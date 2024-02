Muazzez Abacı

Gözlerime bulut geldin, sel gittin Hasretine düştüm, yüreğime alev geldin Kor ettin, yangınlara düştüm *** Gözlerime bulut geldin, sel gittin Hasretine düştüm, yüreğime alev geldin Kor ettin, yangınlara düştüm *** Gönlüm kırık, dalım kırık Gereksiz bu ayrılık Sevmelere doyamadım Bu kalp sana hâlâ yanık *** Gönlüm kırık, dalım kırık Gereksiz bu ayrılık Sevmelere doyamadım Bu kalp sana hâlâ yanık, ah *** Canıma kast ediyor Bu ayrılık, bu zulüm Benim için yaşamaksın Ne olur dön, can gülüm *** İki gözüm iki duman Sensizlik bana haram Sen olmasan yaşayamam Ne olur dön, can gülüm *** Ellerime hayat verdin, tez gittin Acılara düştüm, düşlerime umut geldin Dert gittin, sancılara düştüm *** Ellerime hayat verdin, tez gittin Acılara düştüm, düşlerime umut geldin Dert gittin, yangınlara düştüm *** Gönlüm kırık, dalım kırık Gereksiz bu ayrılık Sevmelere doyamadım Bu kalp sana hâlâ yanık *** Gönlüm kırık, dalım kırık Gereksiz bu ayrılık Sevmelere doyamadım Bu kalp sana hâlâ yanık, ah *** Canıma kast ediyor Bu ayrılık, bu zulüm Benim için yaşamaksın Ne olur dön, can gülüm *** İki gözüm iki duman Sensizlik bana haram Sen olmasan yaşayamam Ne olur dön, can gülüm