Muazzez Abacı

Bana ne "Gözümle gördüm" desem Yalan, yüreğim, yalan İşin gücün yoksa eğer Dayan, yüreğim, dayan *** "Gözümle gördüm" desem Yalan, yüreğim, yalan İşin gücün yoksa eğer Dayan, yüreğim, dayan *** Ah yeminler, bu ne dertler? Neyime lazım bunca keder? Kör olası kaderim, ah Bu da gelir, bu da geçer *** Bana ne, bunlara ben gelemem Ölüyorum ama affedemem Yalan aşkım ellere kalsın Bıktım usandım senden *** Bana ne, bunlara ben gelemem Ölüyorum ama affedemem Yalan aşkım ellere kalsın Bıktım usandım senden *** "Gözümle gördüm" desem Yalan, yüreğim, yalan İşin gücün yoksa eğer Dayan, yüreğim, dayan *** "Gözümle gördüm" desem Yalan, yüreğim, yalan İşin gücün yoksa eğer Dayan, yüreğim, dayan *** Ah yeminler, bu ne dertler? Neyime lazım bunca keder? Kör olası kaderim, ah Bu da gelir, bu da geçer *** Bana ne, bunlara ben gelemem Ölüyorum ama affedemem Yalan aşkım ellere kalsın Bıktım usandım senden *** Bana ne, bunlara ben gelemem Ölüyorum ama affedemem Yalan aşkım ellere kalsın Bıktım usandım senden *** Bana ne, bunlara ben gelemem Ölüyorum ama affedemem Yalan aşkım ellere kalsın Bıktım usandım senden

Can Gülüm Gözlerime bulut geldin, sel gittin Hasretine düştüm, yüreğime alev geldin Kor ettin, yangınlara düştüm *** Gözlerime bulut geldin, sel gittin Hasretine düştüm, yüreğime alev geldin Kor ettin, yangınlara düştüm *** Gönlüm kırık, dalım kırık Gereksiz bu ayrılık Sevmelere doyamadım Bu kalp sana hâlâ yanık *** Gönlüm kırık, dalım kırık Gereksiz bu ayrılık Sevmelere doyamadım Bu kalp sana hâlâ yanık, ah *** Canıma kast ediyor Bu ayrılık, bu zulüm Benim için yaşamaksın Ne olur dön, can gülüm *** İki gözüm iki duman Sensizlik bana haram Sen olmasan yaşayamam Ne olur dön, can gülüm *** Ellerime hayat verdin, tez gittin Acılara düştüm, düşlerime umut geldin Dert gittin, sancılara düştüm *** Ellerime hayat verdin, tez gittin Acılara düştüm, düşlerime umut geldin Dert gittin, yangınlara düştüm *** Gönlüm kırık, dalım kırık Gereksiz bu ayrılık Sevmelere doyamadım Bu kalp sana hâlâ yanık *** Gönlüm kırık, dalım kırık Gereksiz bu ayrılık Sevmelere doyamadım Bu kalp sana hâlâ yanık, ah *** Canıma kast ediyor Bu ayrılık, bu zulüm Benim için yaşamaksın Ne olur dön, can gülüm *** İki gözüm iki duman Sensizlik bana haram Sen olmasan yaşayamam Ne olur dön, can gülüm