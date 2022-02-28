Doğru Yanlış Şarkı Sözleri
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Mor Ve Ötesi
Doğru Yanlış
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O kadar çok şey var ki
Birer birer söylesem bile çok ağır kaçar
Bir de her zaman hayatın o bildik mutlak gerçekleri vardı
O zaman birazcık anlamsız konuşmam gerek
Sadece sadece seslerle yetinmem gerek
***
Bazen doğru bazen yanlış
Bir şey söylemem imkansız
Eğlenmek lazım uyumak lazım
Düşünme dur neme lazım
***
Bazen doğru bazen yanlış
Bir şey söylemem imkansız
Eğlenmek lazım uyumak lazım
Düşünme dur
***
Mutluluk her yanda
Üzülmek için dinozor olmam gerek
Para varsa sorun yok
Para olmaz mı, havalar nasıl?
***
Sonbahar gelince hiç kimse asla kaygılanmaz
Kışlar soğuktur
Ama evsiz yok
Kimse takmaz
***
Bazen doğru bazen yanlış
Aslında her şey anlamsız
Eğlen zıpla coş düşünme
Açlık yok ki hiçbir yerde
***
Bazen doğru bazen yanlış
Kim demiş ülkem geri kalmış
Eğlen zıpla coş düşünme
Düşünme dur
***
Bazen doğru bazen yanlış
Kim demiş ülkem geri kalmış
***
Bazen doğru bazen yanlış
Kim demiş ülkem geri kalmış