Ayrılık Ateşten Bir Ok Şarkı Sözleri
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Muazzez Abacı
Ayrılık Ateşten Bir Ok
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Ayrılık ateşten bir ok
Nazlı yardan hiç haber yok
Benim derdim herkesten de çok
Benim derdim herkesten çok
Ben nasıl dayanam dağlar, dağlar, dağlar?
Dağlar, dağlar, dağlar, dağlar, oy
Ben nasıl yanmayam dağlar, dağlar, dağlar?
Dağlar, dağlar, dağlar, dağlar, oy
***
Sevda sanki bir masalmış
Yar ellerde zevke dalmış
Unut diye haber salmış
Unut diye haber salmış
Ben nasıl unutam dağlar, dağlar, dağlar?
Dağlar, dağlar, dağlar, dağlar, oy
Ben nasıl unutam dağlar, dağlar, dağlar?
Dağlar, dağlar, dağlar, dağlar, oy