×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Aşkolsun

Aşkolsun Şarkı Sözleri

Muazzez Abacı Aşkolsun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Abacı Aşkolsun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkolsun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Abacı

Muazzez Abacı

Aşkolsun

  • At Kadehi Elinden

  • Bak Yeşil Yeşil

  • Söyleme Bilmesinler

  • Peşrev Derdin Ne İse

  • Ne Gelen Var Ne Haber

  • Meftunun Oldum

  • Yalancıdır Hep Aynalar

  • Kaldı Yollarda

  • Girdim Yarin Bahçesine

  • Göz Görmese Belki Gönül Katlanır

  • Yine Efkarlıyım

  • Aşkolsun

  • Kemancı

  • Ağlamakla İnlemekle

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı