Masumiyetin Ziyanı Olmaz Şarkı Sözleri
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Mor Ve Ötesi
Masumiyetin Ziyanı Olmaz
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Kalbin işine bak yüzüne bakamaz
Ağlar durur sen uyurken
"Yalnız olamayan böyle mi yapar?" dersen anlarım
***
Aşkın içine bak, en güzeline
Hem var hem yok mu, bile bile
Adalet yok ya, canımı yakar bu sessizlik
***
Yerimi bilmem
Bilmem ne taraftayım
Sesimi duymam
Ne zamandır araftayım
***
Aşkın içine bak, en güzeline
Hem var hem yok mu, bile bile
Adalet yok ya, canımı yakar bu sessizlik
***
Yerimi bilmem
Bilmem ne taraftayım
Sesimi duymam
Ne zamandır araftayım
***
Yerimi bilmem
Bilmem ne taraftayım
Sesimi duymam
Ne zamandır araftayım
***
Kimler varmış içimde yoklama yaptım
Deliler çıktı, cellatlar bir de şeytanlar
***
Yerimi bilmem
Bilmem ne taraftayım
Sesimi duymam
Ne zamandır araftayım
***
Yerimi bilmem
Bilmem ne taraftayım
Sesimi duymam
Ne zamandır araftayım
***
Kalbin işine bak yüzüne bakamaz
Ağlar durur sen uyurken
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