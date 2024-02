Muazzez Abacı

Kötü kader her zaman gölge gibi peşimde Onu benden koparıp ayırana aşk olsun Kötü kader her zaman gölge gibi peşimde Onu benden koparıp ayırana aşk olsun *** Bu karanlık dünyamda hiç gülmeyen yüzüme Bir kerecik tebessüm kondurana aşk olsun Bu karanlık dünyamda hiç gülmeyen yüzüme Bir kerecik tebessüm kondurana aşk olsun *** Sular gibi durmadan akıp giden ömrümü Bir an bile yeniden durdurana aşk olsun Sular gibi durmadan akıp giden ömrümü Bir an bile yeniden durdurana aşk olsun *** Gönlümün kadehine bıkmadan usanmadan Aşk şarabı donduran sevgiliye aşk olsun Gönlümün kadehine bıkmadan usanmadan Aşk şarabı donduran sevgiliye aşk olsun *** Sevgiliye aşk olsun Sevgiliye aşk olsun

Bu gece son gecemiz acı günler yakında Bir ömür böyle geçti olamadık farkında At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** Dolu dolu içerdik kadehlerde aşkı biz Güneş bize doğardı ne mutluyduk ikimiz At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatırlara gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar