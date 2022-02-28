Mor Ve Ötesi

Uğraş didin farklı şeyler yapmak için Üç kişi ya da beş kişi anlar Ve zaman, ve zaman farklı yüzlerle Bazen yanında bazen arkanda *** Yalan diye bir şey yok Gördük ama konuşmadık *** Ve hayat her şey yolundayken dur dedi artık Ve hayat herkes evindeyken dur dedi artık Ve hayat ki canına tak etmişti sus dedi artık Ve hayat *** Kırık düşler, aynı yalnızlık Öyle azaldık ve yıprandık ki Kafamız karışık, değişmek zor Dünya yıkılsa anlamazlar