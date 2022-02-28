Mor Ve Ötesi

Gece Bıktım artık susmaktan Bunca yıl seninle geçti Bir çift lafa muhtacız İki yabancı gibi *** Saat gece üç olmuş Kapında ben, ben yokum sanki Şimdi gerçeği söyle Sonra yap istediğini Sonra yap istediğini *** Yeter artık, hiçbir şey eskisi gibi değil Yeter artık, aslında sen hiç sevmedin *** Yoruldum suçlanmaktan Yanında hiç olmadım sanki Yüzün her şeyi söylerdi Ama bakmıyor şimdi *** Bıktım artık susmaktan Bunca yıl seninle geçti Şimdi gerçeği söyle Sonra yap istediğini *** Zaman geçer, büyürüz Sertleşir dünya *** Yeter artık, hiçbir şey eskisi gibi değil Yeter artık, aslında sen hiç sevmedin

Bir Sen baktın, tüm gözlerim kıskandı resmini Sarıldık takvimlerce, anlattık ki hayata Zaman yok kucağında, tek bir an bile yeter bana zaten *** Yarım kalan bu düş bizim mi Yoksa yiten ben miyim derken Nerden geldin sen Kaybeden ben miyim derken Nerden geldin sen *** Sarhoştum, evindeydi ellerim Bütün günlerden başka bir ismin vardı senin Titredim zamansızca, dün ve yarın yokoldu yanında *** Yarım kalan bu düş bizim mi Yoksa yiten ben miyim derken Nerden geldin sen Kaybeden ben miyim derken Nerden geldin sen

Canlı Yayın Gördüm ben gördüm ben gördüm sen gitmeden önceki son sesini Gördüm ben gördüm uyumadan söyledim ki kendime Bu sözcükler var sadece elimde benim elimde Git bunlardan kurtul mümkünse git ağla bir başka yüzle *** Yeter dedim içimdeki sahte işkence sesine Senin için ve sadece senindi anım *** Sorma lütfen sorma bana ne kadar içtensin diye Haykırdıkça gözlerinle utanırım olmaya Bir sen vardın ben vardım biz vardık her birimiz vardık Biz mi seçtik mahvolmayı, yokolmayı böyle *** Anlamsız sözcükler gündem dışı sözler gerekmez şimdi Biri bilmeli biri görmeli olup biteni *** Eksik kaldı kapalı anlatımlarım artık Biri gitmeli zehir birer birer alır Alır düşleri alır gerçekleri alır her şeyi Ve sizler ve onlar ve ötekiler hiç hissetmez mi *** Canlı yayındaki yitmeyi

Daha Mutlu Olamam Güne kahveyle başladım Ağzım kuru zihnim açık Beyaz camda görüntüler Hepsi o kadar dürüst ki **** Hayatımdan çok memnunum Aşk bitti aşk aptallıktı Bir de sigarayı bıraksam Kimse tutamaz beni artık Küçük şeyler sevindirir ruhumu Hayal bile edemezdim ben bunu *** Daha mutlu olamam Daha mutlu olamam *** Yağmurlu bir akşamüstü Radyo açık, köprüdeydim Derken bir anda farkettim Başka bir hayat yok ki *** Durdum sustum gülümsedim Gözümü açtım ben değiştim Kızdınız, siz haklıydınız Artik size gerek yok Küçük şeyler sevindirir ruhumu Hayal bile edemezdim ben bunu *** Daha mutlu olamam Daha mutlu olamam Daha mutlu olamam (bu akşam) Daha mutlu olamam *** Daha mutlu olamam (bu akşam) Daha mutlu olamam (bu akşam) Daha mutlu olamam (bu akşam) Daha mutlu olamam *** Daha mutlu olamam Daha mutlu olamam Bu akşam

Doğru Yanlış O kadar çok şey var ki Birer birer söylesem bile çok ağır kaçar Bir de her zaman hayatın o bildik mutlak gerçekleri vardı O zaman birazcık anlamsız konuşmam gerek Sadece sadece seslerle yetinmem gerek *** Bazen doğru bazen yanlış Bir şey söylemem imkansız Eğlenmek lazım uyumak lazım Düşünme dur neme lazım *** Bazen doğru bazen yanlış Bir şey söylemem imkansız Eğlenmek lazım uyumak lazım Düşünme dur *** Mutluluk her yanda Üzülmek için dinozor olmam gerek Para varsa sorun yok Para olmaz mı, havalar nasıl? *** Sonbahar gelince hiç kimse asla kaygılanmaz Kışlar soğuktur Ama evsiz yok Kimse takmaz *** Bazen doğru bazen yanlış Aslında her şey anlamsız Eğlen zıpla coş düşünme Açlık yok ki hiçbir yerde *** Bazen doğru bazen yanlış Kim demiş ülkem geri kalmış Eğlen zıpla coş düşünme Düşünme dur *** Bazen doğru bazen yanlış Kim demiş ülkem geri kalmış *** Bazen doğru bazen yanlış Kim demiş ülkem geri kalmış

Eksik Sanki bir şeyler eksik hayatımda Dur ve dinlen n'olursun ...bir defa Yerinde olsaydım beni dinlerdim Ama sen duymadın *** Duraksız bir yarış seninki Ne başı var ne sonu belli Uğraşırken kazanmak için Sormadın hiç neden niye *** Ve hayat sana dokununca Her şey nasıl da değişti Dönüp bakınca Gördün birden *** Sanki bir şeyler eksik hayatımda Dur ve dinlen n'olursun ...bir defa Yerinde sayarsın kaçıp gitsende Her şey içinde *** Sevdiğin her şey bir yük olmuş Karşı koymak bile yetmiyor Yine aynı şarkıyı söyle Sanki ağlar gibi kendine *** Ve hayat sana dokununca Her şey nasıl da değişti Dönüp bakınca Gördün birden *** Sanki bir şeyler eksik hayatımda Dur ve dinlen n'olursun ...bir defa Yerinde olsaydım beni dinlerdim Ama sen duymadın

Gül Kendine Biter mi sandın tüm dertleri? Hemen ödenmez büyük borçlar Hayata tersten baktığında Bitip tükenmek çok kolay *** Aslında bütün resim güzeldir Sadece hatırlaman gerek Gül kendine Bak ne kadar güzelsin Gül kendine Dünya kadar güzelsin Aslında dünya sensin Her şey açık her şey kolay *** Zor zamanlar geldiğinde Hep kaybedersin gerçeği Sana imkansız görünse de Bütün çözümler ellerinde *** Aslında bütün resim güzeldir Kendini hatırlaman gerek Gül kendine Bak ne kadar güzelsin Gül kendine Dünya kadar güzelsin Gül kendine Bak ne kadar güzelsin *** Gül kendine Gül kendine *** Gül kedine Bak ne kadar güzelsin Gül kendine Dünya kadar güzelsin Gül kendine Bak ne kadar güzelsin *** Biter mi sandın dertleri? Yenilmesen hiç büyümezdin

Hayat Uğraş didin farklı şeyler yapmak için Üç kişi ya da beş kişi anlar Ve zaman, ve zaman farklı yüzlerle Bazen yanında bazen arkanda *** Yalan diye bir şey yok Gördük ama konuşmadık *** Ve hayat her şey yolundayken dur dedi artık Ve hayat herkes evindeyken dur dedi artık Ve hayat ki canına tak etmişti sus dedi artık Ve hayat *** Kırık düşler, aynı yalnızlık Öyle azaldık ve yıprandık ki Kafamız karışık, değişmek zor Dünya yıkılsa anlamazlar

Hep Aynı Yine keyfim yok, hiç ışık yok Yine hayat yok etrafımda Ne haldeyim, hayal miyim Aslında kimseye zararım yok *** Ama... *** Hep aynı dertler hep aynı Hep aynı sözler hep aynı Hep aynı sıkıntı sarar *** Ben kimim, nerdeyim Çok tuhaf bir yerdeyim İçimde çok büyük bir şeyler var *** Odam soğuk, sesim pişman Elimden hiçbir şey gelmez oldu Bu ben miyim, hayal miyim Aslında gerçek bir sorun yok