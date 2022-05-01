Muazzez Abacı

Kapat gözlerini, kimse görmesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil Kapat gözlerini, kimse görmesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil *** Gözlerin kimseye ümit vermesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil Gözlerin kimseye ümit vermesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil *** Seni öyle sevdim ölürcesine Tanrının yazdığı şiircesine Seni öyle sevdim ölürcesine Tanrının yazdığı şiircesine *** İçimden geçeni bilircesine Yalnız benim için bak yeşil yeşil İçimden geçeni bilircesine Yalnız benim için bak yeşil yeşil *** Yalnız benim için bak yeşil yeşil Yalnız benim...