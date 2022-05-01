Muazzez Abacı

Beni canımdan ayırdı, ah Gönlümü yıktı temelden Beni canımdan ayırdı, ah Gönlümü yıktı temelden *** Seni sevmek de suçmuş ki Bilmedim, yandım ezelden Seni sevmek de suçmuş ki Bilmedim, yandım ezelden *** Beni sana, seni bana Kavuştursun ya Rab tez elden Beni sana, seni bana Kavuştursun ya Rab tez elden *** Seni sevmek de suçmuş ki Bilmedim, yandım ezelden Seni sevmek de suçmuş ki Bilmedim, yandım ezelden