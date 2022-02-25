Yalan Şarkı Sözleri Moğollar Yalan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Moğollar Yalan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yalan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Moğollar Yalan Yalan Oy dünya yalan dünya Yalan, yalan, yalan dünya *** Mecnun Leyla'ya vurulmuş Kerem Aslı'ya kul olmuş Ferhat Şirin'le yoğrulmuş Arzu'yu Kamber'e vereydin ya Yalan, yalan, yalan dünya *** Kimisini ağlatırsın Kimisini güldürürsün *** Genç yaşlarda öldürürsün Ölüme çare bulaydın ya Yalan, yalan, yalan dünya *** Dağların var yüce yüce Yaylaların koca koca Yalan dünya uçtan uca Sulh içinde olaydın ya Yalan, yalan, yalan dünya *** Biraz umut vermedin ki Zalimi yere sermedin ki Haktan yana olmadın ki Yüzünü garibe döneydin ya Yalan, yalan, yalan dünya Tüm Şarkıları