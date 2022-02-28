Mor Ve Ötesi

Benim küçük sevgilim Sen bana neler yaptın Böldün parça parça Onlar bilmez onlar bilmez Bakarlar yüzüme Sanki yoksun gibi Sanki yalanmışız gibi *** Benim küçük sevgilim Sen bana neler yaptın Kırdın defalarca Onlar bilmez onlar bilmez Vururlar yüzüme Sanki yoksun gibi Sanki yalanmışız gibi *** Benim küçük sevgilim Ben sana neler yaptım Kızdım sayfalarca Onlar bilmez onlar bilmez Yakarlar canımı Sanki yoksun gibi Sanki yalanmışız gibi *** Benim küçük sevgilim (Sanki yalanmış gibi) Benim küçük sevgilim (Sanki masalmış gibi) *** Benim küçük sevgilim (Sanki yalanmış gibi) Benim küçük sevgilim (Haa haa, haa haa) (Haa haa, haa aaa)