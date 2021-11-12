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7/24 Dinle Mor Ve Ötesi
Mor Ve Ötesi

Mor Ve Ötesi

En Çok Dinlenen Mor Ve Ötesi Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bir Derdim Var

Mor Ve Ötesi 03:24
02

Son Sabah

Mor Ve Ötesi 04:51
03

Orda Durma

Mor Ve Ötesi 04:40
04

Küçük Sevgilim

Mor Ve Ötesi 04:13
05

Hep Aynı

Mor Ve Ötesi 04:37

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