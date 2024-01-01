Muazzez Abacı

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"Gözümle gördüm" desem
Yalan, yüreğim, yalan
İşin gücün yoksa eğer
Dayan, yüreğim, dayan
***
"Gözümle gördüm" desem
Yalan, yüreğim, yalan
İşin gücün yoksa eğer
Dayan, yüreğim, dayan
***
Ah yeminler, bu ne dertler?
Neyime lazım bunca keder?
Kör olası kaderim, ah
Bu da gelir, bu da geçer
***
Bana ne, bunlara ben gelemem
Ölüyorum ama affedemem
Yalan aşkım ellere kalsın
Bıktım usandım senden
***
Bana ne, bunlara ben gelemem
Ölüyorum ama affedemem
Yalan aşkım ellere kalsın
Bıktım usandım senden
***
"Gözümle gördüm" desem
Yalan, yüreğim, yalan
İşin gücün yoksa eğer
Dayan, yüreğim, dayan
***
"Gözümle gördüm" desem
Yalan, yüreğim, yalan
İşin gücün yoksa eğer
Dayan, yüreğim, dayan
***
Ah yeminler, bu ne dertler?
Neyime lazım bunca keder?
Kör olası kaderim, ah
Bu da gelir, bu da geçer
***
Bana ne, bunlara ben gelemem
Ölüyorum ama affedemem
Yalan aşkım ellere kalsın
Bıktım usandım senden
***
Bana ne, bunlara ben gelemem
Ölüyorum ama affedemem
Yalan aşkım ellere kalsın
Bıktım usandım senden
***
Bana ne, bunlara ben gelemem
Ölüyorum ama affedemem
Yalan aşkım ellere kalsın
Bıktım usandım senden
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Gözlerime bulut geldin, sel gittin
Hasretine düştüm, yüreğime alev geldin
Kor ettin, yangınlara düştüm
***
Gözlerime bulut geldin, sel gittin
Hasretine düştüm, yüreğime alev geldin
Kor ettin, yangınlara düştüm
***
Gönlüm kırık, dalım kırık
Gereksiz bu ayrılık
Sevmelere doyamadım
Bu kalp sana hâlâ yanık
***
Gönlüm kırık, dalım kırık
Gereksiz bu ayrılık
Sevmelere doyamadım
Bu kalp sana hâlâ yanık, ah
***
Canıma kast ediyor
Bu ayrılık, bu zulüm
Benim için yaşamaksın
Ne olur dön, can gülüm
***
İki gözüm iki duman
Sensizlik bana haram
Sen olmasan yaşayamam
Ne olur dön, can gülüm
***
Ellerime hayat verdin, tez gittin
Acılara düştüm, düşlerime umut geldin
Dert gittin, sancılara düştüm
***
Ellerime hayat verdin, tez gittin
Acılara düştüm, düşlerime umut geldin
Dert gittin, yangınlara düştüm
***
Gönlüm kırık, dalım kırık
Gereksiz bu ayrılık
Sevmelere doyamadım
Bu kalp sana hâlâ yanık
***
Gönlüm kırık, dalım kırık
Gereksiz bu ayrılık
Sevmelere doyamadım
Bu kalp sana hâlâ yanık, ah
***
Canıma kast ediyor
Bu ayrılık, bu zulüm
Benim için yaşamaksın
Ne olur dön, can gülüm
***
İki gözüm iki duman
Sensizlik bana haram
Sen olmasan yaşayamam
Ne olur dön, can gülüm
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Hani yıllar önce
Bir sözümüz vardı seninle
Hani ayrı da düşsek, ah
Tek yürektik seninle
***
Hani yıllar önce
Bir sözümüz vardı seninle
Hani ayrı da düşsek, ah
Tek yürektik seninle
***
Dayan, yüreğim, dayan
Yarına gücenme, dayan
Dayan, yüreğim, dayan
Akıp gidiyor bak zaman
***
Dayan, yüreğim, dayan
Durulur zamanla yaram
Dayan, yüreğim, dayan
Hayat denen şey yalan
***
Düş görüp de aldandım
Kör düğümle bağlandım
Yok yere biz ayrıldık, ah
Dayan, yüreğim, dayan
***
Hani yıllar önce
Bir yerimiz vardı seninle
Hani ayrı da düşsek, ah
Beraberdik seninle
***
Hani yıllar önce
Bir sözümüz vardı seninle
Hani ayrı da düşsek, ah
Beraberdik seninle
***
Dayan, yüreğim, dayan
Yarına gücenme, dayan
Dayan, yüreğim, dayan
Akıp gidiyor bak zaman
***
Dayan, yüreğim, dayan
Durulur zamanla yaram
Dayan, yüreğim, dayan
Hayat denen şey yalan
***
Düş görüp de aldandım
Kör düğümle bağlandım
Yok yere biz ayrıldık, ah
Dayan, yüreğim, dayan
***
Dayan, yüreğim, dayan
Dayan, yüreğim, dayan
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