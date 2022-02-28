Mor Ve Ötesi

Bir derdim var artık tutamam içimde Gitsem nereye kadar Kalsam neye yarar Hiç anlatamadım, hiç anlamadılar Herkes neden düşman Herkes neden düşman Unuttuk hepsini, nuhun nefesini Gelme yanıma sen başkasın ben başka *** Bir derdim var artık tutamam içimde Gitsem nereye kadar Kalsam neye yarar Hiç anlatamadım, hiç anlamadılar *** Bak bu son perde oyun yok bundan sonra Işık yok hiçbir şey yok, yok, yok, yok *** (Bir derdim var) Bir derdim var (Bir derdim var) Bir derdim var (Bir derdim var) Bir derdim var (tutamam) içimde *** Bir derdim var artık, tutamam içimde