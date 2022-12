Savrulurken düşünceler her an aklımda Ben kalırım zaman gider bakmaz ardına Gün değirmeni boş duvarlarda Dur dönüp durma dur dönüp durma *** Her günüm köprü oldu bilinmez bir ana Yürüdükçe yalnızlaşıp döndüm varlığıma Gördüm kendimi kirli ayna da Çizdim yeniden boş bir sayfa da *** Can dayanır keder yorulur Karanlık elbet güneşi doğurur En bulanık sular bile durulur Umut kaybolsa da yolunu bulur