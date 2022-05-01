Muazzez Abacı

Ayrılık ateşten bir ok Nazlı yardan hiç haber yok Benim derdim herkesten de çok Benim derdim herkesten çok Ben nasıl dayanam dağlar, dağlar, dağlar? Dağlar, dağlar, dağlar, dağlar, oy Ben nasıl yanmayam dağlar, dağlar, dağlar? Dağlar, dağlar, dağlar, dağlar, oy *** Sevda sanki bir masalmış Yar ellerde zevke dalmış Unut diye haber salmış Unut diye haber salmış Ben nasıl unutam dağlar, dağlar, dağlar? Dağlar, dağlar, dağlar, dağlar, oy Ben nasıl unutam dağlar, dağlar, dağlar? Dağlar, dağlar, dağlar, dağlar, oy