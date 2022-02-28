Mor Ve Ötesi

Hayat Şarkı Sözleri
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Uğraş didin farklı şeyler yapmak için
Üç kişi ya da beş kişi anlar
Ve zaman, ve zaman farklı yüzlerle
Bazen yanında bazen arkanda
***
Yalan diye bir şey yok
Gördük ama konuşmadık
***
Ve hayat her şey yolundayken dur dedi artık
Ve hayat herkes evindeyken dur dedi artık
Ve hayat ki canına tak etmişti sus dedi artık
Ve hayat
***
Kırık düşler, aynı yalnızlık
Öyle azaldık ve yıprandık ki
Kafamız karışık, değişmek zor
Dünya yıkılsa anlamazlar