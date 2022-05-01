Muazzez Abacı

Güz gelince dallar korkar
Yaprak düşer, üşür çıplak dallar
Sen gittin ya, gönlüm titrer
Dallar kadar yalnız kaldı kollar
***
Gece demez gündüz demez, anar seni
Gözler, yolun' gözler, içim özler seni
Gece demez gündüz demez, anar seni
Gözler, yolun' gözler, içim özler seni
***
Yangın var, yangın var
Dön gel yoksa sönmem, yâr
Ahtım var, ahtım var
Sen gelmeden ölmem, yâr
***
Yangın var, yangın var
Dön gel yoksa sönmem, yâr
Ahtım var, ahtım var
Sen gelmeden ölmem, yâr
***
Güz gelince dallar korkar
Yaprak düşer, üşür çıplak dallar
Sen gittin ya, gönlüm titrer
Dallar kadar yalnız kaldı kollar
***
Gece demez gündüz demez, anar seni
Gözler, yolun' gözler, içim özler seni
Gece demez gündüz demez, anar seni
Gözler, yolun' gözler, içim özler seni
***
Yangın var, yangın var
Dön gel yoksa sönmem, yâr
Ahtım var, ahtım var
Sen gelmeden ölmem, yâr
***
Yangın var, yangın var
Dön gel yoksa sönmem, yâr
Ahtım var, ahtım var
Sen gelmeden ölmem, yâr
***
Yangın var, yangın var
Dön gel yoksa sönmem, yâr
Ahtım var, ahtım var
Sen gelmeden ölmem, yâr
***
Yangın var, yangın var
Dön gel yoksa sönmem, yâr
Ahtım var, ahtım var