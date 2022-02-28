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7/24 Dinle Güneşi Beklerken

Güneşi Beklerken Şarkı Sözleri

Mor Ve Ötesi Güneşi Beklerken şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mor Ve Ötesi Güneşi Beklerken şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güneşi Beklerken sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mor Ve Ötesi

Mor Ve Ötesi

Güneşi Beklerken

  • Son Sabah

  • Oyunbozan

  • Güneşi Beklerken

  • Eski Şarkısı

  • Sana Değmez

  • Yağmur Teşekkürler

  • Bahar

  • Gel Söndür Beni

  • Tamiri Mümkün Kalbinin

  • Boş Bir Dünya

  • Mermiler

  • Denize Doğru

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