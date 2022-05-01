Muazzez Abacı

Güz gelince dallar korkar Yaprak düşer, üşür çıplak dallar Sen gittin ya, gönlüm titrer Dallar kadar yalnız kaldı kollar *** Gece demez gündüz demez, anar seni Gözler, yolun' gözler, içim özler seni Gece demez gündüz demez, anar seni Gözler, yolun' gözler, içim özler seni *** Yangın var, yangın var Dön gel yoksa sönmem, yâr Ahtım var, ahtım var Sen gelmeden ölmem, yâr *** Yangın var, yangın var Dön gel yoksa sönmem, yâr Ahtım var, ahtım var Sen gelmeden ölmem, yâr *** Güz gelince dallar korkar Yaprak düşer, üşür çıplak dallar Sen gittin ya, gönlüm titrer Dallar kadar yalnız kaldı kollar *** Gece demez gündüz demez, anar seni Gözler, yolun' gözler, içim özler seni Gece demez gündüz demez, anar seni Gözler, yolun' gözler, içim özler seni *** Yangın var, yangın var Dön gel yoksa sönmem, yâr Ahtım var, ahtım var Sen gelmeden ölmem, yâr *** Yangın var, yangın var Dön gel yoksa sönmem, yâr Ahtım var, ahtım var Sen gelmeden ölmem, yâr *** Yangın var, yangın var Dön gel yoksa sönmem, yâr Ahtım var, ahtım var Sen gelmeden ölmem, yâr *** Yangın var, yangın var Dön gel yoksa sönmem, yâr Ahtım var, ahtım var