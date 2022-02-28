Mor Ve Ötesi

-
Sanki bir şeyler eksik hayatımda
Dur ve dinlen n'olursun ...bir defa
Yerinde olsaydım beni dinlerdim
Ama sen duymadın
***
Duraksız bir yarış seninki
Ne başı var ne sonu belli
Uğraşırken kazanmak için
Sormadın hiç neden niye
***
Ve hayat sana dokununca
Her şey nasıl da değişti
Dönüp bakınca
Gördün birden
***
Sanki bir şeyler eksik hayatımda
Dur ve dinlen n'olursun ...bir defa
Yerinde sayarsın kaçıp gitsende
Her şey içinde
***
Sevdiğin her şey bir yük olmuş
Karşı koymak bile yetmiyor
Yine aynı şarkıyı söyle
Sanki ağlar gibi kendine
***
Ve hayat sana dokununca
Her şey nasıl da değişti
Dönüp bakınca
Gördün birden
***
Sanki bir şeyler eksik hayatımda
Dur ve dinlen n'olursun ...bir defa
Yerinde olsaydım beni dinlerdim
Ama sen duymadın
-
Sen baktın, tüm gözlerim kıskandı resmini
Sarıldık takvimlerce, anlattık ki hayata
Zaman yok kucağında, tek bir an bile yeter bana zaten
***
Yarım kalan bu düş bizim mi
Yoksa yiten ben miyim derken
Nerden geldin sen
Kaybeden ben miyim derken
Nerden geldin sen
***
Sarhoştum, evindeydi ellerim
Bütün günlerden başka bir ismin vardı senin
Titredim zamansızca, dün ve yarın yokoldu yanında
***
Yarım kalan bu düş bizim mi
Yoksa yiten ben miyim derken
Nerden geldin sen
Kaybeden ben miyim derken
Nerden geldin sen
-
Gördüm ben gördüm ben gördüm sen gitmeden önceki son sesini
Gördüm ben gördüm uyumadan söyledim ki kendime
Bu sözcükler var sadece elimde benim elimde
Git bunlardan kurtul mümkünse git ağla bir başka yüzle
***
Yeter dedim içimdeki sahte işkence sesine
Senin için ve sadece senindi anım
***
Sorma lütfen sorma bana ne kadar içtensin diye
Haykırdıkça gözlerinle utanırım olmaya
Bir sen vardın ben vardım biz vardık her birimiz vardık
Biz mi seçtik mahvolmayı, yokolmayı böyle
***
Anlamsız sözcükler gündem dışı sözler gerekmez şimdi
Biri bilmeli biri görmeli olup biteni
***
Eksik kaldı kapalı anlatımlarım artık
Biri gitmeli zehir birer birer alır
Alır düşleri alır gerçekleri alır her şeyi
Ve sizler ve onlar ve ötekiler hiç hissetmez mi
***
Canlı yayındaki yitmeyi
-
Güne kahveyle başladım
Ağzım kuru zihnim açık
Beyaz camda görüntüler
Hepsi o kadar dürüst ki
****
Hayatımdan çok memnunum
Aşk bitti aşk aptallıktı
Bir de sigarayı bıraksam
Kimse tutamaz beni artık
Küçük şeyler sevindirir ruhumu
Hayal bile edemezdim ben bunu
***
Daha mutlu olamam
Daha mutlu olamam
***
Yağmurlu bir akşamüstü
Radyo açık, köprüdeydim
Derken bir anda farkettim
Başka bir hayat yok ki
***
Durdum sustum gülümsedim
Gözümü açtım ben değiştim
Kızdınız, siz haklıydınız
Artik size gerek yok
Küçük şeyler sevindirir ruhumu
Hayal bile edemezdim ben bunu
***
Daha mutlu olamam
Daha mutlu olamam
Daha mutlu olamam (bu akşam)
Daha mutlu olamam
***
Daha mutlu olamam (bu akşam)
Daha mutlu olamam (bu akşam)
Daha mutlu olamam (bu akşam)
Daha mutlu olamam
***
Daha mutlu olamam
Daha mutlu olamam
Bu akşam
-
O kadar çok şey var ki
Birer birer söylesem bile çok ağır kaçar
Bir de her zaman hayatın o bildik mutlak gerçekleri vardı
O zaman birazcık anlamsız konuşmam gerek
Sadece sadece seslerle yetinmem gerek
***
Bazen doğru bazen yanlış
Bir şey söylemem imkansız
Eğlenmek lazım uyumak lazım
Düşünme dur neme lazım
***
Bazen doğru bazen yanlış
Bir şey söylemem imkansız
Eğlenmek lazım uyumak lazım
Düşünme dur
***
Mutluluk her yanda
Üzülmek için dinozor olmam gerek
Para varsa sorun yok
Para olmaz mı, havalar nasıl?
***
Sonbahar gelince hiç kimse asla kaygılanmaz
Kışlar soğuktur
Ama evsiz yok
Kimse takmaz
***
Bazen doğru bazen yanlış
Aslında her şey anlamsız
Eğlen zıpla coş düşünme
Açlık yok ki hiçbir yerde
***
Bazen doğru bazen yanlış
Kim demiş ülkem geri kalmış
Eğlen zıpla coş düşünme
Düşünme dur
***
Bazen doğru bazen yanlış
Kim demiş ülkem geri kalmış
***
Bazen doğru bazen yanlış
Kim demiş ülkem geri kalmış
-
Bıktım artık susmaktan
Bunca yıl seninle geçti
Bir çift lafa muhtacız
İki yabancı gibi
***
Saat gece üç olmuş
Kapında ben, ben yokum sanki
Şimdi gerçeği söyle
Sonra yap istediğini
Sonra yap istediğini
***
Yeter artık, hiçbir şey eskisi gibi değil
Yeter artık, aslında sen hiç sevmedin
***
Yoruldum suçlanmaktan
Yanında hiç olmadım sanki
Yüzün her şeyi söylerdi
Ama bakmıyor şimdi
***
Bıktım artık susmaktan
Bunca yıl seninle geçti
Şimdi gerçeği söyle
Sonra yap istediğini
***
Zaman geçer, büyürüz
Sertleşir dünya
***
Yeter artık, hiçbir şey eskisi gibi değil
Yeter artık, aslında sen hiç sevmedin
-
Biter mi sandın tüm dertleri?
Hemen ödenmez büyük borçlar
Hayata tersten baktığında
Bitip tükenmek çok kolay
***
Aslında bütün resim güzeldir
Sadece hatırlaman gerek
Gül kendine
Bak ne kadar güzelsin
Gül kendine
Dünya kadar güzelsin
Aslında dünya sensin
Her şey açık her şey kolay
***
Zor zamanlar geldiğinde
Hep kaybedersin gerçeği
Sana imkansız görünse de
Bütün çözümler ellerinde
***
Aslında bütün resim güzeldir
Kendini hatırlaman gerek
Gül kendine
Bak ne kadar güzelsin
Gül kendine
Dünya kadar güzelsin
Gül kendine
Bak ne kadar güzelsin
***
Gül kendine
Gül kendine
***
Gül kedine
Bak ne kadar güzelsin
Gül kendine
Dünya kadar güzelsin
Gül kendine
Bak ne kadar güzelsin
***
Biter mi sandın dertleri?
Yenilmesen hiç büyümezdin
-
Uğraş didin farklı şeyler yapmak için
Üç kişi ya da beş kişi anlar
Ve zaman, ve zaman farklı yüzlerle
Bazen yanında bazen arkanda
***
Yalan diye bir şey yok
Gördük ama konuşmadık
***
Ve hayat her şey yolundayken dur dedi artık
Ve hayat herkes evindeyken dur dedi artık
Ve hayat ki canına tak etmişti sus dedi artık
Ve hayat
***
Kırık düşler, aynı yalnızlık
Öyle azaldık ve yıprandık ki
Kafamız karışık, değişmek zor
Dünya yıkılsa anlamazlar
-
Yine keyfim yok, hiç ışık yok
Yine hayat yok etrafımda
Ne haldeyim, hayal miyim
Aslında kimseye zararım yok
***
Ama...
***
Hep aynı dertler hep aynı
Hep aynı sözler hep aynı
Hep aynı sıkıntı sarar
***
Ben kimim, nerdeyim
Çok tuhaf bir yerdeyim
İçimde çok büyük bir şeyler var
***
Odam soğuk, sesim pişman
Elimden hiçbir şey gelmez oldu
Bu ben miyim, hayal miyim
Aslında gerçek bir sorun yok
-
Ne istersen de bana
Biz biriz zor olsa da
Sen anlarsın istersen
***
Bir veda anı gibi
Bıraktıkça gerçeği
Yerinden kalkamazsın
***
Bil ki sen sevmek istersen
Her şeyi kurtarırsın
Orda durma, eğer beklersen
Hiçbir şey olmaz
***
Gerçek uzak koş, koş geç kalma sakın
Tokken hiç doymadın sen, susmadın
Gerçek uzak koş, koş geç kalma sakın
Tokken hiç doymadın sen, dur artık
***
Şimdi nerde geçmişin
O mutlu çocukları
Hiç yaşanmamış gibi
***
Önünde bir hayat var
Gücün yettiği kadar
Yaşa artık istersen
***
Çünkü sen eğer istersen
Her şeyi kurtarırsın orda durma, durup beklersen
Hiçbir şey olmaz
***
Zaman tükendi artık