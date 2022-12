Mor Ve Ötesi

Sanki bir şeyler eksik hayatımda Dur ve dinlen n'olursun ...bir defa Yerinde olsaydım beni dinlerdim Ama sen duymadın *** Duraksız bir yarış seninki Ne başı var ne sonu belli Uğraşırken kazanmak için Sormadın hiç neden niye *** Ve hayat sana dokununca Her şey nasıl da değişti Dönüp bakınca Gördün birden *** Sanki bir şeyler eksik hayatımda Dur ve dinlen n'olursun ...bir defa Yerinde sayarsın kaçıp gitsende Her şey içinde *** Sevdiğin her şey bir yük olmuş Karşı koymak bile yetmiyor Yine aynı şarkıyı söyle Sanki ağlar gibi kendine *** Ve hayat sana dokununca Her şey nasıl da değişti Dönüp bakınca Gördün birden *** Sanki bir şeyler eksik hayatımda Dur ve dinlen n'olursun ...bir defa Yerinde olsaydım beni dinlerdim Ama sen duymadın