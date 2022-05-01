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7/24 Dinle Vurgun

Vurgun Şarkı Sözleri

Muazzez Abacı Vurgun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Abacı Vurgun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Vurgun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Abacı

Muazzez Abacı

Vurgun

  • Bir Birilerine

  • Anılar

  • Bir Teselli Ver

  • Bir Ufacık Dargınlık

  • Hiçbir Şey Kar Etmez

  • Kısmetim Sensin

  • Olsun

  • Vurgun

  • Yaşayan Cansın

  • Yüce Dağ Başında

  • Çok Yalnızım

  • Gözyüzünde Duman Duman Bulutsun

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