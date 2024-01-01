Sen Varsın Orada Aşkımın temeli sen bir alemsin Sevgi muhabbetsin dilde kelamsın Merhabasın dosttan gelen selamsın Duyarak alırım sen varsın orda Merhabasın dosttan gelen selamsın Duyarak alırım sen varsın orda *** Saklarım gözümde güzelliğini Her neye bakarsam sen varsın orda Kalbimde gizlerim muhabbetini Koymam yabancıyı sen varsın orda Kalbimde gizlerim muhabbetini Koymam yabancıyı sen varsın orda *** Çeşitli çiçekler yeşil yapraklar Renkler içinde nakşını saklar Karanlık geceler aydın şafaklar Uyanır cümle alem sen varsın orda Karanlık geceler aydın şafaklar Uyanır cümle alem sen varsın orda *** Mevcuyette olan kudret kuvvet Senden hasıl oldu sen verdin hayat Yokdur senden başka ilahi hayat İnanıp kanmışım sen varsın orda Yoktur senden başka ilahi hayat İnanıp kanmışım sen varsın orda *** Hu çeker inler çalınan sazlar Kükremiş dalgalar coşar denizler Güneş doğar perdelenir yıldızlar Saçar kıvılcımlar sen varsın orda Güneş doğar perdelenir yıldızlar Saçar kıvılcımlar sen varsın orda *** Veyseli söyleten sen oldun mutlak Gezer daldan dala yorulur ahmak Sen ağaç misali biz dalda yaprak Meyve çekirdeğisin sen varsın orda Sen ağaç misali biz dalda yaprak Meyve çekirdeğisin sen varsın orada

Bu Dünya Bizim Dostlar, dostlar, ah canım dostlar! Sizlere bir çift lafımız var. Sevmek, paylaşmak varken, Bu kavga, bu talanlık neden? Asık suratlı, beli silahlı, Böyle bir dünya olmasın reva, Çocuklarımıza Vah! Vah! Aman, Halimiz yaman Geçiyor zaman Olmayalım pişman Vah! Vah! Aman, Dostlar, dostlar, ah canım dostlar! Bu işin bir tek yolu var, Sevmek, paylaşmak canım El ele tek yürek olmak. Bu dünya bizim! Yok etmeyelim Birbirimize zehretmeyelim Bu dünya bizim! Yok etmeyelim Birbirimize zehretmeyelim Bu dünya bizim! Yok etmeyelim Birbirimize zehretmeyelim Bu dünya bizim! Yok etmeyelim Birbirimize zehretmeyelim Bu dünya bizim! Yok etmeyelim Birbirimize zehretmeyelim Bu dünya bizim! Yok etmeyelim Birbirimize zehretmeyelim Bu dünya bizim! Yok etmeyelim Birbirimize zehretmeyelim Bu dünya bizim! Yok etmeyelim Birbirimize zehretmeyelim