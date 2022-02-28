Dünya Yalan Söylüyor Şarkı Sözleri
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Mor Ve Ötesi
Dünya Yalan Söylüyor
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Bir derdim var artık tutamam içimde
Gitsem nereye kadar
Kalsam neye yarar
Hiç anlatamadım, hiç anlamadılar
Herkes neden düşman
Herkes neden düşman
Unuttuk hepsini, nuhun nefesini
Gelme yanıma sen başkasın ben başka
***
Bir derdim var artık tutamam içimde
Gitsem nereye kadar
Kalsam neye yarar
Hiç anlatamadım, hiç anlamadılar
***
Bak bu son perde oyun yok bundan sonra
Işık yok hiçbir şey yok, yok, yok, yok
***
(Bir derdim var)
Bir derdim var
(Bir derdim var)
Bir derdim var
(Bir derdim var)
Bir derdim var (tutamam) içimde
***
Bir derdim var artık, tutamam içimde
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