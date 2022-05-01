Bir Selam Vermeden Şarkı Sözleri
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Muazzez Abacı
Bir Selam Vermeden
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Bir selam vermeden gelip geçersin
Şu mahzun gönlümü viran edersin
Sen de bir gün gönül çeker, yanarsın
***
Gitme, güzel, gitme
Bir çift sözüm var
O kara gözlerde
Benim gözüm var
***
Gitme, güzel, gitme
Bir çift sözüm var
O kara gözlerde
Benim gözüm var
***
Kirpiklerin oku bağrımı deldi
Yaraladı, benim fikrimi çeldi
Bir selamın şu dünyaya bedeldi
***
Gitme, güzel, gitme
Bir çift sözüm var
O kara gözlerde, of
Benim gözüm var
***
Gitme, güzel, gitme, ah
Bir çift sözüm var
O kara gözlerde
Benim gözüm var