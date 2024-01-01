Muazzez Abacı

Can Gülüm Gözlerime bulut geldin, sel gittin Hasretine düştüm, yüreğime alev geldin Kor ettin, yangınlara düştüm *** Gözlerime bulut geldin, sel gittin Hasretine düştüm, yüreğime alev geldin Kor ettin, yangınlara düştüm *** Gönlüm kırık, dalım kırık Gereksiz bu ayrılık Sevmelere doyamadım Bu kalp sana hâlâ yanık *** Gönlüm kırık, dalım kırık Gereksiz bu ayrılık Sevmelere doyamadım Bu kalp sana hâlâ yanık, ah *** Canıma kast ediyor Bu ayrılık, bu zulüm Benim için yaşamaksın Ne olur dön, can gülüm *** İki gözüm iki duman Sensizlik bana haram Sen olmasan yaşayamam Ne olur dön, can gülüm *** Ellerime hayat verdin, tez gittin Acılara düştüm, düşlerime umut geldin Dert gittin, sancılara düştüm *** Ellerime hayat verdin, tez gittin Acılara düştüm, düşlerime umut geldin Dert gittin, yangınlara düştüm *** Gönlüm kırık, dalım kırık Gereksiz bu ayrılık Sevmelere doyamadım Bu kalp sana hâlâ yanık *** Gönlüm kırık, dalım kırık Gereksiz bu ayrılık Sevmelere doyamadım Bu kalp sana hâlâ yanık, ah *** Canıma kast ediyor Bu ayrılık, bu zulüm Benim için yaşamaksın Ne olur dön, can gülüm *** İki gözüm iki duman Sensizlik bana haram Sen olmasan yaşayamam Ne olur dön, can gülüm

Bana ne "Gözümle gördüm" desem Yalan, yüreğim, yalan İşin gücün yoksa eğer Dayan, yüreğim, dayan *** "Gözümle gördüm" desem Yalan, yüreğim, yalan İşin gücün yoksa eğer Dayan, yüreğim, dayan *** Ah yeminler, bu ne dertler? Neyime lazım bunca keder? Kör olası kaderim, ah Bu da gelir, bu da geçer *** Bana ne, bunlara ben gelemem Ölüyorum ama affedemem Yalan aşkım ellere kalsın Bıktım usandım senden *** Bana ne, bunlara ben gelemem Ölüyorum ama affedemem Yalan aşkım ellere kalsın Bıktım usandım senden *** "Gözümle gördüm" desem Yalan, yüreğim, yalan İşin gücün yoksa eğer Dayan, yüreğim, dayan *** "Gözümle gördüm" desem Yalan, yüreğim, yalan İşin gücün yoksa eğer Dayan, yüreğim, dayan *** Ah yeminler, bu ne dertler? Neyime lazım bunca keder? Kör olası kaderim, ah Bu da gelir, bu da geçer *** Bana ne, bunlara ben gelemem Ölüyorum ama affedemem Yalan aşkım ellere kalsın Bıktım usandım senden *** Bana ne, bunlara ben gelemem Ölüyorum ama affedemem Yalan aşkım ellere kalsın Bıktım usandım senden *** Bana ne, bunlara ben gelemem Ölüyorum ama affedemem Yalan aşkım ellere kalsın Bıktım usandım senden