Bak Yeşil Yeşil Şarkı Sözleri
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Muazzez Abacı
Bak Yeşil Yeşil
Tüm Şarkıları
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Kapat gözlerini, kimse görmesin
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
Kapat gözlerini, kimse görmesin
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
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Gözlerin kimseye ümit vermesin
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
Gözlerin kimseye ümit vermesin
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
***
Seni öyle sevdim ölürcesine
Tanrının yazdığı şiircesine
Seni öyle sevdim ölürcesine
Tanrının yazdığı şiircesine
***
İçimden geçeni bilircesine
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
İçimden geçeni bilircesine
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
***
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
Yalnız benim...