Mor Ve Ötesi

O kadar çok şey var ki Birer birer söylesem bile çok ağır kaçar Bir de her zaman hayatın o bildik mutlak gerçekleri vardı O zaman birazcık anlamsız konuşmam gerek Sadece sadece seslerle yetinmem gerek *** Bazen doğru bazen yanlış Bir şey söylemem imkansız Eğlenmek lazım uyumak lazım Düşünme dur neme lazım *** Bazen doğru bazen yanlış Bir şey söylemem imkansız Eğlenmek lazım uyumak lazım Düşünme dur *** Mutluluk her yanda Üzülmek için dinozor olmam gerek Para varsa sorun yok Para olmaz mı, havalar nasıl? *** Sonbahar gelince hiç kimse asla kaygılanmaz Kışlar soğuktur Ama evsiz yok Kimse takmaz *** Bazen doğru bazen yanlış Aslında her şey anlamsız Eğlen zıpla coş düşünme Açlık yok ki hiçbir yerde *** Bazen doğru bazen yanlış Kim demiş ülkem geri kalmış Eğlen zıpla coş düşünme Düşünme dur *** Bazen doğru bazen yanlış Kim demiş ülkem geri kalmış *** Bazen doğru bazen yanlış Kim demiş ülkem geri kalmış