Mor Ve Ötesi

Her şeyden bir şarkı çıkmaz ya Her şarkıdan da çıkılmaz ya Kabin de ruhun da farkında Hikayen bitmemişti aslında *** Hakikat neye yarar göz yalansa Bilsen hiç ağlar mıydın sonunda Duyar mı ki, anlar mı sorunca Koca bir an yansın mı karşımda *** Belki son sabahtır Belki de bahardır Al, aklımı al da yerine koy zamanı Başka bir karanlık istemem ki artık Rüyadan güzelse ah bu aşktır, aşktır *** Her şeyden bir şarkı çıkmaz ya Her şarkıdan da çıkılmaz ya Kabin de ruhun da farkında Hikayen bitmemişti aslında *** Hakikat neye yarar göz yalansa Bilsen hiç ağlar mıydın sonunda Duyar mı ki, anlar mı sorunca Koca bir an yansın mı karşımda *** Belki son sabahtır Belki de bahardır Al, aklımı al da yerine koy zamanı Başka bir karanlık istemem ki artık Rüyadan güzelse ah bu aşktır, aşktır *** Belki son sabahtır Belki de bahardır Al, aklımı al da yerine koy zamanı Başka bir karanlık istemem ki artık Rüyadan güzelse ah bu aşktır, aşktır *** Rüyadan güzelse bu aşktır