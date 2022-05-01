Muazzez Abacı

Beni attın, ay gız, ay gız, ateşe Beni attın, ay gız, ay gız, ateşe Ağlamaksız her zaman bir ateşe *** Atacaksan beni sevdiğin' söyle bezm için Doldur eşkin şerbetini, ver içiyim Söyle, söyle, sana böyle n'oldu, yâr? *** Atacaksan beni sevdiğin' söyle bezm için Doldur eşkin şerbetini, ver içiyim Söyle, söyle, sana böyle n'oldu, yâr? Söyle, söyle, sana böyle n'oldu, yâr? *** Yalvarıram gel Haralarda kalırsan Beni incitme Yalvarıram, yâr, beni Asla terk etme *** Yalvarıram gel Haralarda kalırsan Beni incitme Yalvarıram, yâr, beni Asla terk etme *** Atacaksan beni sevdiğin' söyle bezm için Doldur eşkin şerbetini, ver içiyim Söyle, söyle, sana böyle n'oldu, yâr? *** Atacaksan beni sevdiğin' söyle bezm için Doldur eşkin şerbetini, ver içiyim Söyle, söyle, sana böyle n'oldu, yâr? Söyle, söyle, sana böyle n'oldu, yâr? *** Gözüm yolda kaldı, kaldı, ay güzel Gözüm yolda kaldı, kaldı, ay güzel Bahar bitti, yaz bahar oldu hazal *** Yollarına baka baka daldı gözlerim Sene çalsın yüreğimdeki sözlerim Söyle, söyle, sana böyle n'oldu, yâr? *** Yollarına baka baka daldı gözlerim Sene çalsın yüreğimdeki sözlerim Söyle, söyle, sana böyle n'oldu, yâr? Söyle, söyle, sana böyle n'oldu, yâr? *** Yalvarıram gel Haralarda kalırsan Beni incitme Yalvarıram, yâr, beni Asla terk etme *** Yalvarıram gel Haralarda kalırsan Beni incitme Yalvarıram, yâr, beni Asla terk etme *** Yollarına baka baka daldı gözlerim Sene çalsın yüreğimdeki sözlerim Söyle, söyle, sana böyle n'oldu, yâr? *** Yollarına baka baka daldı gözlerim Sene çalsın yüreğimdeki sözlerim Söyle, söyle, sana böyle n'oldu, yâr? Söyle, söyle, sana böyle n'oldu, yâr?