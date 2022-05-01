Benim Sen Nemsin Şarkı Sözleri
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Muazzez Abacı
Benim Sen Nemsin
Tüm Şarkıları
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Benim sen ne'msin, ey dilber?
Benim sen ne'msin, ey dilber?
Deli gönlüm seni ister
Yâr ey
Hey, hey aman
Deli gönlüm seni ister
***
Zannederler etmiş ezber
Zannederler etmiş ezber
Seni söyler, seni ister
Yâr ey
Hey, hey aman
Seni söyler, seni ister
***
Bir çiçeksin, gül dehensin
Bir çiçeksin, gül dehensin
El sürülmez goncafemsin
Yâr ey
Hey aman
El sürülmez goncafemsin
***
Varsa sensin yoksa sensin
Varsa sensin yoksa sensin
Deli gönlüm seni ister
Yâr ey
Hey, hey aman
Deli gönlüm seni ister
***
Varsa sensin yoksa sensin
Varsa sensin yoksa sensin
Benim gönlüm seni ister
***
Yâr ey
Hey, hey aman
Deli gönlüm seni ister