Mor Ve Ötesi

Bazen Bazen eski sözcüklere bakmaz mısın Nasıl küçük nasıl zararsızlar oysa Orda ne yalanlar ihanetler gizli Korkma, bir daha gelmem üstüne *** Çünkü ben kayboldum, geri dönmem imkansız Hem uzak hem hoyrat senin ülken Çünkü ben kayboldum, geri dönmem imkansız Yine de mutluyum *** Bazen eski defterleri açmaz mısın Onlar masum duran o saklı sayfalar Pistir ve temizdir sadece laf vardır orda Bir daha gelmem üstüne *** Her şeyi, her şeyi bıraktım Artık çok mutluyum