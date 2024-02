Muazzez Abacı

Ter içinde uykulardan Uyandım her gece Sen diye Eksildim yokluğunda Kahretti beni ayrılık *** Ter içinde uykulardan Uyandım her gece Sen diye Eksildim yokluğunda Kahretti beni ayrılık *** Alışamadım yokluğuna Dudaklarının tuzu Tadı kaldı bende *** Alışamadım yokluğuna Dudaklarının tuzu Tadı kaldı bende *** Anla (anla) Sensizlik kahreder beni, durmam Ne söylerim ne de öyle bırakma Ağlar yüreğim *** Yapma (yapma) Bu kadar kolay değil, anla Anlatamam, hep gizlerim Dönmelisin geç olmadan *** Ter içinde uykulardan Uyandım her gece Sen diye Eksildim yokluğunda Kahretti beni ayrılık *** Ter içinde uykulardan Uyandım her gece Sen diye Eksildim yokluğunda Kahretti beni ayrılık *** Alışamadım yokluğuna Dudaklarının tuzu Tadı kaldı bende *** Alışamadım yokluğuna Dudaklarının tuzu Tadı kaldı bende *** Anla (anla) Sensizlik kahreder beni, durmam Ne söylerim ne de öyle bırakma Ağlar yüreğim *** Yapma (yapma) Bu kadar kolay değil, anla Anlatamam, hep gizlerim Dönmelisin geç olmadan *** Yapma, anla