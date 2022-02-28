Yaz Şarkı Sözleri
Mor Ve Ötesi Yaz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mor Ve Ötesi Yaz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yaz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bazen
Bazen eski sözcüklere bakmaz mısın
Nasıl küçük nasıl zararsızlar oysa
Orda ne yalanlar ihanetler gizli
Korkma, bir daha gelmem üstüne
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Çünkü ben kayboldum, geri dönmem imkansız
Hem uzak hem hoyrat senin ülken
Çünkü ben kayboldum, geri dönmem imkansız
Yine de mutluyum
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Bazen eski defterleri açmaz mısın
Onlar masum duran o saklı sayfalar
Pistir ve temizdir sadece laf vardır orda
Bir daha gelmem üstüne
***
Her şeyi, her şeyi bıraktım
Artık çok mutluyum
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