Muazzez Abacı

Aşkolsun Kötü kader her zaman gölge gibi peşimde Onu benden koparıp ayırana aşk olsun Kötü kader her zaman gölge gibi peşimde Onu benden koparıp ayırana aşk olsun *** Bu karanlık dünyamda hiç gülmeyen yüzüme Bir kerecik tebessüm kondurana aşk olsun Bu karanlık dünyamda hiç gülmeyen yüzüme Bir kerecik tebessüm kondurana aşk olsun *** Sular gibi durmadan akıp giden ömrümü Bir an bile yeniden durdurana aşk olsun Sular gibi durmadan akıp giden ömrümü Bir an bile yeniden durdurana aşk olsun *** Gönlümün kadehine bıkmadan usanmadan Aşk şarabı donduran sevgiliye aşk olsun Gönlümün kadehine bıkmadan usanmadan Aşk şarabı donduran sevgiliye aşk olsun *** Sevgiliye aşk olsun Sevgiliye aşk olsun

At Kadehi Elinden Bu gece son gecemiz acı günler yakında Bir ömür böyle geçti olamadık farkında At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** Dolu dolu içerdik kadehlerde aşkı biz Güneş bize doğardı ne mutluyduk ikimiz At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatırlara gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar

Bak Yeşil Yeşil Kapat gözlerini, kimse görmesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil Kapat gözlerini, kimse görmesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil *** Gözlerin kimseye ümit vermesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil Gözlerin kimseye ümit vermesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil *** Seni öyle sevdim ölürcesine Tanrının yazdığı şiircesine Seni öyle sevdim ölürcesine Tanrının yazdığı şiircesine *** İçimden geçeni bilircesine Yalnız benim için bak yeşil yeşil İçimden geçeni bilircesine Yalnız benim için bak yeşil yeşil *** Yalnız benim için bak yeşil yeşil Yalnız benim...

Söyleme Bilmesinler Söyleme bilmesinler Bu aşkın bittiğini Neden beni bırakıp Terk edip gittiğini *** Söyleme bilmesinler Bu aşkın bittiğini Neden beni bırakıp Terk edip gittiğini *** Yolumuz ayrılsa da Dost kalalım seninle Yalan olan sevgimiz Düşmesin el diline *** Yolumuz ayrılsa da Dost kalalım seninle Yalan olan sevgimiz Düşmesin el diline *** Hiç kimse dolduramaz Kalbimdeki yerini Yok artık benim için Senden başka sevgili *** Hiç kimse dolduramaz Kalbimdeki yerini Yok artık benim için Senden başka sevgili *** Biliyorsun çekemez Hep kıskanırlar bizi Biliyorsun yıllarca Çıkmaz iftira izi *** Biliyorsun çekemez Hep kıskanırlar bizi Biliyorsun yıllarca Çıkmaz iftira izi *** Bırak gizli sırrımız İçimizde yaşasın Bırak o güzel günler Hatıralarda kalsın *** Bırak gizli sırrımız İçimizde yaşasın Bırak o güzel günler Hatıralarda kalsın *** Hiç kimse dolduramaz Kalbimdeki yerini Yok artık benim için Senden başka sevgili *** Hiç kimse dolduramaz Kalbimdeki yerini Yok artık benim için Senden başka sevgili