Moğollar '94 Şarkı Sözleri
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Aşkımın temeli sen bir alemsin
Sevgi muhabbetsin dilde kelamsın
Merhabasın dosttan gelen selamsın
Duyarak alırım sen varsın orda
Merhabasın dosttan gelen selamsın
Duyarak alırım sen varsın orda
***
Saklarım gözümde güzelliğini
Her neye bakarsam sen varsın orda
Kalbimde gizlerim muhabbetini
Koymam yabancıyı sen varsın orda
Kalbimde gizlerim muhabbetini
Koymam yabancıyı sen varsın orda
***
Çeşitli çiçekler yeşil yapraklar
Renkler içinde nakşını saklar
Karanlık geceler aydın şafaklar
Uyanır cümle alem sen varsın orda
Karanlık geceler aydın şafaklar
Uyanır cümle alem sen varsın orda
***
Mevcuyette olan kudret kuvvet
Senden hasıl oldu sen verdin hayat
Yokdur senden başka ilahi hayat
İnanıp kanmışım sen varsın orda
Yoktur senden başka ilahi hayat
İnanıp kanmışım sen varsın orda
***
Hu çeker inler çalınan sazlar
Kükremiş dalgalar coşar denizler
Güneş doğar perdelenir yıldızlar
Saçar kıvılcımlar sen varsın orda
Güneş doğar perdelenir yıldızlar
Saçar kıvılcımlar sen varsın orda
***
Veyseli söyleten sen oldun mutlak
Gezer daldan dala yorulur ahmak
Sen ağaç misali biz dalda yaprak
Meyve çekirdeğisin sen varsın orda
Sen ağaç misali biz dalda yaprak
Meyve çekirdeğisin sen varsın orada
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Dostlar, dostlar, ah canım dostlar!
Sizlere bir çift lafımız var.
Sevmek, paylaşmak varken,
Bu kavga, bu talanlık neden?
Asık suratlı, beli silahlı,
Böyle bir dünya olmasın reva,
Çocuklarımıza
Vah! Vah! Aman,
Halimiz yaman
Geçiyor zaman
Olmayalım pişman
Vah! Vah! Aman,
Dostlar, dostlar, ah canım dostlar!
Bu işin bir tek yolu var,
Sevmek, paylaşmak canım
El ele tek yürek olmak.
Bu dünya bizim!
Yok etmeyelim
Birbirimize zehretmeyelim
Bu dünya bizim!
Yok etmeyelim
Birbirimize zehretmeyelim
Bu dünya bizim!
Yok etmeyelim
Birbirimize zehretmeyelim
Bu dünya bizim!
Yok etmeyelim
Birbirimize zehretmeyelim
Bu dünya bizim!
Yok etmeyelim
Birbirimize zehretmeyelim
Bu dünya bizim!
Yok etmeyelim
Birbirimize zehretmeyelim
Bu dünya bizim!
Yok etmeyelim
Birbirimize zehretmeyelim
Bu dünya bizim!
Yok etmeyelim
Birbirimize zehretmeyelim
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Beni hor görme kardaşım
Beni hor görme kardaşım
Sen altınsın, ben tunç muyum?
***
Aynı vardan var olmuşuz
Sen gümüşsün, ben sac mıyım?
Aynı vardan var olmuşuz
Sen gümüşsün, ben sac mıyım?
***
Ne var ise sende, bende
Ne var ise sende, bende
Aynı varlık her bedende
***
Yarın mezara giren de
Sen toksun da ben aç mıyım?
Yarın mezara giren de
Sen toksun da ben aç mıyım?
***
Kimi molla kimi derviş
Kimi molla kimi derviş
Allah bize neler vermiş
***
Kimi arı çiçek dermiş
Sen balsın da ben çeç miyim?
Kimi arı çiçek dermiş
Sen balsın da ben çeç miyim?
***
Topraktandır cümle beden
Topraktandır cümle beden
Nefsini öldür ölmeden
***
Böyle emretmiş yaradan
Sen kalemsin, ben uç muyum?
Böyle emretmiş yaradan
Sen kalemsin, ben uç muyum?
***
"Tabiat" der Veysel Âşık
"Tabiat" der Veysel Âşık
Topraktan olduk, kardaşık
***
Aynı yolcuyuz, yoldaşık
Sen yolcusun, ben baç mıyım?
Aynı yolcuyuz, yoldaşık
Sen yolcusun, ben baç mıyım?