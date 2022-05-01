Muazzez Abacı

Beni attın, ay gız, ay gız, ateşe
Beni attın, ay gız, ay gız, ateşe
Ağlamaksız her zaman bir ateşe
***
Atacaksan beni sevdiğin' söyle bezm için
Doldur eşkin şerbetini, ver içiyim
Söyle, söyle, sana böyle n'oldu, yâr?
***
Atacaksan beni sevdiğin' söyle bezm için
Doldur eşkin şerbetini, ver içiyim
Söyle, söyle, sana böyle n'oldu, yâr?
Söyle, söyle, sana böyle n'oldu, yâr?
***
Yalvarıram gel
Haralarda kalırsan
Beni incitme
Yalvarıram, yâr, beni
Asla terk etme
***
Yalvarıram gel
Haralarda kalırsan
Beni incitme
Yalvarıram, yâr, beni
Asla terk etme
***
Atacaksan beni sevdiğin' söyle bezm için
Doldur eşkin şerbetini, ver içiyim
Söyle, söyle, sana böyle n'oldu, yâr?
***
Atacaksan beni sevdiğin' söyle bezm için
Doldur eşkin şerbetini, ver içiyim
Söyle, söyle, sana böyle n'oldu, yâr?
Söyle, söyle, sana böyle n'oldu, yâr?
***
Gözüm yolda kaldı, kaldı, ay güzel
Gözüm yolda kaldı, kaldı, ay güzel
Bahar bitti, yaz bahar oldu hazal
***
Yollarına baka baka daldı gözlerim
Sene çalsın yüreğimdeki sözlerim
Söyle, söyle, sana böyle n'oldu, yâr?
***
Yollarına baka baka daldı gözlerim
Sene çalsın yüreğimdeki sözlerim
Söyle, söyle, sana böyle n'oldu, yâr?
Söyle, söyle, sana böyle n'oldu, yâr?
***
Yalvarıram gel
Haralarda kalırsan
Beni incitme
Yalvarıram, yâr, beni
Asla terk etme
***
Yalvarıram gel
Haralarda kalırsan
Beni incitme
Yalvarıram, yâr, beni
Asla terk etme
***
Yollarına baka baka daldı gözlerim
Sene çalsın yüreğimdeki sözlerim
Söyle, söyle, sana böyle n'oldu, yâr?
***
Yollarına baka baka daldı gözlerim
Sene çalsın yüreğimdeki sözlerim
Söyle, söyle, sana böyle n'oldu, yâr?
Söyle, söyle, sana böyle n'oldu, yâr?