Muazzez Abacı

Ter içinde uykulardan Uyandım her gece Sen diye Eksildim yokluğunda Kahretti beni ayrılık *** Ter içinde uykulardan Uyandım her gece Sen diye Eksildim yokluğunda Kahretti beni ayrılık *** Alışamadım yokluğuna Dudaklarının tuzu Tadı kaldı bende *** Alışamadım yokluğuna Dudaklarının tuzu Tadı kaldı bende *** Anla (anla) Sensizlik kahreder beni, durmam Ne söylerim ne de öyle bırakma Ağlar yüreğim *** Yapma (yapma) Bu kadar kolay değil, anla Anlatamam, hep gizlerim Dönmelisin geç olmadan *** Ter içinde uykulardan Uyandım her gece Sen diye Eksildim yokluğunda Kahretti beni ayrılık *** Ter içinde uykulardan Uyandım her gece Sen diye Eksildim yokluğunda Kahretti beni ayrılık *** Alışamadım yokluğuna Dudaklarının tuzu Tadı kaldı bende *** Alışamadım yokluğuna Dudaklarının tuzu Tadı kaldı bende *** Anla (anla) Sensizlik kahreder beni, durmam Ne söylerim ne de öyle bırakma Ağlar yüreğim *** Yapma (yapma) Bu kadar kolay değil, anla Anlatamam, hep gizlerim Dönmelisin geç olmadan *** Yapma, anla

Bu benim İlk aldanışım değil Bu benim Son yıkılışım değil *** Bu yürek Dayanır daha ne acılara Bu yürek Katlanır senin de yokluğuna *** Üzülme Benim için üzülme Üzülme Bu aşk için üzülme Üzülme Bu son için üzülme *** Ah, üzülme Benim için üzülme Üzülme Bu son için üzülme Üzülme Bu aşk için üzülme *** Hayat bu Dümdüz değil ki yolu Hayat bu İhanetlerle dolu *** Bırak bu Sahte gözyaşlarını Bırak bu Masum bakışlarını *** Üzülme Benim için üzülme Üzülme Bu aşk için üzülme Üzülme Bu son için üzülme *** Ah, üzülme Benim için üzülme Üzülme Bu son için üzülme Üzülme Bu aşk için üzülme