Mor Ve Ötesi

Kanun mu bu yalnızlık? İçindeki yabancı El üstünde dururken kuyuya düşen *** Alnımda yazanlar mı? Aklımda kalanlar mı? Oyunbozan mı haklı biri söylese *** Bak dinledim seni dokunmadım sana Dokunmadım kalan rüyalara Zarar ziyan döküldü ortaya Ölüm kadar rahatmış ayrılık *** Ufak tefek birkaç sorun mu var? Geçer, geçer zaman şu an yalan Nedir ki bak silindi hafızam Hayat kadar yalanmış ayrılık *** Alnımda yazanlar mı Aklımda kalanlar mı Oyunbozan mı haklı biri söylese *** Bak dinledim seni dokunmadım sana Dokunmadım kalan rüyalara Zarar ziyan döküldü ortaya Ölüm kadar rahatmış ayrılık *** Ufak tefek birkaç sorun mu var? Geçer, geçer zaman şu an yalan Nedir ki bak silindi bak hafızam Hayat kadar yalanmış ayrılık *** La-la-la, la La-la-la, la La-la-la, la La-la-la, la *** Bak dinledim seni dokunmadım sana Dokunmadım kalan rüyalara Zarar ziyan döküldü ortaya Ölüm kadar rahatmış ayrılık *** Ufak tefek birkaç sorun mu var? Geçer, geçer zaman şu an yalan Nedir ki bak silindi bak hafızam Hayat kadar yalanmış ayrılık *** Yalanmış ayrılık Yalanmış ayrılık

Her şeyden bir şarkı çıkmaz ya Her şarkıdan da çıkılmaz ya Kabin de ruhun da farkında Hikayen bitmemişti aslında *** Hakikat neye yarar göz yalansa Bilsen hiç ağlar mıydın sonunda Duyar mı ki, anlar mı sorunca Koca bir an yansın mı karşımda *** Belki son sabahtır Belki de bahardır Al, aklımı al da yerine koy zamanı Başka bir karanlık istemem ki artık Rüyadan güzelse ah bu aşktır, aşktır *** Her şeyden bir şarkı çıkmaz ya Her şarkıdan da çıkılmaz ya Kabin de ruhun da farkında Hikayen bitmemişti aslında *** Hakikat neye yarar göz yalansa Bilsen hiç ağlar mıydın sonunda Duyar mı ki, anlar mı sorunca Koca bir an yansın mı karşımda *** Belki son sabahtır Belki de bahardır Al, aklımı al da yerine koy zamanı Başka bir karanlık istemem ki artık Rüyadan güzelse ah bu aşktır, aşktır *** Belki son sabahtır Belki de bahardır Al, aklımı al da yerine koy zamanı Başka bir karanlık istemem ki artık Rüyadan güzelse ah bu aşktır, aşktır *** Rüyadan güzelse bu aşktır