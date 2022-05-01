Muazzez Abacı

Bu gece son gecemiz acı günler yakında Bir ömür böyle geçti olamadık farkında At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** Dolu dolu içerdik kadehlerde aşkı biz Güneş bize doğardı ne mutluyduk ikimiz At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatırlara gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar

Kapat gözlerini, kimse görmesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil Kapat gözlerini, kimse görmesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil *** Gözlerin kimseye ümit vermesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil Gözlerin kimseye ümit vermesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil *** Seni öyle sevdim ölürcesine Tanrının yazdığı şiircesine Seni öyle sevdim ölürcesine Tanrının yazdığı şiircesine *** İçimden geçeni bilircesine Yalnız benim için bak yeşil yeşil İçimden geçeni bilircesine Yalnız benim için bak yeşil yeşil *** Yalnız benim için bak yeşil yeşil Yalnız benim...

Söyleme bilmesinler Bu aşkın bittiğini Neden beni bırakıp Terk edip gittiğini *** Söyleme bilmesinler Bu aşkın bittiğini Neden beni bırakıp Terk edip gittiğini *** Yolumuz ayrılsa da Dost kalalım seninle Yalan olan sevgimiz Düşmesin el diline *** Yolumuz ayrılsa da Dost kalalım seninle Yalan olan sevgimiz Düşmesin el diline *** Hiç kimse dolduramaz Kalbimdeki yerini Yok artık benim için Senden başka sevgili *** Hiç kimse dolduramaz Kalbimdeki yerini Yok artık benim için Senden başka sevgili *** Biliyorsun çekemez Hep kıskanırlar bizi Biliyorsun yıllarca Çıkmaz iftira izi *** Biliyorsun çekemez Hep kıskanırlar bizi Biliyorsun yıllarca Çıkmaz iftira izi *** Bırak gizli sırrımız İçimizde yaşasın Bırak o güzel günler Hatıralarda kalsın *** Bırak gizli sırrımız İçimizde yaşasın Bırak o güzel günler Hatıralarda kalsın *** Hiç kimse dolduramaz Kalbimdeki yerini Yok artık benim için Senden başka sevgili *** Hiç kimse dolduramaz Kalbimdeki yerini Yok artık benim için Senden başka sevgili