmuş
İçimde ölen biri var
Haydi birşeyler söyle
Çocuk gözlerim dolsun
İçinden geç diyorsun duyuyorum
Gideceğim son olsun
Yanımdasın susuyorsun
Susuyor konuşmuyorsun
Bakıyor görmüyorsun
Dokunsan donacağım
İçimde intihar korkusu var
Bir gülsen ağlayacağım
Bir gülsen, kendimi bulacağım
Depremler oluyor beynimde
Dışarda siren sesi var
Her yanımda susmuş insanlar susmuş
İçimde ölen biri var
İçimde soluyorsun
İki can var içimde
Korkular salıyorsun üstüme
Her an bir başka biçimde
Depremler oluyor beynimde
Dışarda siren sesi var
Her yanımda susmuş insanlar susmuş
İçimde ölen biri var
-
Lele kurban ben olayım
Ah göğsünde ben olayım
Lele kurban ben olayım
Ah göğsünde ben olayım
**
Senin yerin sıcak kalsın
Ah yine giden ben olayım
Senin yerin sıcak kalsın
Ah yine giden ben olayım
**
Lele kurban zor gelir
Dağlara giden zor gelir
Lele kurban zor gelir
Dağlara giden zor gelir
**
Avcı yaralar kekliği
Ağrıma gider zor gelir
Avcı yaralar kekliği
Ağrıma gider zor gelir
**
Lele kurban boşa gider
Ne söylersen boşa gider
Lele kurban boşa gider
Ne söylersen boşa gider
**
Çiğnenir ektiğim güller
Ah emeklerim boşa gider
Çiğnenir ektiğim güller
Ah emeklerim boşa gider
**
Lele kurban gülü verin
Dönmesem de gülü verin
Lele kurban gülü verin
Dönmesem de gülü verin
**
Mayın tarlasına düştüm
Kan kırmızı gül verin
Mayın tarlasına düştüm
Kan kırmızı gül verin
**
Mayın tarlasına düştüm
Kan kırmızı gül verin
-
Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi
Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu
Dört bıçak çekip vurdular dört kişi
Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu
Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi
Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu
Dört bıçak çekip vurdular dört kişi
Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu
Deli Cafer, Ismail, Tayfur ve şaşı
Maktul'ün onbeş yıllık arkadaşı
Üçü kamarot, öteki aşçıbaşı
Dört bıçak çekip vurdular dört kişi
Cinayeti kör bir kayıkçı gördü
Ben gördüm, kulaklarım gördü
Vapur kudurdu, kuduz gibi böğürdü
Hiç biriniz orada yoktunuz
Cinayeti kör bir kayıkçı gördü
Ben gördüm, kulaklarım gördü
Vapur kudurdu, kuduz gibi böğürdü
Hiç biriniz orada yoktunuz
Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu
13 damla gözyaşını saydım
Allahı'na kitabına sövüp saydım
Şafak nabız gibi atıyordu
Sarhoştum, Kasımpaşa'daydım
Hiç biriniz orada, hiç biriniz orada
Hiç biriniz orada yoktunuz
Hiç biriniz orada, hiç biriniz orada
Hiç biriniz orada yoktunuz
Polis katilleri arıyordu
Polis katilleri arıyordu
Deli Cafer, Ismail, Tayfur ve şaşı
Üzerime yüklediler bu işi
Deli Cafer, Ismail, Tayfur ve şaşı
Üzerime yüklediler bu işi
Sarhoştum, Kasımpaşa'daydım
Vapuru onlar vurdu, ben vurmadım
Sarhoştum, Kasımpaşa'daydım
Vapuru onlar vurdu, ben vurmadım
Cinayeti kör bir kayıkçı gördü
Ben vursam, kendimi vuracaktım
Cinayeti kör bir kayıkçı gördü
Ben vursam, kendimi
-
Şenlik dağıldı, bir acı yel kaldı bahçede yalnız
O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız
Gitti dostlar, şölen bitti, ne eski heyecan, ne hız
Yalnız kederli yalnızlığımız da sıralı sırasız
O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız
**
O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız.
O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız.
O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız.
O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız.
**
Bir yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı
Güneşten ışık yontarlardı, sert adamlardı
Hoyrattı gülüşleri, aydınlığı çalkalardı
Gittiler akşam olmadan, ortalık karardı
O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız
**
O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız.
O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız.
O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız.
O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız.
**
Bitmez sazların özlemi daha sonra, daha sonra
Sonranın bilinmezliği bir boyut katar ki onlara
Simsiyah bir teselli olur belki kalanlara
Geceler uzar, hazırlık sonbahara
O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız
-
Geldik sona, geldik sona
Son şarkı bu, Turan Emeksiz
Bir yürüyüş eylediler sabahtan
Ilgıt ılgıt kan gidiyor, loy loy
**
Bir yürüyüş eylediler sabahtan
Ilgıt ılgıt kan gidiyor, loy loy
Dayan dizlerim dayan
Ağla gözlerim ağla
**
Namlu puşt olmuş
At ayağı puşt
Dayan dizlerim dayan
Ağla gözlerim ağla
**
Namlu puşt olmuş
At ayağı puşt
Vay anam vay vay, bu belalı başınan ben nere gidem?
Vay anam vay vay, bu belalı başınan kime ne diyem?
**
Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman
Ya katlime ferman
Vay anam vay vay, bu belalı başınan ben nere gidem?
Of anam of of, bu belalı başınan kime ne diyem?
**
Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman
Ya katlime ferman
Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman
Ya katlime ferman
**
Ayağı değince Yılmaz'ın baktı atacak taşı yoktu
Eli durmuş, ayağı durmuştu, durulmuştu
Çıkardı yüreğini kan içinde
Çarptı kötünün kafasına, kafasına
**
Hay bu nasıl devran?
Hay bu nasıl devran?
28 Nisan'dı yavri hey
Ham meyveyi kopardılar dalından
**
Vay anam vay vay, bu belalı başınan ben nere gidem?
Of anam of of, bu belalı başınan kime ne diyem?
Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman
**
Ya katlime ferman
Ya derdime derman,
ya derdime derman,
ya derdime derman
**
Ya katlime ferman
Ya derdime derman
ya derdime derman,
ya derdime derman
**
Ya katlime ferman
Ya derdime derman,
ya derdime derman,
ya derdime derman
Ya katlime ferman, vay
-
Yağmur yağar ıslanırsın vay aman
Güneş doğar kaybolursun vay aman
Ay ışığı der durursun vay aman
Yakamozsun sen
***
Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman
Zaman geldi gideceksin vay aman
Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman
Umudumsun sen
***
Yağmur yağar ıslanırsın vay aman
Güneş doğar kaybolursun vay aman
Ay ışığı der durursun vay aman
Yakamozsun sen
***
Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman
Zaman geldi gideceksin vay aman
Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman
Umudumsun sen
***
Yağmur yağar ıslanırsın vay aman
Güneş doğar kaybolursun vay aman
Ay ışığı der durursun vay aman
Yakamozsun sen
***
Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman
Zaman geldi gideceksin vay aman
Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman
Umudumsun sen
***
Yağmur yağar ıslanırsın vay aman
Güneş doğar kaybolursun vay aman
Ay ışığı der durursun vay aman
Yakamozsun sen
***
Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman (vay aman)
Zaman geldi gideceksin vay aman
Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman
Umudumsun sen
Umudumsun sen
Umudumsun sen
Umudumsun sen
-
Yan yana geçen geceler unutulup gider mi
Acılar birden biter mi
Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu
Hep böyle böyle böyle biter mi
Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi
Dikenleri göğü deler mi
Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya
Bu hep böyle böyle gider mi
Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya
Bu hep böyle böyle gider mi
Kendine iyi bak beni düşünme
Su akar yatağını bulur
İçimdeki fırtına, kör kurşunla diner mi
Kavgalar kansız biter mi
Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya
Bu hep böyle böyle gider mi
Şu kahpe dünya seni bana düşman eder
Dostluklar birden biter mi
Bir kardeş selamında seni aramak var ya
Bu hep böyle böyle gider mi?
-
-
Martılar ağlardı çöplüklerde
Biz seninle gülüşürdük
Martılar ağlardı çöplüklerde
Biz seninle gülüşürdük
***
Şehirlere bombalar yağardı her gece
Biz durmadan sevişirdik
Şehirlere bombalar yağardı her gece
Biz durmadan sevişirdik
***
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi, dün gibi çekip gitme
Bırak da dolanayım ayaklarına
Kum gibi, kum gibi ezip de geçme
***
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi, dün gibi çekip gitme
Bırak da dolanayım ayaklarına
Kum gibi, kum gibi ezip de geçme
***
Sonbahar damlardı damlarımıza
Biz seninle sararırdık
Sonbahar damlardı damlarımıza
Biz seninle sararırdık
***
Aydınlanlansın diye şu kirli yüzler
Biz durmadan savaşırdık
Aydınlanlansın diye şu kirli yüzler
Biz durmadan savaşırdık
***
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi, dün gibi çekip gitme
Bırak da dolanayım ayaklarına
Kum gibi, kum gibi ezip de geçme
***
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi, dün gibi çekip gitme
Bırak da dolanayım ayaklarına
Kum gibi, kum gibi ezip de geçme
***
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi, dün gibi çekip gitme
Bırak da dolanayım ayaklarına
Kum gibi, kum gibi ezip de geçme
Acımasız olma şimdi bu kadar
-
-
-
Giderim buralardan
Giderim bir gece vakti
Giderim buralardan
Giderim bir gece vakti
***
Umurunda olmaz umurunda olmaz umurunda olmaz bilirim
Umurunda olmaz umurunda olmaz umurunda olmaz bilirim
***
Ya beni sararsa
Ya beni sararsa
Ya beni sararsa
Memleket hasreti
***
Ya beni sararsa
Ya beni sararsa
Ya beni sararsa
Memleket hasreti
Bağırsan duyamam ki
İstanbul'da değilim ki
***
Çağırsan gelemem ki
Varna'da değilim ki
Uzaklardayım uzaklardayım
Ben bende değilim ki
Uzaklardayım uzaklardayım
Ben bende değilim ki
***
Ya beni sararsa
Ya beni sararsa
Ya beni sararsa
Memleket hasreti
***
Ya beni sararsa
Ya beni sararsa
Ya beni sararsa
Memleket hasreti
-
Ne sen Leyla' sın ne de ben Mecnun
Ne sen yorgun ne de ben yorgun
Kederli bir akşam içmişiz sarhoşuz hepsi bu
***
Ne sen Leyla' sın ne de ben Mecnun
Ne sen yorgun ne de ben yorgun
Kederli bir akşam içmişiz sarhoşuz hepsi bu
***
Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan, sonradan
Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan
Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan, sonradan
Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan
***
Ne sen bulutsun ne de ben yağmur
Ne sen mağrur ne de ben mağrur
Hüzünlü bir akşam susmuşuz durgunuz hepsi bu
***
Ne sen bulutsun ne de ben yağmur
Ne sen mağrur ne de ben mağrur
Hüzünlü bir akşam susmuşuz durgunuz hepsi bu
***
Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan, sonradan
Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan
Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan, sonradan
Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan
-
Filiz filiz harelendim dağlara uymak için
Kan gölünde kurulandım hayatı duymak için
Kavgalara kuyulandım sabaha varmak için
Kavgalara kuyulandım sabaha varmak için
Kekik kokusu duydum
Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin
Uyandım birdenbire
Hadi dedim yüreğim, gidelim bu şehirden
Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden
Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var
Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına
Düşmanlarım ulaşamazlar
Katarlar gelir, geçer bir geceden bir geceye
Yüreğim yare yare iz bırakır 1000 acıya
Gün olur, şafaklanır karanlıklar 1000 parçaya
Gün olur, şafaklanır karanlıklar 1000 parçaya
Denizlere dalgalandım, taşları oymak için
Doruklara sevdalandım, ışığa doymak için
Irmaklarda durulandım, dağları duymak için
Irmaklarda durulandım, dağları duymak için
Bir kuş çiz yavrum, yüzüme, gözyaşınla
Bir kuş, tel tel kirpiklerim kanat olsun
Bir kuş, çırpınan kalbi dudağımda
Bir kuş, yavrum sıcaklığın beni bulsun
Bahar gelmiş, balam benim
Bahar gelmiş, dayanmış
Dalda yaprak, bebeciğim
Suda köpük uyanmış
Kuzulara özenmiş, kızım benim
Körpe sesler dinlenmiş
Ay ışığında yanmış yavrucuğum
Onun için beyazmış
Şarkılar gelir geçer bir heceden bir heceye
Yüreğim yare yare yankılanır 1000 acıya
Gün olur, ufalanır karanlıklar 1000 parçaya
Gün olur, ufalanır karanlıklar 1000 parçaya
Gün olur, ufalanır karanlıklar 1000 parçaya
Gün olur, ufalanır karanlıklar 1000 parçaya
-
Kimileri hep suçluyor
Kimileri sorguluyor
Yaralı yüreğime kara çalıyor
*
İhanet zincirini tutan utansın
Dönüp arkasına bakan utansın
Dost diye bağrıma bastığım insanlar
Arkamı dönünce vuran utansın
*
Durmadan hep soruyorlar
Aç bırakıp gülüyorlar
Emekleyen yüreğime usta diyorlar
*
Usta değil acemi bir işçiyim ben
Onurlu bir kavganın neferiyim ben
Dostun dostu, düşmanımın eveliyim ben
Bilip de söylemeyen diller utansın
-
-
Acı çekmek özgürlükse
Özgürüz ikimizde
O yuvasız çalıkuşu
Bense kafeste kanarya
***
O dolaşmış daldan dala
Savurmuş yüreğini
Ben bölmüşüm yüreğimi
Baş kaldıran dizelere
***
Aramakmış oysa sevmek
Özlemekmiş oysa sevmek
Bulup, bulup yitirmekmiş
Düşsel bir oyuncağı
***
Yalanmış hepsi yalan
Yalanmış hepsi yalan
Sevmek diye bir şey varmış
Sevmek diye bir şey yokmuş
***
Acı çektim günlerce
Acı çektim susarak
Şu kısacık konuklukta
Deprem kargaşasında
***
Yaşadım birkaç bin yıl
Acılara tutunarak
Acı çekmek özgürlükse
Özgürüz ikimizde
***
Acılardan arta kalan
İşte bu bakışlarmış
Buğu diye gözlerimde
Gün batımı bulutlarmış
***
Yalanmış hepsi yalan
Yalanmış hepsi yalan
Savrulup gitmek varmış ayrı yörüngelerde
-
-
-