Bir Garip Orhan Veli Şarkı Sözleri
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Muazzez Abacı
Bir Garip Orhan Veli
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İstanbul'da, Boğaziçi'nde
Bir fakir Orhan Veli'yim
Veli'nin oğluyum
Tarifsiz kederler içindeyim
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İstanbul'da, Boğaziçi'nde
Bir fakir Orhan Veli'yim
Veli'nin oğluyum
Tarifsiz kederler içindeyim
***
Urumeli Hisarı'na oturmuşum
Oturmuş da bir türkü tutturmuşum
Urumeli Hisarı'na oturmuşum
Oturmuş da bir türkü tutturmuşum
***
İstanbul'un mermer taşları
İstanbul'un mermer taşları
Başıma da konuyor, konuyor aman martı kuşları
***
Gözlerimden boşanır hicran yaşları
Edalım, senin yüzünden bu hâlim
Edalım, senin yüzünden bu hâlim
***
İstanbul'un orta yeri sinema
İstanbul'un orta yeri sinema
Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama
***
El konuşur, sevişirmiş, bana ne
Sevdalım, boynuna vebalim
Sevdalım, boynuna vebalim
***
İstanbul'da, Boğaziçi'ndeyim
Bir garip Orhan Veli'yim
Veli'nin oğlu
Tarifsiz kederler içindeyim