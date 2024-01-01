Muazzez Abacı

Bu benim İlk aldanışım değil Bu benim Son yıkılışım değil *** Bu yürek Dayanır daha ne acılara Bu yürek Katlanır senin de yokluğuna *** Üzülme Benim için üzülme Üzülme Bu aşk için üzülme Üzülme Bu son için üzülme *** Ah, üzülme Benim için üzülme Üzülme Bu son için üzülme Üzülme Bu aşk için üzülme *** Hayat bu Dümdüz değil ki yolu Hayat bu İhanetlerle dolu *** Bırak bu Sahte gözyaşlarını Bırak bu Masum bakışlarını *** Üzülme Benim için üzülme Üzülme Bu aşk için üzülme Üzülme Bu son için üzülme *** Ah, üzülme Benim için üzülme Üzülme Bu son için üzülme Üzülme Bu aşk için üzülme