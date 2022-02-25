Yalan Şarkı Sözleri
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Oy dünya yalan dünya
Yalan, yalan, yalan dünya
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Mecnun Leyla'ya vurulmuş
Kerem Aslı'ya kul olmuş
Ferhat Şirin'le yoğrulmuş
Arzu'yu Kamber'e vereydin ya
Yalan, yalan, yalan dünya
***
Kimisini ağlatırsın
Kimisini güldürürsün
***
Genç yaşlarda öldürürsün
Ölüme çare bulaydın ya
Yalan, yalan, yalan dünya
***
Dağların var yüce yüce
Yaylaların koca koca
Yalan dünya uçtan uca
Sulh içinde olaydın ya
Yalan, yalan, yalan dünya
***
Biraz umut vermedin ki
Zalimi yere sermedin ki
Haktan yana olmadın ki
Yüzünü garibe döneydin ya
Yalan, yalan, yalan dünya