Metris'in Önünde Metris'in önünde durdum Hasretim yerlere vurdum Metris'in önünde durdum Hasretim yerlere vurdum *** Ben dağlarda uçan kuştum, uçan kuştum Kanatlarımdan vuruldum Ben dağlarda uçan kuştum, uçan kuştum Kanatlarımdan vuruldum *** Yıllar var ki yorgunum ben Gökyüzüne vurgunum ben Yıllar var ki yorgunum ben Gökyüzüne vurgunum ben *** Maphuslarda durgunum ben, durgunum ben Maphuslarda durgunum ben, durgunum ben *** Metris'in önü kahveler Kahvede can annem bekler Metris'in önü kahveler Kahvede can dostalar bekler *** Dağlar köyler türkü söyler, türkü söyler Dağlar köyler yolum gözler Dağlar köyler türkü söyler, türkü söyler Dağlar köyler yolum gözler *** Geze geze yoruldum ben Gökyüzüne vuruldum ben Geze geze yoruldum ben Gökyüzüne vuruldum ben *** Maphuslarda duruldum ben, duruldum ben Maphuslarda duruldum ben, duruldum ben Maphuslarda duruldum ben, duruldum ben Maphuslarda duruldum ben, duruldum ben

Korkarım Gözüm baharlara Yüzüm yağmurlara Hüznüm dağlara küs Gözüm sabahlara Ömrüm topraklara Hüznüm dağlara küs Geceden karanlık sebebim Geceden mülteci kederim Korkarım dönmez yüreğim Korkarım güzelim korkarım Geceden karanlık sebebim Geceden mülteci kederim Korkarım dönmez yüreğim Korkarım güzelim korkarım Beni soracaklar Beni bulacaklar Beni yoracaklar yar Beni tutacaklar Beni yakacaklar Bana kıyacaklar yar Sorulur karanlık sebebim Vurulur mülteci kederim Korkarım dönmez yüreğim Korkarım güzelim korkarım Sorulur karanlık sebebim Vurulur mülteci kederim Korkarım dönmez yüreğim Korkarım güzelim korkarım Sorulur karanlık sebebim Vurulur mülteci kederim Korkarım dönmez yüreğim

İçimde Ölen Biri Bana birşeyler anlat Canım çok sıkılıyor Bana birşeyler anlat İçim içimden geçiyor Yanımdasın susuyorsun Susuyor konuşmuyorsun Bakıyor görmüyorsun Dokunsan donacağım İçimde intihar korkusu var Bir gülsen ağlayacağım Bir gülsen, kendimi bulacağım Depremler oluyor beynimde Dışarda siren sesi var Her yanımda susmuş insanlar susmuş İçimde ölen biri var Haydi birşeyler söyle Çocuk gözlerim dolsun İçinden geç diyorsun duyuyorum Gideceğim son olsun Yanımdasın susuyorsun Susuyor konuşmuyorsun Bakıyor görmüyorsun Dokunsan donacağım İçimde intihar korkusu var Bir gülsen ağlayacağım Bir gülsen, kendimi bulacağım Depremler oluyor beynimde Dışarda siren sesi var Her yanımda susmuş insanlar susmuş İçimde ölen biri var İçimde soluyorsun İki can var içimde Korkular salıyorsun üstüme Her an bir başka biçimde Depremler oluyor beynimde Dışarda siren sesi var Her yanımda susmuş insanlar susmuş İçimde ölen biri var

Kaçakçı Kurban Lele kurban ben olayım Ah göğsünde ben olayım Lele kurban ben olayım Ah göğsünde ben olayım ** Senin yerin sıcak kalsın Ah yine giden ben olayım Senin yerin sıcak kalsın Ah yine giden ben olayım ** Lele kurban zor gelir Dağlara giden zor gelir Lele kurban zor gelir Dağlara giden zor gelir ** Avcı yaralar kekliği Ağrıma gider zor gelir Avcı yaralar kekliği Ağrıma gider zor gelir ** Lele kurban boşa gider Ne söylersen boşa gider Lele kurban boşa gider Ne söylersen boşa gider ** Çiğnenir ektiğim güller Ah emeklerim boşa gider Çiğnenir ektiğim güller Ah emeklerim boşa gider ** Lele kurban gülü verin Dönmesem de gülü verin Lele kurban gülü verin Dönmesem de gülü verin ** Mayın tarlasına düştüm Kan kırmızı gül verin Mayın tarlasına düştüm Kan kırmızı gül verin ** Mayın tarlasına düştüm Kan kırmızı gül verin

Cinayet Saati Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu Dört bıçak çekip vurdular dört kişi Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu Dört bıçak çekip vurdular dört kişi Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu Deli Cafer, Ismail, Tayfur ve şaşı Maktul'ün onbeş yıllık arkadaşı Üçü kamarot, öteki aşçıbaşı Dört bıçak çekip vurdular dört kişi Cinayeti kör bir kayıkçı gördü Ben gördüm, kulaklarım gördü Vapur kudurdu, kuduz gibi böğürdü Hiç biriniz orada yoktunuz Cinayeti kör bir kayıkçı gördü Ben gördüm, kulaklarım gördü Vapur kudurdu, kuduz gibi böğürdü Hiç biriniz orada yoktunuz Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu 13 damla gözyaşını saydım Allahı'na kitabına sövüp saydım Şafak nabız gibi atıyordu Sarhoştum, Kasımpaşa'daydım Hiç biriniz orada, hiç biriniz orada Hiç biriniz orada yoktunuz Hiç biriniz orada, hiç biriniz orada Hiç biriniz orada yoktunuz Polis katilleri arıyordu Polis katilleri arıyordu Deli Cafer, Ismail, Tayfur ve şaşı Üzerime yüklediler bu işi Deli Cafer, Ismail, Tayfur ve şaşı Üzerime yüklediler bu işi Sarhoştum, Kasımpaşa'daydım Vapuru onlar vurdu, ben vurmadım Sarhoştum, Kasımpaşa'daydım Vapuru onlar vurdu, ben vurmadım Cinayeti kör bir kayıkçı gördü Ben vursam, kendimi vuracaktım Cinayeti kör bir kayıkçı gördü Ben vursam, kendimi

Mahur Şenlik dağıldı, bir acı yel kaldı bahçede yalnız O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız Gitti dostlar, şölen bitti, ne eski heyecan, ne hız Yalnız kederli yalnızlığımız da sıralı sırasız O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız ** O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. ** Bir yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı Güneşten ışık yontarlardı, sert adamlardı Hoyrattı gülüşleri, aydınlığı çalkalardı Gittiler akşam olmadan, ortalık karardı O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız ** O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. ** Bitmez sazların özlemi daha sonra, daha sonra Sonranın bilinmezliği bir boyut katar ki onlara Simsiyah bir teselli olur belki kalanlara Geceler uzar, hazırlık sonbahara O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız

Katlime Ferman Geldik sona, geldik sona Son şarkı bu, Turan Emeksiz Bir yürüyüş eylediler sabahtan Ilgıt ılgıt kan gidiyor, loy loy ** Bir yürüyüş eylediler sabahtan Ilgıt ılgıt kan gidiyor, loy loy Dayan dizlerim dayan Ağla gözlerim ağla ** Namlu puşt olmuş At ayağı puşt Dayan dizlerim dayan Ağla gözlerim ağla ** Namlu puşt olmuş At ayağı puşt Vay anam vay vay, bu belalı başınan ben nere gidem? Vay anam vay vay, bu belalı başınan kime ne diyem? ** Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman Ya katlime ferman Vay anam vay vay, bu belalı başınan ben nere gidem? Of anam of of, bu belalı başınan kime ne diyem? ** Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman Ya katlime ferman Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman Ya katlime ferman ** Ayağı değince Yılmaz'ın baktı atacak taşı yoktu Eli durmuş, ayağı durmuştu, durulmuştu Çıkardı yüreğini kan içinde Çarptı kötünün kafasına, kafasına ** Hay bu nasıl devran? Hay bu nasıl devran? 28 Nisan'dı yavri hey Ham meyveyi kopardılar dalından ** Vay anam vay vay, bu belalı başınan ben nere gidem? Of anam of of, bu belalı başınan kime ne diyem? Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman ** Ya katlime ferman Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman ** Ya katlime ferman Ya derdime derman ya derdime derman, ya derdime derman ** Ya katlime ferman Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman Ya katlime ferman, vay

Yakamoz Yağmur yağar ıslanırsın vay aman Güneş doğar kaybolursun vay aman Ay ışığı der durursun vay aman Yakamozsun sen *** Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman Zaman geldi gideceksin vay aman Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman Umudumsun sen *** Yağmur yağar ıslanırsın vay aman Güneş doğar kaybolursun vay aman Ay ışığı der durursun vay aman Yakamozsun sen *** Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman Zaman geldi gideceksin vay aman Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman Umudumsun sen *** Yağmur yağar ıslanırsın vay aman Güneş doğar kaybolursun vay aman Ay ışığı der durursun vay aman Yakamozsun sen *** Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman Zaman geldi gideceksin vay aman Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman Umudumsun sen *** Yağmur yağar ıslanırsın vay aman Güneş doğar kaybolursun vay aman Ay ışığı der durursun vay aman Yakamozsun sen *** Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman (vay aman) Zaman geldi gideceksin vay aman Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman Umudumsun sen Umudumsun sen Umudumsun sen Umudumsun sen

Kendine İyi Bak Yan yana geçen geceler unutulup gider mi Acılar birden biter mi Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu Hep böyle böyle böyle biter mi Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi Dikenleri göğü deler mi Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur İçimdeki fırtına, kör kurşunla diner mi Kavgalar kansız biter mi Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi Şu kahpe dünya seni bana düşman eder Dostluklar birden biter mi Bir kardeş selamında seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi?

Kum Gibi Martılar ağlardı çöplüklerde Biz seninle gülüşürdük Martılar ağlardı çöplüklerde Biz seninle gülüşürdük *** Şehirlere bombalar yağardı her gece Biz durmadan sevişirdik Şehirlere bombalar yağardı her gece Biz durmadan sevişirdik *** Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip de geçme *** Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip de geçme *** Sonbahar damlardı damlarımıza Biz seninle sararırdık Sonbahar damlardı damlarımıza Biz seninle sararırdık *** Aydınlanlansın diye şu kirli yüzler Biz durmadan savaşırdık Aydınlanlansın diye şu kirli yüzler Biz durmadan savaşırdık *** Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip de geçme *** Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip de geçme *** Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip de geçme Acımasız olma şimdi bu kadar

Memleket Hasreti Giderim buralardan Giderim bir gece vakti Giderim buralardan Giderim bir gece vakti *** Umurunda olmaz umurunda olmaz umurunda olmaz bilirim Umurunda olmaz umurunda olmaz umurunda olmaz bilirim *** Ya beni sararsa Ya beni sararsa Ya beni sararsa Memleket hasreti *** Ya beni sararsa Ya beni sararsa Ya beni sararsa Memleket hasreti Bağırsan duyamam ki İstanbul'da değilim ki *** Çağırsan gelemem ki Varna'da değilim ki Uzaklardayım uzaklardayım Ben bende değilim ki Uzaklardayım uzaklardayım Ben bende değilim ki *** Ya beni sararsa Ya beni sararsa Ya beni sararsa Memleket hasreti *** Ya beni sararsa Ya beni sararsa Ya beni sararsa Memleket hasreti

Hep Sonradan Ne sen Leyla' sın ne de ben Mecnun Ne sen yorgun ne de ben yorgun Kederli bir akşam içmişiz sarhoşuz hepsi bu *** Ne sen Leyla' sın ne de ben Mecnun Ne sen yorgun ne de ben yorgun Kederli bir akşam içmişiz sarhoşuz hepsi bu *** Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan, sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan, sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan *** Ne sen bulutsun ne de ben yağmur Ne sen mağrur ne de ben mağrur Hüzünlü bir akşam susmuşuz durgunuz hepsi bu *** Ne sen bulutsun ne de ben yağmur Ne sen mağrur ne de ben mağrur Hüzünlü bir akşam susmuşuz durgunuz hepsi bu *** Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan, sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan, sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan

Doruklara Sevdalandım Filiz filiz harelendim dağlara uymak için Kan gölünde kurulandım hayatı duymak için Kavgalara kuyulandım sabaha varmak için Kavgalara kuyulandım sabaha varmak için Kekik kokusu duydum Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin Uyandım birdenbire Hadi dedim yüreğim, gidelim bu şehirden Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına Düşmanlarım ulaşamazlar Katarlar gelir, geçer bir geceden bir geceye Yüreğim yare yare iz bırakır 1000 acıya Gün olur, şafaklanır karanlıklar 1000 parçaya Gün olur, şafaklanır karanlıklar 1000 parçaya Denizlere dalgalandım, taşları oymak için Doruklara sevdalandım, ışığa doymak için Irmaklarda durulandım, dağları duymak için Irmaklarda durulandım, dağları duymak için Bir kuş çiz yavrum, yüzüme, gözyaşınla Bir kuş, tel tel kirpiklerim kanat olsun Bir kuş, çırpınan kalbi dudağımda Bir kuş, yavrum sıcaklığın beni bulsun Bahar gelmiş, balam benim Bahar gelmiş, dayanmış Dalda yaprak, bebeciğim Suda köpük uyanmış Kuzulara özenmiş, kızım benim Körpe sesler dinlenmiş Ay ışığında yanmış yavrucuğum Onun için beyazmış Şarkılar gelir geçer bir heceden bir heceye Yüreğim yare yare yankılanır 1000 acıya Gün olur, ufalanır karanlıklar 1000 parçaya Gün olur, ufalanır karanlıklar 1000 parçaya Gün olur, ufalanır karanlıklar 1000 parçaya Gün olur, ufalanır karanlıklar 1000 parçaya

Sorgucular Kimileri hep suçluyor Kimileri sorguluyor Yaralı yüreğime kara çalıyor * İhanet zincirini tutan utansın Dönüp arkasına bakan utansın Dost diye bağrıma bastığım insanlar Arkamı dönünce vuran utansın * Durmadan hep soruyorlar Aç bırakıp gülüyorlar Emekleyen yüreğime usta diyorlar * Usta değil acemi bir işçiyim ben Onurlu bir kavganın neferiyim ben Dostun dostu, düşmanımın eveliyim ben Bilip de söylemeyen diller utansın