Muazzez Abacı

Bir selam vermeden gelip geçersin Şu mahzun gönlümü viran edersin Sen de bir gün gönül çeker, yanarsın *** Gitme, güzel, gitme Bir çift sözüm var O kara gözlerde Benim gözüm var *** Gitme, güzel, gitme Bir çift sözüm var O kara gözlerde Benim gözüm var *** Kirpiklerin oku bağrımı deldi Yaraladı, benim fikrimi çeldi Bir selamın şu dünyaya bedeldi *** Gitme, güzel, gitme Bir çift sözüm var O kara gözlerde, of Benim gözüm var *** Gitme, güzel, gitme, ah Bir çift sözüm var O kara gözlerde Benim gözüm var