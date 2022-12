Mor Ve Ötesi

Biter mi sandın tüm dertleri? Hemen ödenmez büyük borçlar Hayata tersten baktığında Bitip tükenmek çok kolay *** Aslında bütün resim güzeldir Sadece hatırlaman gerek Gül kendine Bak ne kadar güzelsin Gül kendine Dünya kadar güzelsin Aslında dünya sensin Her şey açık her şey kolay *** Zor zamanlar geldiğinde Hep kaybedersin gerçeği Sana imkansız görünse de Bütün çözümler ellerinde *** Aslında bütün resim güzeldir Kendini hatırlaman gerek Gül kendine Bak ne kadar güzelsin Gül kendine Dünya kadar güzelsin Gül kendine Bak ne kadar güzelsin *** Gül kendine Gül kendine *** Gül kedine Bak ne kadar güzelsin Gül kendine Dünya kadar güzelsin Gül kendine Bak ne kadar güzelsin *** Biter mi sandın dertleri? Yenilmesen hiç büyümezdin

Gördüm ben gördüm ben gördüm sen gitmeden önceki son sesini Gördüm ben gördüm uyumadan söyledim ki kendime Bu sözcükler var sadece elimde benim elimde Git bunlardan kurtul mümkünse git ağla bir başka yüzle *** Yeter dedim içimdeki sahte işkence sesine Senin için ve sadece senindi anım *** Sorma lütfen sorma bana ne kadar içtensin diye Haykırdıkça gözlerinle utanırım olmaya Bir sen vardın ben vardım biz vardık her birimiz vardık Biz mi seçtik mahvolmayı, yokolmayı böyle *** Anlamsız sözcükler gündem dışı sözler gerekmez şimdi Biri bilmeli biri görmeli olup biteni *** Eksik kaldı kapalı anlatımlarım artık Biri gitmeli zehir birer birer alır Alır düşleri alır gerçekleri alır her şeyi Ve sizler ve onlar ve ötekiler hiç hissetmez mi *** Canlı yayındaki yitmeyi

O kadar çok şey var ki Birer birer söylesem bile çok ağır kaçar Bir de her zaman hayatın o bildik mutlak gerçekleri vardı O zaman birazcık anlamsız konuşmam gerek Sadece sadece seslerle yetinmem gerek *** Bazen doğru bazen yanlış Bir şey söylemem imkansız Eğlenmek lazım uyumak lazım Düşünme dur neme lazım *** Bazen doğru bazen yanlış Bir şey söylemem imkansız Eğlenmek lazım uyumak lazım Düşünme dur *** Mutluluk her yanda Üzülmek için dinozor olmam gerek Para varsa sorun yok Para olmaz mı, havalar nasıl? *** Sonbahar gelince hiç kimse asla kaygılanmaz Kışlar soğuktur Ama evsiz yok Kimse takmaz *** Bazen doğru bazen yanlış Aslında her şey anlamsız Eğlen zıpla coş düşünme Açlık yok ki hiçbir yerde *** Bazen doğru bazen yanlış Kim demiş ülkem geri kalmış Eğlen zıpla coş düşünme Düşünme dur *** Bazen doğru bazen yanlış Kim demiş ülkem geri kalmış *** Bazen doğru bazen yanlış Kim demiş ülkem geri kalmış

Sanki bir şeyler eksik hayatımda Dur ve dinlen n'olursun ...bir defa Yerinde olsaydım beni dinlerdim Ama sen duymadın *** Duraksız bir yarış seninki Ne başı var ne sonu belli Uğraşırken kazanmak için Sormadın hiç neden niye *** Ve hayat sana dokununca Her şey nasıl da değişti Dönüp bakınca Gördün birden *** Sanki bir şeyler eksik hayatımda Dur ve dinlen n'olursun ...bir defa Yerinde sayarsın kaçıp gitsende Her şey içinde *** Sevdiğin her şey bir yük olmuş Karşı koymak bile yetmiyor Yine aynı şarkıyı söyle Sanki ağlar gibi kendine *** Ve hayat sana dokununca Her şey nasıl da değişti Dönüp bakınca Gördün birden *** Sanki bir şeyler eksik hayatımda Dur ve dinlen n'olursun ...bir defa Yerinde olsaydım beni dinlerdim Ama sen duymadın