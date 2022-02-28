Güneşi Beklerken Şarkı Sözleri
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Mor Ve Ötesi
Güneşi Beklerken
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Her şeyden bir şarkı çıkmaz ya
Her şarkıdan da çıkılmaz ya
Kabin de ruhun da farkında
Hikayen bitmemişti aslında
***
Hakikat neye yarar göz yalansa
Bilsen hiç ağlar mıydın sonunda
Duyar mı ki, anlar mı sorunca
Koca bir an yansın mı karşımda
***
Belki son sabahtır
Belki de bahardır
Al, aklımı al da yerine koy zamanı
Başka bir karanlık istemem ki artık
Rüyadan güzelse ah bu aşktır, aşktır
***
Her şeyden bir şarkı çıkmaz ya
Her şarkıdan da çıkılmaz ya
Kabin de ruhun da farkında
Hikayen bitmemişti aslında
***
Hakikat neye yarar göz yalansa
Bilsen hiç ağlar mıydın sonunda
Duyar mı ki, anlar mı sorunca
Koca bir an yansın mı karşımda
***
Belki son sabahtır
Belki de bahardır
Al, aklımı al da yerine koy zamanı
Başka bir karanlık istemem ki artık
Rüyadan güzelse ah bu aşktır, aşktır
***
Belki son sabahtır
Belki de bahardır
Al, aklımı al da yerine koy zamanı
Başka bir karanlık istemem ki artık
Rüyadan güzelse ah bu aşktır, aşktır
***
Rüyadan güzelse bu aşktır
-
Kanun mu bu yalnızlık?
İçindeki yabancı
El üstünde dururken kuyuya düşen
***
Alnımda yazanlar mı?
Aklımda kalanlar mı?
Oyunbozan mı haklı biri söylese
***
Bak dinledim seni dokunmadım sana
Dokunmadım kalan rüyalara
Zarar ziyan döküldü ortaya
Ölüm kadar rahatmış ayrılık
***
Ufak tefek birkaç sorun mu var?
Geçer, geçer zaman şu an yalan
Nedir ki bak silindi hafızam
Hayat kadar yalanmış ayrılık
***
Alnımda yazanlar mı
Aklımda kalanlar mı
Oyunbozan mı haklı biri söylese
***
Bak dinledim seni dokunmadım sana
Dokunmadım kalan rüyalara
Zarar ziyan döküldü ortaya
Ölüm kadar rahatmış ayrılık
***
Ufak tefek birkaç sorun mu var?
Geçer, geçer zaman şu an yalan
Nedir ki bak silindi bak hafızam
Hayat kadar yalanmış ayrılık
***
La-la-la, la
La-la-la, la
La-la-la, la
La-la-la, la
***
Bak dinledim seni dokunmadım sana
Dokunmadım kalan rüyalara
Zarar ziyan döküldü ortaya
Ölüm kadar rahatmış ayrılık
***
Ufak tefek birkaç sorun mu var?
Geçer, geçer zaman şu an yalan
Nedir ki bak silindi bak hafızam
Hayat kadar yalanmış ayrılık
***
Yalanmış ayrılık
Yalanmış ayrılık
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