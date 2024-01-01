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7/24 Dinle Tutkunum

Tutkunum Şarkı Sözleri

Muazzez Abacı Tutkunum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Abacı Tutkunum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tutkunum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Abacı

Muazzez Abacı

Tutkunum

  • Benim İçin Üzülme

  • Anla

  • Özledim Herşeyini

  • Tanrım

  • Sen Benimsin

  • Tutkunum

  • Kırmızı Gülün Alı Var

  • Gelin Canlar Bir Olalım

  • Bir De Sen Olsan

  • Gel

  • Yüreğim Rehin

  • Hasret Kasırgası

  • Unuttum Diyemem

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