Muazzez Abacı

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Beni canımdan ayırdı, ah
Gönlümü yıktı temelden
Beni canımdan ayırdı, ah
Gönlümü yıktı temelden
***
Seni sevmek de suçmuş ki
Bilmedim, yandım ezelden
Seni sevmek de suçmuş ki
Bilmedim, yandım ezelden
***
Beni sana, seni bana
Kavuştursun ya Rab tez elden
Beni sana, seni bana
Kavuştursun ya Rab tez elden
***
Seni sevmek de suçmuş ki
Bilmedim, yandım ezelden
Seni sevmek de suçmuş ki
Bilmedim, yandım ezelden