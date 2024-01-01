Muazzez Abacı

Tutkunum Şarkı Sözleri
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Ter içinde uykulardan
Uyandım her gece
Sen diye
Eksildim yokluğunda
Kahretti beni ayrılık
***
Ter içinde uykulardan
Uyandım her gece
Sen diye
Eksildim yokluğunda
Kahretti beni ayrılık
***
Alışamadım yokluğuna
Dudaklarının tuzu
Tadı kaldı bende
***
Alışamadım yokluğuna
Dudaklarının tuzu
Tadı kaldı bende
***
Anla (anla)
Sensizlik kahreder beni, durmam
Ne söylerim ne de öyle bırakma
Ağlar yüreğim
***
Yapma (yapma)
Bu kadar kolay değil, anla
Anlatamam, hep gizlerim
Dönmelisin geç olmadan
***
Ter içinde uykulardan
Uyandım her gece
Sen diye
Eksildim yokluğunda
Kahretti beni ayrılık
***
Ter içinde uykulardan
Uyandım her gece
Sen diye
Eksildim yokluğunda
Kahretti beni ayrılık
***
Alışamadım yokluğuna
Dudaklarının tuzu
Tadı kaldı bende
***
Alışamadım yokluğuna
Dudaklarının tuzu
Tadı kaldı bende
***
Anla (anla)
Sensizlik kahreder beni, durmam
Ne söylerim ne de öyle bırakma
Ağlar yüreğim
***
Yapma (yapma)
Bu kadar kolay değil, anla
Anlatamam, hep gizlerim
Dönmelisin geç olmadan
***
Yapma, anla
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Bu benim
İlk aldanışım değil
Bu benim
Son yıkılışım değil
***
Bu yürek
Dayanır daha ne acılara
Bu yürek
Katlanır senin de yokluğuna
***
Üzülme
Benim için üzülme
Üzülme
Bu aşk için üzülme
Üzülme
Bu son için üzülme
***
Ah, üzülme
Benim için üzülme
Üzülme
Bu son için üzülme
Üzülme
Bu aşk için üzülme
***
Hayat bu
Dümdüz değil ki yolu
Hayat bu
İhanetlerle dolu
***
Bırak bu
Sahte gözyaşlarını
Bırak bu
Masum bakışlarını
***
Üzülme
Benim için üzülme
Üzülme
Bu aşk için üzülme
Üzülme
Bu son için üzülme
***
Ah, üzülme
Benim için üzülme
Üzülme
Bu son için üzülme
Üzülme
Bu aşk için üzülme
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