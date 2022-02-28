Büyük Düşler Şarkı Sözleri
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Mor Ve Ötesi
Büyük Düşler
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Benim küçük sevgilim
Sen bana neler yaptın
Böldün parça parça
Onlar bilmez onlar bilmez
Bakarlar yüzüme
Sanki yoksun gibi
Sanki yalanmışız gibi
***
Benim küçük sevgilim
Sen bana neler yaptın
Kırdın defalarca
Onlar bilmez onlar bilmez
Vururlar yüzüme
Sanki yoksun gibi
Sanki yalanmışız gibi
***
Benim küçük sevgilim
Ben sana neler yaptım
Kızdım sayfalarca
Onlar bilmez onlar bilmez
Yakarlar canımı
Sanki yoksun gibi
Sanki yalanmışız gibi
***
Benim küçük sevgilim
(Sanki yalanmış gibi)
Benim küçük sevgilim
(Sanki masalmış gibi)
***
Benim küçük sevgilim
(Sanki yalanmış gibi)
Benim küçük sevgilim
(Haa haa, haa haa)
(Haa haa, haa aaa)
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